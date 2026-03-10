Új funkciókkal bővült a Gondosóra applikáció - mutatjuk, melyek ezek

A Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja. 85.000 megmentett élet és 800.000 hétköznapi segítségnyújtás köszönhető az ingyenes eszközöknek, amik mellé applikáció is letölthető. Ez utóbbival kapcsolatban vannak most híreink!
A Gondosóra program alapvetően egy ingyenesen elérhető jóléti szolgáltatás az idős embereknek, de a mobilalkalmazás használatával a biztonságérzet és a funkcionalitás jelentősen fokozható. Az applikáció legfőbb előnye az azonnali tájékoztatás: a hozzátartozók (kontaktszemélyek) azonnal értesülnek, ha az idős rokonuk veszélyhelyzetbe kerül és megnyomja a jelzőeszköz gombját. Emellett a távoli felügyelet funkcióját is betölti, hiszen folyamatosan látható az eszköz állapota anélkül, hogy a rokont folyton telefonon kellene kérdezgetni.
Fontos: az alkalmazás nem helyettesíti a fizikai Gondosóra eszközt, és csak azzal összekötve működik. A programba való regisztrációra az appon belül nincs lehetőség, azt a www.gondosora.hu oldalon vagy telefonon kell megtenni.
Az appba való belépéshez/regisztrációhoz a felhasználónak vagy a kontaktszemélynek (pl. rokonok) rendelkeznie kell a szerződésszámmal (CONT szám), amely a doboz csomagolásán található. A folyamat során egy 6 jegyű mPIN kódot kell létrehozni a biztonság érdekében, de lehetőség van biometrikus azonosítás (ujjlenyomat, arcfelismerés) vagy DÁP/Ügyfélkapu+ használatára is.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint a Gondosóra program folyamatos fejlődése újabb mérföldkőhöz érkezett: az immár több mint egymillió felhasználó biztonságát szolgáló rendszer egy jelentős szoftveres frissítésen esett át, aminek köszönhetően megérkezett a
