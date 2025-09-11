Iskolakezdés és körömrágás: ne hagyd figyelmen kívül, mert komoly következményei lehetnek

Az iskolakezdéskor a gyerekek nagy része – az izgatottság ellenére is – feszült. Nem csoda, hiszen új környezetbe kerülnek. Kilépnek az addig megszokott, biztonságot nyújtó komfortzónából. De nem csak az új környezet nehezíti meg az első heteket. Stresszt okozhatnak az elvárások is. Az ilyen helyzetekben a feszültség oldásának érdekében, előfordul, hogy új szokás alakul ki. Például a körömrágás.

A körömrágás megszüntetéséhez többre van szükség, mint egyszerű akaraterő – Marla W. Deibler

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Észrevenni nem olyan nehéz, hiszen a legtöbb szülő egyszerűen arra lesz figyelmes egy idő után, hogy a gyerek ujja állandóan a szájában van miközben tanul, tévézik vagy épp mikor a napjáról kérdezzük. Ne vegyük félvállról, mert a körömrágás sokszor nem csak egy rossz szokás vagy unaloműzés. Előfordulhat, hogy egy mélyebb probléma felszínét látjuk csak.

Ha a gyermek nem is szorongás vagy más lelki, mentális eredetű nehézség miatt kezd körömrágásba, akkor is érdemes kellő odafigyeléssel és utánajárással kezelni a helyzetet, mert rengeteg káros hatása lehet.

A körömrágás következményei, kockázatai

Bár a körömrágást gyakran társadalmilag elfogadható vagy ártalmatlan viselkedésnek könyveljük el, a hosszú távú hatásai jelentős problémákat okozhatnak.

– magyarázza Marla W. Deibler, pszichológus a Psychology Today-en.

A hosszú távú körömrágás vezethet fogászati károkhoz, például a fogzománc sérüléséhez, a fogak torlódásához, elmozdulásához, de akár repedésekhez is.

A bőr felsértésével a gyerek utat enged a baktériumoknak, amik fájdalmas fertőzéseket okozhatnak.

De a baktériumok nem csak az érintett területen okozhatnak problémát: a körömrágással a szájba, majd a gyomorba is bejutnak, ami gyomor- és bélbetegségekhez vezethet.

Plusz pszichológiai terhet is jelenthet, hiszen a kezük miatt szégyenérzetet, önbizalomhiányt élhetnek meg.

A körömrágás lehetséges okai

Mi késztethet körömrágásra?

Fotó: Khosro / Shutterstock

Legtöbbször a körömrágás nem egyetlen okhoz vezethető vissza, hanem több hatás végeredménye. Ilyen lehet például a szorongásoldás, mivel a körmök rágása pillanatnyi megkönnyebbülést hozhat a feszült helyzetekben. Lehet a célja egyszerű unaloműzés, vagy kényszeres válasz arra, ha úgy látják a körmeik nincsnek tökéletes állapotban. Ez egyfajta korrigálási, ápolási tevékenység. De sokszor szerepel az indokok között a genetikai hajlam is.

Bors tipp Próbáld megfigyelni, milyen helyzetekben emeli a gyerek a kezét a szájához (teljesítményhelyzet, félelem, unalom). Ha sikerül észrevenned egy sémát, akkor könnyebben találhattok megoldást is a körömrágás megszüntetésére.

Így támogasd a gyereket a körömrágásról való leszokásban

Beszélgessetek a körömrágásról

Ez segít neki tudatosítani, felismerni, miért csinálja, és megszüntetnie is könnyebb lesz ezt a káros cselekvést. Próbáljatok ki alternatívákat

Mint például egy stresszlabda vagy rágógumi. Próbáljatok ki egyszerű körömrágás elleni trükköket

Fordítsatok több figyelmet a körömápolásra, vágjátok rövidre a körmeit, esetleg vegyetek keserű körömlakkot. Figyelj a háttérre!

Ha a körömrágás mögött valóban szorongás, ADHD vagy kényszerbetegség állhat, akkor a szakember bevonása segíthet ezek kezelésében, és így a körömrágás is megszűnhet.

Bőrgyógyász tippjei a körömrágásról való leszokáshoz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: