Senki nem érti, mi történt: emberfelettit produkált a kétszeres olimpiai bajnok

Bam Adebayo, a Miami Heat kosárlabdázója 83 pontot dobott szerda hajnalban a Washington Wizards ellen 150-129-re megnyert összecsapáson. Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) több mint 60 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy egy játékos ilyen magasságokba jutott.

Bam Adebayo 83 pontot dobott az NBA-ben / Fotó: Megan Briggs

Az egy NBA-mérkőzésen dobott legtöbb pont rekordját Wilt Chamberlain tartja, aki 1962-ben 100 pontig jutott. A 80 pontos álomhatárt legutóbb 2006-ban érte el játékos: akkor a Los Angeles Lakers legendája, Kobe Bryant 81 pontot dobott.

Bam Adebayo önkívületi állapotban játszott

A 28 éves center már az első negyed végére 31 pontnál járt, ami önmagában is rendkívül erős teljesítménynek számított volna. Az NBA-ben ugyanis egy 30 pontos mérkőzés is a kiemelkedő kategóriába tartozik, még a liga legnagyobb sztárjai számára is. A játékosok többsége ritkán lépi át a 15-20 pontos határt. Adebayo idei szezonátlaga egyébként meccsenként éppen 20 pont.

A kétszeres olimpiai-bajnok amerikai kosaras korábbi egyéni csúcsa 41 pont volt, tehát több mint a dupláját érte el most. A Miami csapatrekordját LeBron James tartotta 61 ponttal.

Bam Adebayo meccse számokban: