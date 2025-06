Tóth Vera döbbenetes vallomása: „Fél budai villa árát költöttem pszichológusokra!”

Voltak bőven hullámvölgyek és voltak magasságok is bőven. Nekem az egyik ilyen nagyon-nagyon jelentős nem a szakmához kapcsolódik, hanem az egészségemhez. Egy év két hónapja kezdődött, amikor az inzulinommal lettek komoly problémák. Ez a folyamat az életmódváltás, amit az orvosom tanácsára kezdtem el és azóta is csinálom, ez nem csak testileg változtatott meg, hanem személyiségbeli fejlődést, szokásokat is hozott az életembe. Lemondásokat hozott, teljesen más életformában vagyok, nem járok már el bulizni, rejtvényt fejtek, pedig én voltam a legkomolyabb parti királynő. Persze lehet erről a korom is tehet, mert 40-en túl vagyok, lehet ilyenkor már illik lenyugodni, persze mindenki más. De azt gondolom, hogy egész jól csinálom most, na meg persze ott a fél budai villa ára, amit a pszichológusokra költöttem. De komolyra fordítva a szót, minden segítőmre szükség volt, terapeuta, orvos, innen is köszönöm neki, mert rendben vagyok!