Virágok borítják a sírját: egy éve hunyt el Bényi Ildikó

Az egész ország gyászba borult, miután bejelentették, hogy elhunyt Bényi Ildikó. Az Önök kérték! legendás háziasszonya 2025. március 11-én, azaz éppen egy éve távozott az élők sorából, hosszan tartó betegséget követően, mindössze 55 évesen.
Sokak kedvenc televíziós személyiségének temetését 2025. március 24-én tartották: kérésének megfelelően Hernádvécsén, a szülőfalujában vettek tőle végső búcsút.
A szomorú nap óta eltelt évben elkészült a közkedvelt tévés sírköve. A vörös márvány végső nyughely tükrözi Bényi Ildikó személyiségét: cseppet sem hivalkodó, ízléses és méltóságteljes. Most, a műsorvezető halálának évfordulóján virágok és a mécsesek borítják, jelezve, hogy szerettei és rajongói megőrzik és ápolják emlékét - írja a Blikk, ahol a helyszíni fotót is meg tudod tekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.