5 bizarr fóbia, amiről nem gondoltad volna, hogy létezik – pedig sokan szenvednek tőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 16:15
A félelem természetes velejárója az életnek, de néha jóval túlmutat a hétköznapi aggodalmakon. Egy fóbia szélsőséges esetben teljesen átformálhatja a mindennapjaidat.
Ripszám Boglárka
Mindenkinek van valami, amitől szorong, de amikor ez a félelem aránytalanul erőssé válik, és irracionális rettegést okoz, már fóbiáról beszélünk. A fóbia nem csupán egy kellemetlen érzés, hanem egy pszichológiai rendellenesség, ami ténylegesen befolyásolhatja az érintettek életminőségét.

Legyen szó madarakról vagy akár egy egyszerű ajtóról, a fóbiák világa legalább annyira sokszínű, mint amennyire meglepő
  • A fóbia egy szorongásos zavar, amit a legegyszerűbb jelenségek, tárgyak, élőlények is kiválhatnak.
  • A fóbiák 5 átfogó kategóriába sorolhatók.
  • Léteznek olyan fóbiák, amik nagyon ritkák és kifejezetten elképzelhetetlennek tűnnek. 

Fóbia: amikor egy irracionális félelem uralkodik el rajtunk

Mindenkinek van valami, amitől kirázza a hideg. Egy váratlan sikoly, egy szúrós tekintet, egy pókhálós sarok. De a fóbia nem egyszerű félelem – ez annál jóval több. Ez egy mélyen gyökerező, irracionális rettegés valamitől, ami a legtöbb ember számára teljesen ártalmatlan tűnik.

A pszichológia szerint a fóbiák a szorongásos zavarok közé tartoznak, és akár a legegyszerűbb dolgok is kiválthatják: például egy ajtónyikorgás, egy madár röpte, vagy akár a ketchup látványa. Igen, jól olvastad.

Ezek a különös fóbiák gyakran gyerekkori traumából, szorongásos hajlamból, vagy egy furcsa emlékből alakulnak ki, és bármennyire is tűnnek egy kicsit nevetségesnek, az érintettek számára nagyon is valóságosak.

A szakirodalmak szerint a fóbiák általánosságban 5 nagy kategóriába sorolhatók:

  • Állatokkal kapcsolatos fóbiák (pl. kutya, pók)
  • Természeti jelenségekkel kapcsolatos fóbiák (pl. vihar, sötétség)
  • Vérrel, sérüléssel összefüggő fóbiák 
  • Tárgyakhoz vagy helyzetekhez kötődő fóbiák (pl. liftezés, repülés)
  • „Egyéb” fóbiák – a legkülönösebbek ide tartoznak

Mennyire gyakoriak? A statisztikák szerint a világ lakosságának közel 12%-a küzd valamilyen specifikus fóbiával élete során. Ez nem is olyan kevés.

Az ismertebb fóbiák – mint a magasságtól vagy a pókoktól való félelem – mellett léteznek olyanok is, amik hallatán csak pislogunk. Most ezekből hoztunk pár igazán megdöbbentő példát.

1. Ketchupfóbia

A mortuusequusphobia – azaz a ketchupfóbia – elsőre szinte komikusnak tűnik. Pedig az érintettek akár pánikrohamot is kaphatnak egy adag piros szósztól. Számukra a ketchup szaga, látványa vagy állaga valóságos rémálom.

A „mortuusequus” egyébként latinul annyit jelent: „halott ló”. Ettől csak még bizarrabb az egész, ugye?

Sokaknak a ketchuptól is fóbiájuk van 
2. Madárfóbia

Az ornitofóbia, vagyis a madaraktól való félelem, sokszor gyerekkori ijedtséghez köthető. Egy szemtelen galamb a főtéren? Egy rémálomszerű verébcsapat? Bármi elég, hogy valaki egy életre rettegjen a kis szárnyasoktól. 

Ráadásul nem is olyan ritka, mint gondolnád: például Scarlett Johansson is nyíltan beszélt a madaraktól való szorongásáról. 

(Tuti, hogy Hitchcock nem tartozik az ornitofóbiások kedvenc rendezői közé.)

3. Ajtófóbia

Az entamafóbia az ajtóktól való félelem. De nem a fa vagy az üveg miatt, hanem amit szimbolizálnak: a bizonytalanságot, az ismeretlent. Az érintettek gyakran szoronganak a belépéstől, de néha a nyitott ajtók is rémisztőek lehetnek számukra.

Ez a fóbia gyakran kapcsolódik más terekhez kapcsolódó szorongásos zavarokhoz, mint az agorafóbia vagy a klausztrofóbia.

4. Lyukfóbia

A trypofóbia, a lyukaktól való irtózás. Aki ebben szenved, annak a méhsejtek vagy akár egy buborékfólia látványa is elég, hogy rosszul legyen.

Méhsejt: trypofóbiában szenvedők egyik gyakori félelme
Bár hivatalosan nem minden országban ismerik el pszichiátriai zavarként, a tünetek valódiak: szorongás, hányinger, libabőr.

5. Köldökfóbia

A omfalofóbia talán az egyik legbizarrabb félelem. A köldök látványa, vagy akár az érintése is undort, rettegést válthat ki az érintettekből. Egyesek leragasztják, mások kerülik a strandokat, nehogy szembesüljenek ezzel az apró testrésszel.

A fóbia nem vicc. Ne legyints rá – inkább beszélj róla. Mert az első lépés mindig az, hogy nevén nevezzük, amitől félünk.

A fóbiák kezelhetőek: egy pszichológus, a kognitív viselkedésterápia és relaxációs technikák is segíthetnek a leküzdésében.

A 7 leggyakoribb fóbia a világon:

Ezek is érdekelhetnek:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
