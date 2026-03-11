Virágok borítják a sírját: egy éve hunyt el Bényi Ildikó

Az egész ország gyászba borult, miután bejelentették, hogy elhunyt Bényi Ildikó. Az Önök kérték! legendás háziasszonya 2025. március 11-én, azaz éppen egy éve távozott az élők sorából, hosszan tartó betegséget követően, mindössze 55 évesen.

Egy éve hunyt el Bényi Ildikó / Fotó: Németh András Péter

Egy év telt el Bényi Ildikó halála óta

Sokak kedvenc televíziós személyiségének temetését 2025. március 24-én tartották: kérésének megfelelően Hernádvécsén, a szülőfalujában vettek tőle végső búcsút.

A szomorú nap óta eltelt évben elkészült a közkedvelt tévés sírköve. A vörös márvány végső nyughely tükrözi Bényi Ildikó személyiségét: cseppet sem hivalkodó, ízléses és méltóságteljes. Most, a műsorvezető halálának évfordulóján virágok és a mécsesek borítják, jelezve, hogy szerettei és rajongói megőrzik és ápolják emlékét - írja a Blikk, ahol a helyszíni fotót is meg tudod tekinteni.