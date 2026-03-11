Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Senki nem érti, mi történt: emberfelettit produkált a kétszeres olimpiai bajnok

Bam Adebayo
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 13:25
Miami HeatNBAkosárlabda
Élete meccsét játszotta a szerdára virradó találkozón az észak-amerikai profi kosárlabdaligában szereplő Miami Heat centere. Bam Adebayo az NBA történelmének második legjobb egyéni teljesítményét tette le az asztalra.

Bam Adebayo, a Miami Heat kosárlabdázója 83 pontot dobott szerda hajnalban a Washington Wizards ellen 150-129-re megnyert összecsapáson. Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) több mint 60 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy egy játékos ilyen magasságokba jutott.

Bam Adebayo 83 pontot dobott az NBA-ben
Bam Adebayo 83 pontot dobott az NBA-ben / Fotó: Megan Briggs

Az egy NBA-mérkőzésen dobott legtöbb pont rekordját Wilt Chamberlain tartja, aki 1962-ben 100 pontig jutott. A 80 pontos álomhatárt legutóbb 2006-ban érte el játékos: akkor a Los Angeles Lakers legendája, Kobe Bryant 81 pontot dobott.

Bam Adebayo önkívületi állapotban játszott

A 28 éves center már az első negyed végére 31 pontnál járt, ami önmagában is rendkívül erős teljesítménynek számított volna. Az NBA-ben ugyanis egy 30 pontos mérkőzés is a kiemelkedő kategóriába tartozik, még a liga legnagyobb sztárjai számára is. A játékosok többsége ritkán lépi át a 15-20 pontos határt. Adebayo idei szezonátlaga egyébként meccsenként éppen 20 pont.

A kétszeres olimpiai-bajnok amerikai kosaras korábbi egyéni csúcsa 41 pont volt, tehát több mint a dupláját érte el most. A Miami csapatrekordját LeBron James tartotta 61 ponttal.

Bam Adebayo meccse számokban:

  • 36 sikeres büntető/43 kísérletből (NBA-rekord)
  • 13/21 kétpontos
  • 7/22 hárompontos

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu