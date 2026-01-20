Zaklatják az eltűnt Egressy Mátyás családját: megszólalt az édesapa

Bár az iskolája és a sportklubja már gyászolja, a rendőrség egyelőre eltűntként keresi Egressy Mátyást. A 18 éves teniszező egy buli után szombat (jan. 17.) hajnalban elköszönt a barátaitól egy belvárosi szórakozóhelyen, de hogy utána mi történt, azzal kapcsolatban egyelőre több a kérdőjel és a találgatás, mint a tény.

Az eltűnt Egressy Mátyást sokan keresték

Fotó: Beküldött fotó

Miután a gimnazista szombat reggelig nem jelentkezett az otthonában, a családja bejelentette az eltűnését. A bajról hamarosan értesültek a fiú iskolatársai is. Egyikük édesapja, egy a hamburgerezőjéről ismert vállalkozó segítő szándékkal önkénteseket toborzott az étterme netes felületeinek segítségével, így órákon belül több százan csatlakoztak a kereséshez. Bár a legtöbben ismeretlenül is őszintén aggódtak az élsportolóért, nem mindenkit a jó szándék vezérelt. Voltak, akik az akciót poénra vették, vagy tévedésből különböző fals információkkal árasztották el a világhálót, sőt, egyesek ezeket közvetlenül a családtagokhoz is eljuttattak.

Egy megalapozott, de nem bizonyított feltételezés szerint Matyi vasárnap hajnalban a Dunába esett. Ez arra alapozható, hogy egy dunai hajó kamerája megörökítette, hogy egy ember a Lánchídról a folyóba zuhan, majd később megtalálták a fiú kulcscsomóját az átkelő korlátjánál. A fiatal férfi személyiségétől teljesen idegen viselkedés, hogy napokig ne menjen haza és életjelet se adjon magáról. Mindez együttvéve erősíti a család gyanúját: nagy a baj.

Matyi a feltételezés szerint a hideg Dunába esett

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Egressy Mátyást még keresik

Az MTK Facebook-oldalán hétfőn közzétettek egy posztot, melyben mindenkit arra kérnek, hogy tartózkodjon a találgatásoktól és a meg nem erősített információk terjesztésétől.

A közösségi oldalakon állítólagos szemtanúk szinte egymásra licitálva állították azt, hogy a főváros különböző pontjain találkoztak Matyival. Volt, aki Pestszentimrén, más Zuglóban, megint más Lőrincen vélte látni a fiatalt. Még vasárnap délután is! Az egyik közösségi oldalon egy rövid, vonaton készült videó is terjedni kezdett, melyen az volt látható, hogy egy Matyihoz hasonló fiatal férfi alszik, ám a felvételről kiderült, hogy valószínűleg mégsem a teniszező szerepel rajta.