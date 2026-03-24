5 bizarr fóbia, amiről nem gondoltad volna, hogy létezik – pedig sokan szenvednek tőle

Mindenkinek van valami, amitől szorong, de amikor ez a félelem aránytalanul erőssé válik, és irracionális rettegést okoz, már fóbiáról beszélünk. A fóbia nem csupán egy kellemetlen érzés, hanem egy pszichológiai rendellenesség, ami ténylegesen befolyásolhatja az érintettek életminőségét.

Fóbia: amikor egy irracionális félelem uralkodik el rajtunk

Mindenkinek van valami, amitől kirázza a hideg. Egy váratlan sikoly, egy szúrós tekintet, egy pókhálós sarok. De a fóbia nem egyszerű félelem – ez annál jóval több. Ez egy mélyen gyökerező, irracionális rettegés valamitől, ami a legtöbb ember számára teljesen ártalmatlan tűnik.

A pszichológia szerint a fóbiák a szorongásos zavarok közé tartoznak, és akár a legegyszerűbb dolgok is kiválthatják: például egy ajtónyikorgás, egy madár röpte, vagy akár a ketchup látványa. Igen, jól olvastad.

Ezek a különös fóbiák gyakran gyerekkori traumából, szorongásos hajlamból, vagy egy furcsa emlékből alakulnak ki, és bármennyire is tűnnek egy kicsit nevetségesnek, az érintettek számára nagyon is valóságosak.

A szakirodalmak szerint a fóbiák általánosságban 5 nagy kategóriába sorolhatók:

Állatokkal kapcsolatos fóbiák (pl. kutya, pók )

Természeti jelenségekkel kapcsolatos fóbiák (pl. vihar, sötétség)

Vérrel, sérüléssel összefüggő fóbiák

Tárgyakhoz vagy helyzetekhez kötődő fóbiák (pl. liftezés, repülés)

„Egyéb” fóbiák – a legkülönösebbek ide tartoznak

Mennyire gyakoriak? A statisztikák szerint a világ lakosságának közel 12%-a küzd valamilyen specifikus fóbiával élete során. Ez nem is olyan kevés.

Az ismertebb fóbiák – mint a magasságtól vagy a pókoktól való félelem – mellett léteznek olyanok is, amik hallatán csak pislogunk. Most ezekből hoztunk pár igazán megdöbbentő példát.

1. Ketchupfóbia

A mortuusequusphobia – azaz a ketchupfóbia – elsőre szinte komikusnak tűnik. Pedig az érintettek akár pánikrohamot is kaphatnak egy adag piros szósztól. Számukra a ketchup szaga, látványa vagy állaga valóságos rémálom.