Jó oka van annak, ha nehezen jössz ki gyermeked párjával – 5 intő jel, hogy mérgező a menyed

A családban mindig voltak és lesznek feszültségek, de nem mindegy, mikor válnak a kellemetlen, azonban megoldható konfliktusok tartósan negatív helyzetté. Egy mérgező meny ugyanis könnyedén felboríthatja még a legharmonikusabb családi közeget is. Vajon csak túlérzékeny vagy, vagy tényleg romboló az illető viselkedése? Mutatjuk a legárulkodóbb jeleket!
Az egyik leggyakoribb jele annak, ha a menyed negatívan befolyásolja a kapcsolatotok alakulását, ha téged és/vagy a környezetét folyamatosan bírálja, kontrollálni próbálja anélkül, hogy nyílt konfliktust vállalna. Gyakoriak a megjegyzések, félmosollyal kísért beszólások, állandó értékítélet. A kritikák célpontjai idővel elkezdenek kevesebbet beszélni, óvatosabban fogalmazni: tojáshéjakon lépkedni.
Kár lenne tagadni, hogy vannak viták, amelyeknek valóban súlyuk van. Azonban vannak reakciók, amelyek messze meghaladják egy-egy konfliktus komolyságát. Amikor egy apró félreértés aránytalanul nagy érzelmi kitörést vált ki, és ez rendszeresen megtörténik, azt nem lehet egy nehéz napra vagy a fáradtságra fogni. Egy mérgező meny gyakran impulzívan reagál, hirtelen, erőteljes érzelmekkel, amelyek nem hagynak teret a vitahelyzetek nyugodt rendezésének. Ez a kiszámíthatatlanság pedig a családi légkört is feszültté teszi.
Egy mérgező meny, minden észrevételt támadásnak vesz, aminek az az eredménye, hogy minden beszélgetés, megoldásra törekvő kommunikáció zsákutcába fut. A defenzív viselkedés gyakran felelősséghárítással jár együtt: ha probléma, összeférhetetlenség adódik, mindig más a hibás, más értette félre a helyzetet vagy reagált rosszul.
A tagadás egy védekező mechanizmus, amelynek célja a kényelmetlen, kellemetlen igazságok elkerülése. Az állandó tagadás azért problémás, mert csak rövid távon hatékony. Csak az adott pillanatban enyhíti a szorongást és a kellemetlen érzéseket.
– írja Dr. Cynthia King, klinikai pszichológus, és hozzáteszi, hogy bár úgy tűnhet, a viták, félreértések, sértődések gyors lezárása csökkenti a feszültségeket, valójában ezek a megoldatlan helyzetek hosszú távon egymásra halmozódnak, és újra meg újra felütik a fejüket, egyre megoldhatatlanabbá válnak.
Az egészséges kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, aminek köszönhetően a felek képesek egymásra támaszkodni. Azonban, amikor az egyik partner érzelmi állapota határozza meg mindenki más mozgásterét, az már problémát jelent. A társfüggőség és az, ha a meny nem hoz önálló döntéseket, a párja hangulatától függővé válik, az nemcsak a párkapcsolatot, de a tágabb családi dinamikát is negatívan befolyásolhatja.
Úgy is lehet valaki agresszív, hogy egy kicsit sem hangos vagy indulatos. A passzív-agresszív kommunikáció éppen attól válik nehezen kezelhetővé, hogy nincs konkrét tetőpontja, ahol lehetőség van a konfliktus feloldására. Ez a lassú, de folyamatos nyomás hosszú távon mérgezőbb lehet, mint a nyílt viták és veszekedések.
Dr. Cynthia King szerint, ha szeretnéd megoldani a problémát, a legfontosabb, hogy törekedj az asszertív kommunikációra, és szabj egészséges határokat.
Az asszertív kommunikáció tapintatos, de világos és közvetlen. Őszinte, helyénvaló, de tiszteletteljes. Tudatja a hallgatósággal, hogy vannak határaid, és közli is velük, hogy mik ezek a határok.
– tanácsolja a pszichológus.
Az alábbi videó segíthet elsajátítani az asszertív kommunikáció képességét:
