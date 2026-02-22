Miért maradsz benne egy rossz kapcsolatban? Meg fog lepni a válasz

„Csak egy kávé, csak egy közös reggeli, csak a szokásos bevásárlólista...” Ismerős? Sokszor nem is a férfihoz ragaszkodunk már, hanem ahhoz az élethez, amit az évek alatt felépítettünk köré. A rossz kapcsolatban maradás furcsa módon egyfajta biztonságot ad: nem tesz boldoggá, de legalább ismered a játékszabályait. A kilépés nemcsak a partnertől való búcsút jelenti, hanem a megszokott rutinok, a közös baráti kör és a „mi” identitásunk darabokra hullását is.

Sokan a bizonytalanság vagy a félelem miatt döntenek a rossz kapcsolatban maradás mellett, még akkor is, ha boldogtalanok

Fotó: Shutterstock

Kívülről egyszerűnek tűnik kilépni, de a rossz kapcsolatban maradás mögött sokszor láthatatlan okok állnak.

A rossz kapcsolatban maradás nem gyengeség, hanem félelmek, remények és megszokások összessége.

Megmutatjuk, miért nehéz szakítani, és mi tart benne sokakat akkor is, ha már nem boldogok.

Amikor a rossz kapcsolat biztonságosabbnak tűnik

Furcsán hangzik, de a rossz kapcsolat egy idő után különös komfortzónává válik. A közös reggelek, a megszokott rutinok biztonságot adnak akkor is, ha a szeretet már régen elmúlt. Ilyenkor talán nem is a másikhoz ragaszkodsz annyira, hanem ahhoz az élethez, amit felépítettetek közösen. Ez a helyzet nem jó, de legalább kiszámítható. Az ismeretlen és bizonytalan újrakezdésnél pedig sokszor még a „biztos rossz” is vonzóbbnak tűnik.

„Majd megváltozik” - a remény csapdája

A remény az egyik legerősebb visszatartó erő számodra. Elég egy kedvesebb szó, egy ígéret vagy egy bocsánatkérés, és máris elhiszed: „majd megváltozik”. Ez a gondolat egy igazi csapda, ami elhiteti veled, hogy a boldogtalanságod csak egy átmeneti nehézség. Adsz még egy esélyt, aztán még egyet, miközben a láthatatlan okok – a félelem és a magánytól való rettegés – egyre mélyebbre húznak.

Amikor az önbizalom lassan elfogy

A hosszú ideig tartó, kiüresedett és lelkileg már-már "bántalmazó" kapcsolat észrevétlenül rombolja le az énképedet. Megjelenik az érzelmi függőség, ami nálad sem látványos, inkább egy csendes alkalmazkodás: egyre kevesebbet kérsz, egyre többször lépnek át rajtad, és egyre inkább lemondasz dolgokról, amelyek fontosak számodra A végén már azt sem tudod, mire vágysz igazán, és elkezded elhinni, hogy talán nem is érdemelsz jobbat.