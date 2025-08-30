Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Dadogással küzdő kisfiú logopédussal

Ezért dadoghat a gyerek – orvosi tanácsok a gördülékeny beszéd támogatásához

gyerek
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 16:45
egészségszülődadogás
A gyerekkori dadogás sok szülőt aggodalommal tölt el, pedig a legtöbb esetben átmeneti jelenség. Mutatjuk, mit tehetsz, hogy segíts a gyerekednek leküzdeni a dadogást, és fejleszteni a beszédét!
Bors
A szerző cikkei

A beszédfejlődés időszakában gyakran előfordul, hogy a gyerek megakad, ismételgeti a szavait, vagy nehezen formálja meg azokat. A szülőkben ilyenkor azonnal felmerül a kérdés: vajon ez „csak” átmeneti dadogás, vagy egy tartós probléma kezdete? A szakemberek szerint a legtöbb esetben nincs ok pánikra, de fontos a türelmes támogatás és szükség esetén egy logopédus bevonása. 

dadogás, kislány, logopédus
A dadogás egy beszédzavar, amely a beszéd folyamatosságának akaratlan megszakítása, hangok, szótagok, szavak vagy kifejezések ismétlése, elnyújtása. Akadozó szünetekkel jár, amikor a dadogó személy képtelen hangot kiadni. 
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

A beszéd az egyik legfontosabb képességünk a világ megismerésére és az önkifejezésre. Éppen ezért érthető, hogyha egy kisgyerek beszéde akadozni kezd, az a szülőket aggodalommal tölti el. A dadogás azonban nem mindig jelent tartós problémát: sok esetben a nyelvi fejlődés természetes velejárója. Ugyanakkor nem árt tisztában lenni azzal, mi állhat a háttérben, és hogyan támogathatjuk gyermekünket ebben az érzékeny időszakban.

Miért alakul ki a dadogás?

A dadogás pontos oka nem mindig egyértelmű, több tényező is szerepet játszhat benne.

  • Beszédfejlődési ugrás – A 2–5 éves kor közötti időszakban a gyerekek szókincse robbanásszerűen bővül, de a beszéd motoros kivitelezése még nem tart lépést ezzel a fejlődéssel.
  • Genetikai hajlam – Kutatások szerint a dadogás előfordulása gyakrabban jelentkezik olyan családokban, ahol korábban is volt érintett.
  • Idegrendszeri tényezők – A beszédkoordináció idegrendszeri folyamataiban apró eltérések okozhatják az akadozást.
  • Pszichés tényezők – Stressz, nagy változások (például óvodakezdés, költözés) szintén felerősíthetik a tüneteket. 

Mit tehet a szülő? −  Tanácsok a mindennapokra

Hallgasd végig türelmesen! 
Ne javítsd ki a gyereket, ne sürgesd – fontos, hogy biztonságban érezze magát beszéd közben. 

Teremts nyugodt kommunikációs helyzetet! 
Ha a családban mindenki rohanva, egymás szavába vágva beszél, az fokozhatja az akadozást. 

Ne dramatizáld a helyzetet! 
A gyerek sokszor nincs tudatában a dadogásnak. Ha állandóan felhívjuk rá a figyelmét, szorongást kelthetünk benne. 

Mutass példát! 
Egy lassabb, nyugodtabb beszédmintát a gyerek is könnyebben követ. 

Kérj szakemberi segítséget, ha szükséges! 
Ha a dadogás fél évnél tovább fennáll, erősödik, vagy a gyerekben szorongást okoz, érdemes logopédushoz fordulni. 

Mikor kell komolyabban venni? 

Bár sok gyerek „kinövi” a dadogást, bizonyos jelek arra utalhatnak, hogy érdemes mielőbb szakemberhez fordulni: 

  • a beszédakadás több mint 6 hónapja fennáll;
  • a gyerek láthatóan feszült, ha beszél;
  • gyakran kerüli a beszédhelyzeteket;
  • a tünetek erősödnek stresszhelyzetben.

A dadogás a legtöbb esetben nem betegség, hanem a beszédfejlődés természetes velejárója, és sokféle formában jelentkezhet. A lényeg, hogy ilyen esetben a gyereknek türelemre és támogatásra van szüksége. A szülők nyugodt hozzáállása és a megfelelő szakmai segítség időben történő igénybevétele segíthet abban, hogy a beszéd újra gördülékennyé váljon, és a gyerek magabiztosan fejezhesse ki önmagát.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu