Virágok borítják a sírját: egy éve hunyt el Bényi Ildikó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 13:35
Tragikus halála az egész országot megrázta. Az Önök kérték! legendás háziasszonya, Bényi Ildikó, 2025. március 11-én távozott az élők sorából.
Az egész ország gyászba borult, miután bejelentették, hogy elhunyt Bényi Ildikó. Az Önök kérték! legendás háziasszonya 2025. március 11-én, azaz éppen egy éve távozott az élők sorából, hosszan tartó betegséget követően, mindössze 55 évesen. 

Benyi Ildiko-03
Egy éve hunyt el Bényi Ildikó / Fotó: Németh András Péter

Egy év telt el Bényi Ildikó halála óta

Sokak kedvenc televíziós személyiségének temetését 2025. március 24-én tartották: kérésének megfelelően Hernádvécsén, a szülőfalujában vettek tőle végső búcsút. 

A szomorú nap óta eltelt évben elkészült a közkedvelt tévés sírköve. A vörös márvány végső nyughely tükrözi Bényi Ildikó személyiségét: cseppet sem hivalkodó, ízléses és méltóságteljes. Most, a műsorvezető halálának évfordulóján virágok és a mécsesek borítják, jelezve, hogy szerettei és rajongói megőrzik és ápolják emlékét - írja a Blikk, ahol a helyszíni fotót is meg tudod tekinteni.

 

