Óriási örömhír érte Cookyt – Most már csak egy célja van a népszerű műsorvezetőnek

Cooky, vagyis Szelba Christian Georges régóta a magyar rádiózás egyik legismertebb alakja, és azt is sokan tudják róla, hogy Franciaországból, Párizs környékéről indult az élete. A népszerű DJ és műsorvezető ma már Magyarországon él párjával, Szécsi Debórával és két fiukkal, Kevinnel és Nátánnal, de a francia gyökereihez, a családjához és a PSG-hez a mai napig nagyon erősen kötődik. Most különösen nagy az izgalom számára, hiszen a PSG a Bayern München elleni párharc után bejutott a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, ahol az Arsenal lesz az ellenfele.

Cooky párizsiként mindent megtesz, hogy egyik kedvenc csapatát, a PSG-t élőben láthassa a Bajnokok Ligája döntőjében (Fotó: Máté Krisztián)

Cooky mindent megtesz a Bajnokok Ligája döntő jegyeiért

Cooky számára a Bajnokok Ligája-döntő nemcsak egy futballmeccs, hanem igazi érzelmi ügy. Franciaként gyerekkora óta követi a Paris Saint-Germaint, így számára különösen megható, hogy a Ferencváros melletti másik kedvenc csapata, a PSG éppen Budapesten játszhatja a szezon legfontosabb mérkőzését.

Amikor bejutott a döntőbe, nagy ünneplés volt, és nagyon boldog vagyok. Egy gond van, nem biztos, hogy ott tudok lenni személyesen, viszont most minden erőmmel azon vagyok, hogy tudjak jegyet szerezni

– mondta nevetve.

A műsorvezetőnek nem most kezdődött a rajongása. A PSG számára családi emlékeket is jelent, hiszen édesapja vitte ki először meccsre, amikor még Párizsban élt.

Cooky gyermekei mindketten sportolnak, az édesapa nagyon büszke rájuk / (Fotó: Mediaworks Archív)

Párizsi vagyok, így gyerekkoromban sokat jártunk meccsekre. Tisztán emlékszem, apukám vitt ki először a pályára, és utána rengeteget jártam a családommal is. Amikor ott laktam, szerintem havi kétszer biztosan kimentem

– mesélte.

Gyakran jár haza

Bár Cooky élete már régóta Magyarországhoz kötődik, a családja egy része továbbra is Franciaországban él. Édesanyját is látogatják, amikor csak tudják, de a távolság és a sűrű mindennapok miatt ez nem mindig egyszerű.

Sajnos nem sokszor tudok hazautazni, most nyáron tervezzük meglátogatni édesanyámat. Év közben nagyon nehéz összehozni, de amikor lehet, mindig megyünk. Folyamatosan tartjuk videóhívásban a kapcsolatot, egyébként évente kétszer-háromszor is kimegyünk

– mondta.