Ezért dadoghat a gyerek – orvosi tanácsok a gördülékeny beszéd támogatásához

A beszédfejlődés időszakában gyakran előfordul, hogy a gyerek megakad, ismételgeti a szavait, vagy nehezen formálja meg azokat. A szülőkben ilyenkor azonnal felmerül a kérdés: vajon ez „csak” átmeneti dadogás, vagy egy tartós probléma kezdete? A szakemberek szerint a legtöbb esetben nincs ok pánikra, de fontos a türelmes támogatás és szükség esetén egy logopédus bevonása.
A beszéd az egyik legfontosabb képességünk a világ megismerésére és az önkifejezésre. Éppen ezért érthető, hogyha egy kisgyerek beszéde akadozni kezd, az a szülőket aggodalommal tölti el. A dadogás azonban nem mindig jelent tartós problémát: sok esetben a nyelvi fejlődés természetes velejárója. Ugyanakkor nem árt tisztában lenni azzal, mi állhat a háttérben, és hogyan támogathatjuk gyermekünket ebben az érzékeny időszakban.
A dadogás pontos oka nem mindig egyértelmű, több tényező is szerepet játszhat benne.
Hallgasd végig türelmesen!
Ne javítsd ki a gyereket, ne sürgesd – fontos, hogy biztonságban érezze magát beszéd közben.
Teremts nyugodt kommunikációs helyzetet!
Ha a családban mindenki rohanva, egymás szavába vágva beszél, az fokozhatja az akadozást.
Ne dramatizáld a helyzetet!
A gyerek sokszor nincs tudatában a dadogásnak. Ha állandóan felhívjuk rá a figyelmét, szorongást kelthetünk benne.
Mutass példát!
Egy lassabb, nyugodtabb beszédmintát a gyerek is könnyebben követ.
Kérj szakemberi segítséget, ha szükséges!
Ha a dadogás fél évnél tovább fennáll, erősödik, vagy a gyerekben szorongást okoz, érdemes logopédushoz fordulni.
Mikor kell komolyabban venni?
Bár sok gyerek „kinövi” a dadogást, bizonyos jelek arra utalhatnak, hogy érdemes mielőbb szakemberhez fordulni:
A dadogás a legtöbb esetben nem betegség, hanem a beszédfejlődés természetes velejárója, és sokféle formában jelentkezhet. A lényeg, hogy ilyen esetben a gyereknek türelemre és támogatásra van szüksége. A szülők nyugodt hozzáállása és a megfelelő szakmai segítség időben történő igénybevétele segíthet abban, hogy a beszéd újra gördülékennyé váljon, és a gyerek magabiztosan fejezhesse ki önmagát.
