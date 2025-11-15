Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
„Utálom magamat” – Ritka betegsége miatt hatalmas mellekkel él egy fiatal nő

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 12:30
Több évig bántalmazták, most az otthonából keresi a betevőt. Bár korábban utálta a hatalmas melleit, mára sikerült előnyt kovácsolnia belőlük.
Ritka betegséggel él együtt Summer Roberts, aki csak azután kapta meg a diagnózist, miután a mellei súlya elérte a 25 kilogrammot, és már N méretű melltartót kellett hordania.

Summer Roberts mellei 25 kilót nyomnak betegsége miatt
Summer Roberts mellei 25 kilót nyomnak a betegsége miatt / Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A nőnek már tinédzserként sem voltak apró keblei, ám az évek során egyre csak nőttek. Ma 30N méretű melltartót hord, és a mellei összesen 25 kilót nyomnak.

Ez természetesen hatással volt Summer mentális egészségére, miután sok bántást elszenvedett, még a munkahelyén is. Saját magának kell melltartókat készíttetnie, hogy elbírják a súlyt, ezek azonban rendkívül drágák:

Annyira utáltam magam. Vagyis, igazából a melleimet utáltam. Pánikrohamaim voltak az öltözőkben, és folyton ugyanazokat a ruhákat hordtam, mert szinte lehetetlen volt olyan darabot találni, ami passzolt volna a melleimhez, valamint a testem többi részéhez.

Summernek még a mindennapi tevékenységek, például főzés vagy takarítás közben is melltartót kell viselnie, máskülönben elviselhetetlen hátfájdalmai lennének.

A nő többször is orvoshoz fordult mellkisebbítő műtét reményében, ám minden alkalommal elutasították. Végül makromasztiát diagnosztizáltak nála, egy olyan betegséget, amely folyamatos mellnövekedést okoz.

Mellei teljesen megváltoztatták életét

A férfiak megbámulnak, persze... Tátott szájjal néznek, aztán elkapják a tekintetüket, míg a nők úgy merednek rám, mintha valami rosszat tettem volna. Több gyűlöletet kapok a nőktől, mint a férfiaktól

- árulta el a nő, akinek a rendellenesség a kapcsolataira is kihatott: a volt barátja édesanyja például kifejezetten utálta azt, hogy Summernek ilyen hatalmas mellei vannak, és folyamatosan azt hajtogatta, hogy szabaduljon meg tőlük. Az éttermi munkája során is sokszor megszólták a női kollégái, amikor a férfi vendégekkel beszélt, pedig ő csak a feladatát végezte el.

Mára azonban Summer a saját javára fordította nem éppen hétköznapi külsejét: OnlyFans-fiókján keresztül biztosítja a megélhetését - írja a UniLad.

Imádom, hogy bármit megvehetek a barátaimnak, amit csak akarnak, és elvihetem őket vacsorázni. Számomra ez nem a pénzről szól, egyszerűen szeretem a munkámat és a szabadságot, amit ad

- mondta el Summer.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
