Vajon gyengébb a párkapcsolata azoknak, akik online ismerkedtek meg?

Egy 2025-ös nemzetközi kutatást több mint 6600 fő bevonásával készítették, és több mint 50 országra terjedt ki. A kutatás az intimitás, a szenvedély és elköteleződés terén vizsgálta meg a párkapcsolatokat.

Vajon az online létrejött párkapcsolatok tényleg gyengébbek?

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Több mint 6000 embert vettek be a kutatásba 50 országból, ami az online ismerkedést vizsgálta.

A felmérésben 18 és 73 év közöttiek vettek részt, és kiderült, hogy az online szövődött kapcsolatok legnagyobb problémája, hogy a társkereső személyek a fizikai megjelenésre figyelnek jobban, ezért a belső értékek háttérbe szorulnak.

Tényleg gyengébbek azok a párkapcsolatok, amelyek online születtek?

Az online és hagyományos ismerkedésről és párkapcsolatokról szóló kutatást a Telematics and Informatics tudományos folyóiratban publikálták – számolt be a Psychology Today. A kutatócsoportot a Wrocławi Egyetem Pszichológiai Intézetének vezető kutatója, Marta Kowal felügyelte, és 50 különböző ország adatait vizsgálták, köztük az Egyesült Államokat, Ausztráliát, valamint dél-amerikai, afrikai, ázsiai és európai országokat.

Az eredmények megdöbbentők

A felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek életkora 18 és 73 év között mozgott, és a nemek aránya hozzávetőlegesen 50-50 százalék volt. A vizsgált alanyok 84 százaléka a valós életben, míg 16 százalékuk online ismerkedett meg. Az eredmények alapján azok az emberek, akik offline ismerték meg partnerüket, magasabb párkapcsolati elégedettségről számoltak be, és nagyobb szeretet volt köztük, mint azok esetében, akik online ismerkedés során jöttek össze. Azok, akik az internet segítsége nélkül ismerkedtek meg, átlagosan 4,28 pontot értek el az elégedettségi mutatókon, miközben az online ismerkedőknél ez mutató mindössze 4,2 volt.

Összességében a tanulmány eredményei szerint az online társkeresőkön indult kapcsolatok hajlamosak kevésbé boldogok és szeretetteljesek lenni, mint az offline kapcsolatok. A kutatók szerint ennek több magyarázata is lehet. Egyrészt az online társkeresők legnagyobb hibája, hogy túl nagy a kínálat és a felhasználók túlzottan a fizikai vonzerőre koncentrálnak a személyiség helyett, ami végül rossz partnerválasztáshoz vezethet. Emellett ezeken a platformokon a felhasználók gyakran hazudnak életkorukról, magasságukról és egyéb az ismerkedést befolyásoló tényezőkről. Végső soron pedig sokan nem is valódi társeresési céllal, hanem inkább egyéjszakás kalandok reményében regisztrálnak ezekre az oldalakra.

