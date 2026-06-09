Banki alkalmazottnak adta ki magát: 47 millió forinttal károsította meg az áldozatát a csaló

Közel 47 millió forinttal károsítottak meg egy férfit egy ügyes online csalás során. Az ügyben a váci rendőrök több csaló gyanúsítottat is azonosítottak, egyiküket pedig már őrizetbe vették.

A csalót gyorsan elkapták. Fotó: Panorama Images / Shutterstock

A csaló lebukott

A rendőrség tájékoztatása szerint a sértettet április végén hívta fel egy ismeretlen személy, aki banki alkalmazottnak adta ki magát. A telefonáló azt állította, hogy kiberbiztonsági munkatársként keresik a férfit, mert gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég bankszámláján. A csaló arra kérte az áldozatot, hogy töltsön le egy víruskereső programot. A férfi eleget tett a kérésnek, miközben a telefonáló továbbra is vonalban maradt vele. Nem sokkal később kiderült, hogy ez idő alatt négy részletben csaknem 47 millió forintot emeltek le a számláról.

Az ügy felderítése során a nyomozók egy 18 éves nőhöz is eljutottak, akinek a számlájára a pénzből 7 millió forint érkezett. Gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök később egy 22 éves férfit is azonosítottak. A nyomozás adatai szerint több ember nevére nyitott bankszámlákat, amikre a csalásokból származó összegeket továbbították.

A férfi felkutatása érdekében elfogatóparancsot adtak ki. Végül május 27-én a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy igazoltatás során. A Váci Rendőrkapitányság pénzmosás bűntette miatt hallgatta ki a 22 éves férfit, akit őrizetbe vettek. A rendőrség kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy sem a bankok, sem a rendőrség nem kérik telefonon alkalmazások telepítését vagy pénz átutalását. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden hasonló megkeresést fokozott óvatossággal kezeljenek az ügyfelek.