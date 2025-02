Ne csapd le otthon a pókot: eláruljuk, hogy miért

Tizenöt emberből három általában arachnophóbiával, pókfóbiával küzd, vagyis retteg a nyolclábú ízeltlábúaktól. Ez a félelem azonban gyakran nem egyezik meg a veszély nagyságával. Azonban, amikor alvás közben fél szemmel látszik, ahogy mászik lefele a falon, vagy ereszkedik le a hálóján, akkor sokunkban megszűnik a realitás és azonnal nyúlunk mondjuk a cipő után, hogy lecsapjuk az állatot. Most azonban kiderült, ez nem igazán ajánlatos.

Ezért nem érdemes azonnal lecsapni a pókot / Fotó: Pixabay (Fotó: Matthis Volquardsen)

Egyebek között azért sem, mert ragadozók. Segítenek "befogni" a házban ólálkodó legyeket a hálóikkal. De a tudósok szerint a "pókdiéta" az ökorendszerünknek is fontos. A fertőzést hordozó szúnyogoktól ugyanis a nyolclábúak ugyanúgy megtudnak "védeni" minket. Arról nem is beszélve, hogy a pókok saját társaikat is képesek megenni.

És sajnos az sem kétség, minden házban található legalább egy-kettő. Sőt, egyes hírek szerint a téli szezonok során, ősztől tavaszig összesen átlagosan 61 példány is megfordulhat otthonunkban. A jó hír, hogy szeretnek rejtőzködni, olyan helyen maradni, ahol nem veszik észre őket és nem is zavarnak így. Ilyen helyek például a könyvespolcok, konyhai szekrények teteje, padlás vagy éppen a garázs. Ennek pedig egyik oka, hogy ők jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük. Arról nem is beszélve, hogy a mérgük a legtöbb esetben túl gyenge az emberi szervezet számára. Kivéve persze, ha fekete özvegyről van szó, ami komoly kárt tud okozni.

Ilyenkor épp ezért érdemes inkább állatbefogókat hívni. A kisebbek esetében pedig mivel ártalmatlanok, a jól megszokott pohár+papír trükk a leghatásosabb – írja a UNILAD.