Új funkciókkal bővült a Gondosóra applikáció - mutatjuk, melyek ezek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 16:55
Több mint egymillió ember viselik ma már ezt az életmentő jelzőeszközt, amihez ingyenes app is letölthető. Miért lehet hasznos a Gondosóra applikáció használata és milyen új funkciókat kapott legutóbb a felület? Mutatjuk!
A Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja. 85.000 megmentett élet és 800.000 hétköznapi segítségnyújtás köszönhető az ingyenes eszközöknek, amik mellé applikáció is letölthető. Ez utóbbival kapcsolatban vannak most híreink!

A Gondosóra több ezer ember életét mentette már meg.
Új funkciókat kapott a Gondosóra applikáció. Ezek azok! Fotó: Bánkúti Sándor

Miért érdemes letölteni a Gondosóra applikációt?

A Gondosóra program alapvetően egy ingyenesen elérhető jóléti szolgáltatás az idős embereknek, de a mobilalkalmazás használatával a biztonságérzet és a funkcionalitás jelentősen fokozható. Az applikáció legfőbb előnye az azonnali tájékoztatás: a hozzátartozók (kontaktszemélyek) azonnal értesülnek, ha az idős rokonuk veszélyhelyzetbe kerül és megnyomja a jelzőeszköz gombját. Emellett a távoli felügyelet funkcióját is betölti, hiszen folyamatosan látható az eszköz állapota anélkül, hogy a rokont folyton telefonon kellene kérdezgetni.

Melyek a Gondosóra app legfontosabb funkciói?

  • Eszközfelügyelet: nyomon követhető a jelzőeszköz töltöttségi szintje, a jelerősség, valamint az utolsó aktivitás időpontja.
  • Térképi megjelenítés: megtekinthető a felhasználó utolsó ismert helye.
  • Adminisztráció és hibabejelentés: az adatmódosítások (pl. telefonszám, cím) és a jelzőeszköz esetleges hibáinak bejelentése sorban állás nélkül, pár kattintással elvégezhető az appon belül.
  • Emlékeztetők és hírek: beállíthatók napi rutinok, és az alkalmazás híreket is közvetít az aktív életmódról vagy táplálkozásról.
     

Fontos: az alkalmazás nem helyettesíti a fizikai Gondosóra eszközt, és csak azzal összekötve működik. A programba való regisztrációra az appon belül nincs lehetőség, azt a www.gondosora.hu oldalon vagy telefonon kell megtenni.

Mire van szükség az alkalmazás használatához?

Az appba való belépéshez/regisztrációhoz a felhasználónak vagy a kontaktszemélynek (pl. rokonok) rendelkeznie kell a szerződésszámmal (CONT szám), amely a doboz csomagolásán található. A folyamat során egy 6 jegyű mPIN kódot kell létrehozni a biztonság érdekében, de lehetőség van biometrikus azonosítás (ujjlenyomat, arcfelismerés) vagy DÁP/Ügyfélkapu+ használatára is.

Milyen új funkciókat kapott a Gondosóra alkalmazás?

Lantos Csaba energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint a Gondosóra program folyamatos fejlődése újabb mérföldkőhöz érkezett: az immár több mint egymillió felhasználó biztonságát szolgáló rendszer egy jelentős szoftveres frissítésen esett át, aminek köszönhetően megérkezett a

  • GPS alapú helymeghatározás: a felhasználó kifejezett beleegyezésével a hozzátartozók az alkalmazáson keresztül láthatják az eszköz viselőjének pontos tartózkodási helyét.
  • Kijelölhető biztonságos zóna: a családtagok meghatározhatnak egy földrajzi területet (például a lakóhely környékét), és amennyiben a Gondosórát viselő személy elhagyja ezt a zónát, az alkalmazás automatikus értesítést küld a hozzátartozók telefonjára.
  • Emlékeztetők: a Gondosóra mostantól aktív segítőtársként támogatja a napi rutint. Az alkalmazásban rögzített emlékeztetők közvetlenül a jelzőeszközön keresztül figyelmeztetik a felhasználót a fontos teendőkre.
  • Gyógyszerbevétel: beállítható a pontos időpont és az ismétlődés gyakorisága is.
  • Eszközkereső funkció hangjelzéssel: ha a Gondosóra elkeveredik a lakásban, az új eszközkereső funkció segítségével a mobilalkalmazásból távolról hangjelzés indítható az órán. Beállítható a jelzés hangereje és időtartama is, így az elkallódott eszköz másodpercek alatt megtalálható.
  • Lehetővé vált a DÁP-on keresztüli egyszerűbb és biztonságosabb belépés.

 

