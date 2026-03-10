Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A horoszkóp szerint egy nagyon rossz nagymama.

Velük nem járnak jól az unokák – Ez a 3 csillagjegy csapnivaló nagyszülő

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 17:00
Bár hihetetlenül hangzik, de míg egyes csillagjegyek megtestesítik a csodálatos nagyszülő fogalmát, mások egyenesen csapnivalóak. A horoszkóp ugyanis képes még azt is felfedni, kiből válik fantasztikus, illetve borzalmas nagyszülő. Vajon te hova tartozol?
A legtöbb ember időskorára olyan nagyszülővé szeretne válni, akire az unokái csillogó szemekkel figyelnek, ha mesél, és akihez bátran fordulhatnak tanácsért. A horoszkóp szerint azonban bizonyos csillagjegyeket ritkán leng körül gyerekzsivaj, mivel nem tudnak igazán mély kapcsolatot kialakítani a kicsikkel. Lássuk, kik is ők!

A horoszkóp szerint dirigáló nagyszülők.
Ugye, a horoszkóp szerint te nem kerültél fel a listára? Fotó: Shutterstock 
  • Az egyik legszabadságvágyóbb csillagjegy túlságosan független és érzelmileg félénk.
  • A legcéltudatosabb jegy szemrebbenés nélkül mond nemet az unokájának.
  • Az egyik legperfekcionistább állatövi jegy nagyon kritikussá és irányítóvá válhat.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb nagyszülő a világon

A szülők mellett a nagyszülők is nagyon fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében egészen a születésüktől kezdve. A nagyszülők azonban többségében megértőbbek, empatikusabbak és nyugodtabban tudják kezelni a hisztiket, mint a szülők, miközben hatalmas odafigyeléssel és szeretettel fordulnak a kicsik felé. Ennek ellenére bizonyos csillagjegyek nem teljesítenek túl jól ebben a szerepben. Ezért most felfedjük, hogy kik a legrosszabb nagyszülők a horoszkóp szerint!

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntőkben szüntelenül ég a szabadságvágy, az életük minden területén függetlenségre törekednek. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy kissé félénkek, ezért biztosan nem ők lesznek a gyerekeknek a legmegfelelőbb játszótársak. Sőt, még az unokájuk elől is képesek az érzéseiket véka alá rejteni. Ennek köszönhetően viszont elképesztően jók abban, hogy meghallgassanak másokat. Akár ovis vagy kisiskolás történetekről van szó, akár az idősebb unokákkal való intellektuális beszélgetésekről, mindkettőre nagyon nyitottak.

Bak csillagjegy

Mivel a Bakok nagyon felelősségteljesek és céltudatosak, ezek a jellemvonások az unokájukkal töltött idő alatt is kiütközhetnek, ami abban nyilvánul meg, hogy nem kényeztetik el a kicsit. Ennek ellenére nagyon hűséges és odaadó nagyszülők, de nem enyhül meg a szívük a pici nagy bociszemei láttán sem, hiszen az univerzum elképesztő önuralommal áldotta meg őket. A gyerek egy újabb gumicukorra vágyik, vagy századszorra is le szeretne csúszni a vízicsúszdán? Ők sajnos azok, akik szemrebbenés nélkül mondanak nemet. Viszont mindig megőrzik a titkokat, ezért az unokájuk legjobb bizalmasai lehetnek.

Szűz csillagjegy

A Szüzek rendkívül perfekcionisták, ezért gyakran előfordulhat, hogy képtelenek figyelmük 100 százalékát az unokájuknak szentelni. Ugyanis számukra a multitasking létfontosságú dolog, ezért megeshet, hogy gyerekvigyázás közben sütnek valami finomat, vagy megvarrnak egy elszakadt nadrágot, hogy minél többet hozzanak ki az együtt töltött időből. Emellett a tökéletesség hajszolása miatt nagyon irányítóvá és kritikussá válhatnak még az unokájukkal szemben is, ha például rossz jegyet kap az iskolában.

Ebben a videóban megismerheted a csillagjegyek jellemvonásait a horoszkópod alapján:

