Óriási örömhír érte Cookyt – Most már csak egy célja van a népszerű műsorvezetőnek

Cooky, vagyis Szelba Christian Georges régóta a magyar rádiózás egyik legismertebb alakja, és azt is sokan tudják róla, hogy Franciaországból, Párizs környékéről indult az élete. A népszerű DJ és műsorvezető ma már Magyarországon él párjával, Szécsi Debórával és két fiukkal, Kevinnel és Nátánnal, de a francia gyökereihez, a családjához és a PSG-hez a mai napig nagyon erősen kötődik. Most különösen nagy az izgalom számára, hiszen a PSG a Bayern München elleni párharc után bejutott a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, ahol az Arsenal lesz az ellenfele.
Cooky számára a Bajnokok Ligája-döntő nemcsak egy futballmeccs, hanem igazi érzelmi ügy. Franciaként gyerekkora óta követi a Paris Saint-Germaint, így számára különösen megható, hogy a Ferencváros melletti másik kedvenc csapata, a PSG éppen Budapesten játszhatja a szezon legfontosabb mérkőzését.
Amikor bejutott a döntőbe, nagy ünneplés volt, és nagyon boldog vagyok. Egy gond van, nem biztos, hogy ott tudok lenni személyesen, viszont most minden erőmmel azon vagyok, hogy tudjak jegyet szerezni
– mondta nevetve.
A műsorvezetőnek nem most kezdődött a rajongása. A PSG számára családi emlékeket is jelent, hiszen édesapja vitte ki először meccsre, amikor még Párizsban élt.
Párizsi vagyok, így gyerekkoromban sokat jártunk meccsekre. Tisztán emlékszem, apukám vitt ki először a pályára, és utána rengeteget jártam a családommal is. Amikor ott laktam, szerintem havi kétszer biztosan kimentem
– mesélte.
Bár Cooky élete már régóta Magyarországhoz kötődik, a családja egy része továbbra is Franciaországban él. Édesanyját is látogatják, amikor csak tudják, de a távolság és a sűrű mindennapok miatt ez nem mindig egyszerű.
Sajnos nem sokszor tudok hazautazni, most nyáron tervezzük meglátogatni édesanyámat. Év közben nagyon nehéz összehozni, de amikor lehet, mindig megyünk. Folyamatosan tartjuk videóhívásban a kapcsolatot, egyébként évente kétszer-háromszor is kimegyünk
– mondta.
Cooky azt is elárulta, gyakran megkapja a kérdést, miért nem hozza Magyarországra az édesanyját, de szerinte ez nem lenne ilyen egyszerű döntés.
„Nagy a távolság, de ez így alakult, mert én döntöttem úgy, hogy Magyarországon szeretnék élni. Sokan kérdezik, hogy miért nem költözik ide, de nem beszél magyarul, ráadásul sok barátja ott van, így sokkal jobb neki. Nem szeretném iderángatni” – fogalmazott.
Cooky fiai, Kevin és Nátán is aktív, sportos gyerekek. A műsorvezető büszkén mesél róluk, és az sem véletlen, hogy a foci náluk is fontos szerepet kap.
A gyerekeim nagyon jól vannak, jól tanulnak. Kevin a Fradiban focizik, a kisebbik pedig teniszezni kezdett. Franciául egyébként nem beszélnek, de Nátán pont most mondta, hogy szeretne megtanulni, ráadásul így akkor a mamával is tudnak majd beszélgetni
– mondta.
Bár a közös nyelv hiánya nehezíthetné a nagymamával való kapcsolatot, Cooky szerint a szeretet, így is tökéletesen átjön.
„Amikor ott vannak, nem is kell feltétlenül kommunikálni. Közös nyelv nélkül is látszik köztük a szeretet, amit nekem a legnagyobb öröm látni” – mesélte meghatódva.
Cooky azt is elárulta, hogy ha a gyerekei egyszer külföldön próbálnának szerencsét, ugyanúgy támogatná őket, ahogy annak idején őt is támogatták a szülei.
Amikor Magyarországra költöztem, nem akartak lebeszélni. Csodás szüleim voltak, akik támogattak az álmaimban. Ha később a fiaim is úgy döntenek, hogy külföldön próbálnak szerencsét, természetesen szomorú leszek, de mindenben támogatni fogom őket
– hangsúlyozta.
Most azonban egyelőre minden a Paris Saint-Germain-Arsenal összecsapásról, és a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről szól nála, Cooky pedig abban bízik, hogy sikerül jegyet szereznie, és személyesen szurkolhat majd gyerekkora kedvenc csapatának.
