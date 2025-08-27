Iskolakezdés: ezek a jelek mutatják, hogy szorong a gyerek - 5 tipp a gyerekpszichológustól

A szeptemberi iskolakezdés sok család számára jelent kihívást. A gyerekeknek vissza kell állniuk a nyári szabadságból a rendszeres koránkelésre, órákra és feladatokra, a szülőknek pedig meg kell találniuk a módját, hogyan támogassák őket ebben. Bár az első hetek gyakran fárasztóak, néhány tudatos lépéssel és szülői odafigyeléssel sokkal könnyebbé tehetjük az átállást. Íme Dr. Vida Ágnes gyermekpszichológus javaslatai!

Ha ezeket betartod, akkor könnyebb lehet az átállás, és nyugodtabban indulhat a tanév. Fotó: Shutterstock / Hot magazin!

1. Nem rosszalkodik, hanem szorong - ismerd fel a jeleket!

A gyerekek különböző módon mutatják ki, ha nehezen viselik a váltást. Ha a szülők felismerik a jeleket, azokból tudhatják, hogy gyermeküknek segítségre van szüksége.

A kisebbeknél gyakori, hogy egyenesen kimondják: nincs kedvük iskolába menni, inkább otthon maradnának. Vannak, akik időhúzó viselkedéssel próbálnak halogatni. A nagyobbaknál inkább az elterelés tapasztalható: nem akarnak az iskoláról beszélni, inkább témát váltanak. Emellett előfordul, hogy testi tüneteket is produkálnak: fejfájás, hasfájás, hányinger is jelezheti a szorongást

– mondta Dr. Vida Ágnes pszichológus.

A szülőknek tehát fontos felismerniük, hogy ezek a jelek nem rosszalkodásból fakadnak, hanem valódi belső feszültséget tükröznek.

2. Lelki felkészülés: mesék, szerepjáték

Az iskolára való ráhangolódást nemcsak a tanszervásárlás segíti. A gyerekeknek szükségük van érzelmi támogatásra is.

A kisebbeknél sokat segít a játék. Lehet iskolás meséket olvasni vagy szerepjátékban eljátszani, hogy a gyerek a tanár néni bőrébe bújik. A nagyobbaknál működik, ha közösen felidézünk pozitív emlékeket: egy sporteseményt, egy színdarabot, egy sikerélményt, bármit, amihez jó érzések kötődnek

– emelte ki a pszichológus.

Tehát már a tanévkezdés előtt az iskolára felkészítő játékok is hasznosak lehetnek, hogy a gyermek megszokja az átállást. Emellett, ha az iskolában már a tanév előtt szerveznek programokat, akkor azzal is csökkenthető a későbbi stressz és izgalom.

3. Az első hetekben hagyjunk időt a pihenésre!

Az iskolakezdés nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelő.

Az első hetek mindig fárasztóak. A gyerekeknek újra korán kell kelniük, sok időt töltenek ülve, figyelve. Ezért fontos, hogy ebben az időszakban ne zsúfoljuk túl a hétvégéket programokkal. Inkább hagyjunk időt a szabad játékra, pihenésre, mozgásra, hogy a gyerek levezethesse a feszültséget

– tanácsolja Dr. Vida Ágnes. A gyermekeknek fokozatos és lassú átvezetés kell. Nem muszáj azonnal mindent tökéletesen, zökkenőmentesen elvégezni. Iskolakezdéskor legyünk velük türelmesek és megértőek.