Ha ezt teszitek az együttlét után, sokkal erősebb lesz a kapcsolatotok

Igenis számít, mi történik az ágyba bújás végén. Sőt! Lehet, hogy a legintimebb, legbensőségesebb pillanatokat élhetitek át, ha jól csináljátok. Mutatjuk mit kell tennetek az intim együttlétek után, hogy a kapcsolatotok erősebb legyen, mint valaha.

Az együttlét intim pillanatai után is fontos a törődés

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Talán rémlik még valami abból a Szex és New York epizódból, amikor Miranda partnere minden együttlét végeztével azonnal a zuhanyzóba rohant mosakodni. Nos, úgy tűnik nem csoda, hogy ez zavarta kedvenc New York-i ügyvédnőnket. Egy együttlét ugyanis nem ér véget azzal, hogy – jobb esetben – mindketten “célba értek”. Legalábbis fontos, hogy ne így érjen véget.

Az együttlét utáni gondoskodás

Mivel az együttlét – általában – érzelmekkel és hormonokkal telített, nem kizárólagosan a fizikai kapcsolódásról szól. A partnerek közben sebezhetőek és szenzitívek, ezért nem mindegy, hogyan záródik az esemény.

Az együttlét utáni gondoskodás, törődés lényege, hogy a részt vevő felek, a csúcspont után is figyelemmel forduljanak a másik felé, közösen találják meg a nyugalmat és biztonságot az izgalmak után.

Ez csak rajtatok áll. Szabályok nincsenek, csak annyi, hogy mindketten jól érezzétek magatokat, és ezt is az intim élmény részévé tegyétek.

Miért fontos, hogy mit tesztek az együttlét után?

Egy légyott közben a test tulajdonképpen egy hormonkoktélban úszik. Az oxitocin-, dopamin- és endorfinlöket, ami felszabadul, szélsőséges hangulatfokozásra képes, ami aztán gyors zuhanásba torkollhat. Ezt az állapotot nevezzük posztkotiális diszfóriának – együttlét utáni szomorúságnak, szex utáni depressziónak vagy Post-Sex Bluesnak az angolban.

Mit tehettek ellene?

Tippek az együttlét lezárására:

Beszélgessetek (Az együttlétről, hogy éreztétek magatokat, mi volt jó. Vagy bármiről, amihez kedvetek van.)

Ölelkezzetek

Vegyetek egy forró zuhanyt közösen

Készítsetek együtt vacsorát vagy nassolnivalót

Hallgassatok zenét

De akár el is szundíthattok egymás mellett

Bármilyen formában eltölthetitek az együttlét utáni perceket, ha közben figyeltek egymásra

Fotó: PeopleImages

A lényeg, hogy segítsetek egymásnak lelassulni és együtt építsetek egy lassan közlekedő érzelmi liftet, amely az intim pillanatok és a hétköznapok között közlekedik, és segít biztonságosan visszatérni a hétköznapok rutinjába.