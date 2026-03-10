A netezőknek gyanús lett Szandi lányának pocakja, most Blanka is megszólalt

Mint arról beszámoltunk, gólyahír érkezett Szandi családjától: az örökifjú énekesnő lánya, Bogdán Blanka ugyanis áldott állapotban van. A fiatal kismama, aki 2025 júliusában ment férjhez Amerikában, egy videóban árulta el, szeptemberben érkezik első gyermeke. A gólyahír hallatán természetesen rengeteg gratulációt kapott a pár és a büszke nagymama is, azonban volt olyan, aki kételkedett abban, hogy valóban csak ősszel jön a kicsi. Közölték ugyanis Blankával, a terhespocakja nem akkorának tűnik, mint amit a szülés dátuma előrevetít.
A szeptember nem elírás ? A videón legalább 4,5 hónapos terhesnek látszik a pocak
- közölték a várandósságot bejelentő videó alatt, amelyet olvasva Blanka úgy döntött, úgy tesz pontot az ügy végére, hogy elárulja, mi a helyzet a szülés dátumát illetően.
14 hetes vagyok jelenleg, szeptember ötödikére vagyok kiírva
- jelentette ki Blanka röviden, tömören.
Az énekesnőnek karácsonykor árulta el a nagy hírt lánya. Ezt az édes titkot azóta őrizgette, és bár a hírt nem tette közzé, izgalmát babaruhák vásárlásában bizony kiélte.
Alig bírok magammal, legutóbb rugdalózókat vásároltam. Aztán amikor beálltam a pénztárhoz, még mellé tettem egy plüssjátékot is
- nyilatkozta, elárulva azt is, ő már tudja az unoka nemét, azonban ezt nem árulja el Blankáék kérésére.
