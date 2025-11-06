Ha ezt teszitek az együttlét után, sokkal erősebb lesz a kapcsolatotok

Igenis számít, mi történik az ágyba bújás végén. Sőt! Lehet, hogy a legintimebb, legbensőségesebb pillanatokat élhetitek át, ha jól csináljátok. Mutatjuk mit kell tennetek az intim együttlétek után, hogy a kapcsolatotok erősebb legyen, mint valaha.
Talán rémlik még valami abból a Szex és New York epizódból, amikor Miranda partnere minden együttlét végeztével azonnal a zuhanyzóba rohant mosakodni. Nos, úgy tűnik nem csoda, hogy ez zavarta kedvenc New York-i ügyvédnőnket. Egy együttlét ugyanis nem ér véget azzal, hogy – jobb esetben – mindketten “célba értek”. Legalábbis fontos, hogy ne így érjen véget.
Mivel az együttlét – általában – érzelmekkel és hormonokkal telített, nem kizárólagosan a fizikai kapcsolódásról szól. A partnerek közben sebezhetőek és szenzitívek, ezért nem mindegy, hogyan záródik az esemény.
Az együttlét utáni gondoskodás, törődés lényege, hogy a részt vevő felek, a csúcspont után is figyelemmel forduljanak a másik felé, közösen találják meg a nyugalmat és biztonságot az izgalmak után.
Ez csak rajtatok áll. Szabályok nincsenek, csak annyi, hogy mindketten jól érezzétek magatokat, és ezt is az intim élmény részévé tegyétek.
Egy légyott közben a test tulajdonképpen egy hormonkoktélban úszik. Az oxitocin-, dopamin- és endorfinlöket, ami felszabadul, szélsőséges hangulatfokozásra képes, ami aztán gyors zuhanásba torkollhat. Ezt az állapotot nevezzük posztkotiális diszfóriának – együttlét utáni szomorúságnak, szex utáni depressziónak vagy Post-Sex Bluesnak az angolban.
Tippek az együttlét lezárására:
A lényeg, hogy segítsetek egymásnak lelassulni és együtt építsetek egy lassan közlekedő érzelmi liftet, amely az intim pillanatok és a hétköznapok között közlekedik, és segít biztonságosan visszatérni a hétköznapok rutinjába.
Akár több módszert is bevethettek vagy kipróbálhattok, de talán a legjobb megoldás, ha beszélgettek arról, melyikőtöknek mi esne legjobban az adott pillanatban. Van aki tényleg aludna egyet, más pedig elröhögcsélni a kedvenc szitkomján. Nincs rossz megoldás, csak gyenge kommunikáció.
Remélhetőleg már mind tudjuk, hogy milyen fontos kellő időt szánni az előjátékra. De most azt is jegyezzük meg, hogy az „utójáték” is hasonlóan sokat nyom a latba az intimitás mérlegén. Azt is elmondjuk miért.
Ha kellő figyelmet fordítotok egymásra utána is, azzal a kapcsolatotok alapjait erősítitek meg. Ezekkel az egyszerű és valóban könnyen teljesíthető gesztusokkal elmélyíthetitek a bizalmat egymás felé és a biztonságérzet is erősödni fog bennetek, hiszen kimutatjátok a másik felé, hogy nemcsak az együttlét miatt vagytok mellette. Ez egy friss kapcsolatban elengedhetetlen, de egy összeszokott pár esetében is csodákra képes.
Posztkotiális diszfória: okok és megoldások az alábbi videóban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.