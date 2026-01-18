Hurka- és kolbászkészítés bicikli tekerésével: „A miénk a legnagyobb lábhajtású eszközpark a világon”

– Gyakran keresnek meg baráti társaságok is, hogy ezzel dobják fel a disznóvágást – meséli. – Mi elvisszük, feltelepítjük a kért eszközt, a használat pedig már a résztvevőké. Egymást fotózzák, videózzák, jókat szórakoznak, miközben valaki tekeri a biciklit, ezáltal darálják a húst, majd fűszerezik, összekeverik és jön a töltés. Minden rendezvény emlékezetes pontja, amikor valakinek fel kell rá ülni és megtekerni. Gyakran megélem, hogy ha mondjuk kiállítjuk egy rendezvényen, akkor nem marad dísztárgy, hanem használati eszközzé válik. Ha lerakjuk valahova, biztos, hogy hirtelen ott terem körülötte ötven ember. Kicsit a csodájára járnak, ami nagyon jól esik, de szerintem e mögött az eszköz mögött nincs nagy tudomány. Ez csak egy műszakilag jól megkonstruált szerkezet, aminak abban áll a varázsa, hogy eltér a hagyományostól. Aki felül rá, biztos, hogy mosolyogni kezd és a vele együtt lévők is. Mindig nagy nevetések övezik, de tudni kell, hogy ezeken a helyeken már sokszor emelkedett a hangulat a pálinkától. Épp ezért, ez az egyik legveszélyesebb biciklink, hisz itatja magát. Sorra jönnek az emberektől a kérdések: „Te csináltad, gyere ide, mit iszol?!” Jótékonysági kolbásztöltés is van a kínálatunkban. Egy cég finanszírozza ezt a projektet, a saját dolgozóinak élmény délelőttöt vagy délutánt nyújt a programmal, az alapanyagokból kétszeres mennyiséget rendelnek, a munkatársak viszik haza a felét, a másik felét pedig rászoruló családoknak adjuk.

A kolbászkészítésre alkalmas szerkezettel könnyen darálható a fagyott hús is.

„A fiaim tesztelik az eszközöket”

Az érdekes és szerethető alkalmatosságok híre szinte már az egész országot elérte. Sok megunt, kinőtt biciklit adományoznak az emberek Szabolcsnak, így az újabb darabok régóta ezek újrahasznosításával készülnek el.

– Nagyon szeretem a kreatív alkotást, látom magam előtt a végcélt, sokszor le sem rajzolom, mert nincs rá szükség, hogy asztalon tervezgessek – avat be a részletekbe. – Egyszerűen becsukom a szemem és látom magam előtt, hogy fog kinézni. Követőktől rendszeresen kapok internetes videókat, például olyat, amin egy afrikai törzs lakója biciklivel forgat egy mosógépet. Laikus szemmel, jópofának tűnnek ezek, de alaposabban megnézve látni, hogy semmilyen gépészeti szaktudás nem kell egy ilyenhez. Körülbelül húsz perc alatt össze lehet őket rakni. A mi eszközeink fejlesztése legalább két hét, egy hónap, mire összeáll a teszteléssel együtt. Mi figyelünk arra, hogy gépészeti értelemben is megállják a helyüket. Például a kávéfőző bringánk, egy 5 bicikliből álló flotta, az egyik a kávét darálja, a maradék négy pedig annyi áramot termel, hogy el tudjon működtetni egy régi, bedugós, kotyogós kávéfőzőt. Mi olyan eszközöket szeretünk készíteni, amik eredetileg kézzel működnek, s ebből csinálunk mechanikus áttételeken keresztül egy hatékonyabb kerékpáros hajtást, vagy pedig arra használjuk a biciklit, hogy áramot termeljünk vele, és ezt az energiát használjuk fel valamire. Mindkettőnek az a lényege, hogy energiával dolgozunk, ezáltal tudatosítjuk az emberekben, hogy az energia nincs ingyen, dolgozni kell érte. A fő tesztelőim a saját kiskamasz srácaim. Ebbe nevelkedtek bele, hogy apa mindig haza hoz valamit, amit ki lehet próbálni és fél napig nyüstölik az udvaron. Ha alattuk egyben marad a szerkezet, akkor biztos, hogy mindent kibír – árulta el a Fanny magazinnak Biró Szabolcs.

