A netezőknek gyanús lett Szandi lányának pocakja, most Blanka is megszólalt

Mint arról beszámoltunk, gólyahír érkezett Szandi családjától: az örökifjú énekesnő lánya, Bogdán Blanka ugyanis áldott állapotban van. A fiatal kismama, aki 2025 júliusában ment férjhez Amerikában, egy videóban árulta el, szeptemberben érkezik első gyermeke. A gólyahír hallatán természetesen rengeteg gratulációt kapott a pár és a büszke nagymama is, azonban volt olyan, aki kételkedett abban, hogy valóban csak ősszel jön a kicsi. Közölték ugyanis Blankával, a terhespocakja nem akkorának tűnik, mint amit a szülés dátuma előrevetít.

Szandi lánya elárulta, ekkor érkezik a baba. / Fotó: Archív / hot magazin!

A szeptember nem elírás ? A videón legalább 4,5 hónapos terhesnek látszik a pocak

- közölték a várandósságot bejelentő videó alatt, amelyet olvasva Blanka úgy döntött, úgy tesz pontot az ügy végére, hogy elárulja, mi a helyzet a szülés dátumát illetően.

14 hetes vagyok jelenleg, szeptember ötödikére vagyok kiírva

- jelentette ki Blanka röviden, tömören.

Szandi alig bírta magában tartani a hírt: nagymama lesz

Az énekesnőnek karácsonykor árulta el a nagy hírt lánya. Ezt az édes titkot azóta őrizgette, és bár a hírt nem tette közzé, izgalmát babaruhák vásárlásában bizony kiélte.

Alig bírok magammal, legutóbb rugdalózókat vásároltam. Aztán amikor beálltam a pénztárhoz, még mellé tettem egy plüssjátékot is

- nyilatkozta, elárulva azt is, ő már tudja az unoka nemét, azonban ezt nem árulja el Blankáék kérésére.