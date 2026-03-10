Velük nem járnak jól az unokák – Ez a 3 csillagjegy csapnivaló nagyszülő

A legtöbb ember időskorára olyan nagyszülővé szeretne válni, akire az unokái csillogó szemekkel figyelnek, ha mesél, és akihez bátran fordulhatnak tanácsért. A horoszkóp szerint azonban bizonyos csillagjegyeket ritkán leng körül gyerekzsivaj, mivel nem tudnak igazán mély kapcsolatot kialakítani a kicsikkel. Lássuk, kik is ők!

A szülők mellett a nagyszülők is nagyon fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében egészen a születésüktől kezdve. A nagyszülők azonban többségében megértőbbek, empatikusabbak és nyugodtabban tudják kezelni a hisztiket, mint a szülők, miközben hatalmas odafigyeléssel és szeretettel fordulnak a kicsik felé. Ennek ellenére bizonyos csillagjegyek nem teljesítenek túl jól ebben a szerepben. Ezért most felfedjük, hogy kik a legrosszabb nagyszülők a horoszkóp szerint!

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntőkben szüntelenül ég a szabadságvágy, az életük minden területén függetlenségre törekednek. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy kissé félénkek, ezért biztosan nem ők lesznek a gyerekeknek a legmegfelelőbb játszótársak. Sőt, még az unokájuk elől is képesek az érzéseiket véka alá rejteni. Ennek köszönhetően viszont elképesztően jók abban, hogy meghallgassanak másokat. Akár ovis vagy kisiskolás történetekről van szó, akár az idősebb unokákkal való intellektuális beszélgetésekről, mindkettőre nagyon nyitottak.

Bak csillagjegy

Mivel a Bakok nagyon felelősségteljesek és céltudatosak, ezek a jellemvonások az unokájukkal töltött idő alatt is kiütközhetnek, ami abban nyilvánul meg, hogy nem kényeztetik el a kicsit. Ennek ellenére nagyon hűséges és odaadó nagyszülők, de nem enyhül meg a szívük a pici nagy bociszemei láttán sem, hiszen az univerzum elképesztő önuralommal áldotta meg őket. A gyerek egy újabb gumicukorra vágyik, vagy századszorra is le szeretne csúszni a vízicsúszdán? Ők sajnos azok, akik szemrebbenés nélkül mondanak nemet. Viszont mindig megőrzik a titkokat, ezért az unokájuk legjobb bizalmasai lehetnek.