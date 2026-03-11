Beindultak a rajongók: csak egy lenge ruha takarta Palvin Barbi mellét

Palvin Barbira méltón lehetünk büszkék. A modell elképesztő karriert futott be szépségével, a világ azóta is lába előtt hever. Új fotóján tündököl, miközben az elegancia és a visszafogottság is eszköztárában szerepel.

Visszafogottan szexi - Senki nem tudja ezt jobban hozni Palvin Barbinál Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Melltartó nélkül, oversize ingruhában pózol új fotóin a magyar modell. Barbin enyhén szólva nem fog az idő, ugyanúgy ragyog, mint évekkel ezelőtt. Kisugárzását pedig a rajongók is értékelik, akik kommentcunamit indítottak a poszt alatt.

Gyönyörű vagy

– áll egy hozzászólásban.

Azigen, anya

– írta egy másik kommentelő.