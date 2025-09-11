Iskolakezdés és körömrágás: ne hagyd figyelmen kívül, mert komoly következményei lehetnek

Az iskolakezdéskor a gyerekek nagy része – az izgatottság ellenére is – feszült. Nem csoda, hiszen új környezetbe kerülnek. Kilépnek az addig megszokott, biztonságot nyújtó komfortzónából. De nem csak az új környezet nehezíti meg az első heteket. Stresszt okozhatnak az elvárások is. Az ilyen helyzetekben a feszültség oldásának érdekében, előfordul, hogy új szokás alakul ki. Például a körömrágás.
Észrevenni nem olyan nehéz, hiszen a legtöbb szülő egyszerűen arra lesz figyelmes egy idő után, hogy a gyerek ujja állandóan a szájában van miközben tanul, tévézik vagy épp mikor a napjáról kérdezzük. Ne vegyük félvállról, mert a körömrágás sokszor nem csak egy rossz szokás vagy unaloműzés. Előfordulhat, hogy egy mélyebb probléma felszínét látjuk csak.
Ha a gyermek nem is szorongás vagy más lelki, mentális eredetű nehézség miatt kezd körömrágásba, akkor is érdemes kellő odafigyeléssel és utánajárással kezelni a helyzetet, mert rengeteg káros hatása lehet.
Bár a körömrágást gyakran társadalmilag elfogadható vagy ártalmatlan viselkedésnek könyveljük el, a hosszú távú hatásai jelentős problémákat okozhatnak.
– magyarázza Marla W. Deibler, pszichológus a Psychology Today-en.
Legtöbbször a körömrágás nem egyetlen okhoz vezethető vissza, hanem több hatás végeredménye. Ilyen lehet például a szorongásoldás, mivel a körmök rágása pillanatnyi megkönnyebbülést hozhat a feszült helyzetekben. Lehet a célja egyszerű unaloműzés, vagy kényszeres válasz arra, ha úgy látják a körmeik nincsnek tökéletes állapotban. Ez egyfajta korrigálási, ápolási tevékenység. De sokszor szerepel az indokok között a genetikai hajlam is.
Próbáld megfigyelni, milyen helyzetekben emeli a gyerek a kezét a szájához (teljesítményhelyzet, félelem, unalom). Ha sikerül észrevenned egy sémát, akkor könnyebben találhattok megoldást is a körömrágás megszüntetésére.
Bőrgyógyász tippjei a körömrágásról való leszokáshoz:
