Ezért dadoghat a gyerek – orvosi tanácsok a gördülékeny beszéd támogatásához

A beszédfejlődés időszakában gyakran előfordul, hogy a gyerek megakad, ismételgeti a szavait, vagy nehezen formálja meg azokat. A szülőkben ilyenkor azonnal felmerül a kérdés: vajon ez „csak” átmeneti dadogás, vagy egy tartós probléma kezdete? A szakemberek szerint a legtöbb esetben nincs ok pánikra, de fontos a türelmes támogatás és szükség esetén egy logopédus bevonása.

A dadogás egy beszédzavar, amely a beszéd folyamatosságának akaratlan megszakítása, hangok, szótagok, szavak vagy kifejezések ismétlése, elnyújtása. Akadozó szünetekkel jár, amikor a dadogó személy képtelen hangot kiadni.

Fotó: fizkes / Shutterstock

A beszéd az egyik legfontosabb képességünk a világ megismerésére és az önkifejezésre. Éppen ezért érthető, hogyha egy kisgyerek beszéde akadozni kezd, az a szülőket aggodalommal tölti el. A dadogás azonban nem mindig jelent tartós problémát: sok esetben a nyelvi fejlődés természetes velejárója. Ugyanakkor nem árt tisztában lenni azzal, mi állhat a háttérben, és hogyan támogathatjuk gyermekünket ebben az érzékeny időszakban.

Miért alakul ki a dadogás?

A dadogás pontos oka nem mindig egyértelmű, több tényező is szerepet játszhat benne.

Beszédfejlődési ugrás – A 2–5 éves kor közötti időszakban a gyerekek szókincse robbanásszerűen bővül, de a beszéd motoros kivitelezése még nem tart lépést ezzel a fejlődéssel.

Genetikai hajlam – Kutatások szerint a dadogás előfordulása gyakrabban jelentkezik olyan családokban, ahol korábban is volt érintett.

Idegrendszeri tényezők – A beszédkoordináció idegrendszeri folyamataiban apró eltérések okozhatják az akadozást.

Pszichés tényezők – Stressz, nagy változások (például óvodakezdés, költözés) szintén felerősíthetik a tüneteket.

Mit tehet a szülő? − Tanácsok a mindennapokra

Hallgasd végig türelmesen!

Ne javítsd ki a gyereket, ne sürgesd – fontos, hogy biztonságban érezze magát beszéd közben.

Teremts nyugodt kommunikációs helyzetet!

Ha a családban mindenki rohanva, egymás szavába vágva beszél, az fokozhatja az akadozást.

Ne dramatizáld a helyzetet!

A gyerek sokszor nincs tudatában a dadogásnak. Ha állandóan felhívjuk rá a figyelmét, szorongást kelthetünk benne.

Mutass példát!

Egy lassabb, nyugodtabb beszédmintát a gyerek is könnyebben követ.

Kérj szakemberi segítséget, ha szükséges!

Ha a dadogás fél évnél tovább fennáll, erősödik, vagy a gyerekben szorongást okoz, érdemes logopédushoz fordulni.