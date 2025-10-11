Elhunyt Diane Keaton, gyászol Hollywood és a világ

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 21:32 / FRISSÍTÉS: 2025. október 11. 21:55
Nyugodjék békében! 79 évesen elhunyt az Oscar-díjas Diane Keaton.

Október 11-én elhunyt sokak kedvenc színésznője, Diane Keaton. A legenda 79 éves volt. Nyugodjék békében!

Diane Keaton 79 évesen hunyt el
Az Oscar-díjas Diane Keaton 79 évesen hunyt el  Fotó: AFP

Kaliforniában hunyta le örökre a szemeit Diane Keaton

A People számolt be róla: Kaliforniában elhunyt a színészlegenda. Halálát a család szóvivője erősítette meg, aki arra kérte a sajtó képviselőit, legyenek türelemmel, jelenleg ugyanis nem kívánnak több részletet megosztani a nyilvánossággal. 

Keaton Diane Hall néven született Los Angelesben 1946. január 5-én egy négygyermekes családban. Drámatagozatos főiskolán tanult, majd Manhattanben próbált szerencsét. Eleinte színházakban és zenész-táncos produkciókban próbálkozott, majd 1972-ben jött számára az áttörés A Keresztapa és a Woody Allen rendezte Játszd újra, Sam!-nek köszönhetően. A különc rendezővel ekkor találtak egymásra, és a hetvenes években egy párként éltek. Noha később szakítottak, mindvégig jó barátságban maradtak. 

Diane Keaton az életvitele miatt igazi csodabogárnak számított, köszönhetően annak, hogy soha nem ment férjhez. Ráadásul 2019-ben, 73 évesen arról mesélt az InStyle magazinnak: jó 35 éve nem randizott senkivel.  "Rengeteg férfi barátom van, sokat találkozom velük, de egyik találka sem randi" – jelentette ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy korábban ne lettek volna nagy hódításai: Warren Beatty és Al Pacino is élettársa volt. Egyébként ugyanebben az évben arról is beszélt: "azt hiszem a generációm egyetlen képviselője vagyok, aki hajadonon élte le az egész életét. Nem vagyok szomorú emiatt, és azt hiszem, a partnereim sem bánják, hogy így alakult."

Diane Keaton legemlékezetesebb alakításai közé tartozik Az Elvált nők klubja és a Minden végzet nehéz, vagy épp az Annie Hall, amiért számos elismerést, köztük egy Golden Globe- és egy Oscar-díjat is (a legjobb színésznőnek járót) bezsebelt.

Gyakorlatilag élete végéig aktív volt, még 2024-ben is jöttek ki filmjei. A színészet mellett a rendezésbe is belekóstolt.

 

