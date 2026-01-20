Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Jó oka van annak, ha nehezen jössz ki gyermeked párjával – 5 intő jel, hogy mérgező a menyed

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 08:15
A szülőnek általában kevés beleszólása van abba, kit választ a gyermeke maga mellé. Egy mérgező meny nemcsak a párja életét nehezítheti meg, hanem az egész család légkörére is rossz hatással lehet. Vajon tényleg vele van a baj, vagy csak túlreagálod a helyzetet? Most kiderül!
Boncza Léda
A családban mindig voltak és lesznek feszültségek, de nem mindegy, mikor válnak a kellemetlen, azonban megoldható konfliktusok tartósan negatív helyzetté. Egy mérgező meny ugyanis könnyedén felboríthatja még a legharmonikusabb családi közeget is. Vajon csak túlérzékeny vagy, vagy tényleg romboló az illető viselkedése? Mutatjuk a legárulkodóbb jeleket!

Mérgező meny veszekszik az anyósával.
A mérgező meny 5 viselkedésformája, ami bomlasztja a családi dinamikát
Fotó: Ljupco Smokovski / 123RF
  • A folyamatos kritika elfojtja az egészséges családi kommunikációt.
  • A védekező magatartás ellehetetleníti a valódi párbeszédeket.
  • A túlzott érzelmi reakciók konfliktusokat szülnek.
  • Az egészségtelen kötődés rossz hatással van a családi dinamikára.
  • A passzív-agresszív kommunikáció mérgezi a kapcsolatokat.

A mérgező meny 5 jele: ebből tudhatod, hogy valóban romboló a viselkedése

Állandó kritizálás

Az egyik leggyakoribb jele annak, ha a menyed negatívan befolyásolja a kapcsolatotok alakulását, ha téged és/vagy a környezetét folyamatosan bírálja, kontrollálni próbálja anélkül, hogy nyílt konfliktust vállalna. Gyakoriak a megjegyzések, félmosollyal kísért beszólások, állandó értékítélet. A kritikák célpontjai idővel elkezdenek kevesebbet beszélni, óvatosabban fogalmazni: tojáshéjakon lépkedni.

Túlreagált helyzetek és szeszélyes, kiszámíthatatlan érzelmek

Kár lenne tagadni, hogy vannak viták, amelyeknek valóban súlyuk van. Azonban vannak reakciók, amelyek messze meghaladják egy-egy konfliktus komolyságát. Amikor egy apró félreértés aránytalanul nagy érzelmi kitörést vált ki, és ez rendszeresen megtörténik, azt nem lehet egy nehéz napra vagy a fáradtságra fogni. Egy mérgező meny gyakran impulzívan reagál, hirtelen, erőteljes érzelmekkel, amelyek nem hagynak teret a vitahelyzetek nyugodt rendezésének. Ez a kiszámíthatatlanság pedig a családi légkört is feszültté teszi.

Védekező pozíció, mint alapállapot

Angry old and middle-aged women quarreling aggressively to each other in the kitchen
A defenzív viselkedés jele, hogy a meny képtelen bármilyen visszajelzést fogadni
Fotó: 123RF

Egy mérgező meny, minden észrevételt támadásnak vesz, aminek az az eredménye, hogy minden beszélgetés, megoldásra törekvő kommunikáció zsákutcába fut. A defenzív viselkedés gyakran felelősséghárítással jár együtt: ha probléma, összeférhetetlenség adódik, mindig más a hibás, más értette félre a helyzetet vagy reagált rosszul.

A tagadás egy védekező mechanizmus, amelynek célja a kényelmetlen, kellemetlen igazságok elkerülése. Az állandó tagadás azért problémás, mert csak rövid távon hatékony. Csak az adott pillanatban enyhíti a szorongást és a kellemetlen érzéseket.

– írja Dr. Cynthia King, klinikai pszichológus, és hozzáteszi, hogy bár úgy tűnhet, a viták, félreértések, sértődések gyors lezárása csökkenti a feszültségeket, valójában ezek a megoldatlan helyzetek hosszú távon egymásra halmozódnak, és újra meg újra felütik a fejüket, egyre megoldhatatlanabbá válnak.

Társfüggőség

Az egészséges kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, aminek köszönhetően a felek képesek egymásra támaszkodni. Azonban, amikor az egyik partner érzelmi állapota határozza meg mindenki más mozgásterét, az már problémát jelent. A társfüggőség és az, ha a meny nem hoz önálló döntéseket, a párja hangulatától függővé válik, az nemcsak a párkapcsolatot, de a tágabb családi dinamikát is negatívan befolyásolhatja.

Kimondatlan feszültségek, burkolt megjegyzések

Úgy is lehet valaki agresszív, hogy egy kicsit sem hangos vagy indulatos. A passzív-agresszív kommunikáció éppen attól válik nehezen kezelhetővé, hogy nincs konkrét tetőpontja, ahol lehetőség van a konfliktus feloldására. Ez a lassú, de folyamatos nyomás hosszú távon mérgezőbb lehet, mint a nyílt viták és veszekedések.

Dr. Cynthia King szerint, ha szeretnéd megoldani a problémát, a legfontosabb, hogy törekedj az asszertív kommunikációra, és szabj egészséges határokat.

Az asszertív kommunikáció tapintatos, de világos és közvetlen. Őszinte, helyénvaló, de tiszteletteljes. Tudatja a hallgatósággal, hogy vannak határaid, és közli is velük, hogy mik ezek a határok.

– tanácsolja a pszichológus.

Az alábbi videó segíthet elsajátítani az asszertív kommunikáció képességét:

Ezek a cikkek is hasznosak lehetnek:

 

