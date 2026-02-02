Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Digitális szeánszok a halottakkal: amikor AI már az elhunytak helyett is beszél

Digitális szeánszok a halottakkal: amikor az AI már az elhunytak helyett is beszél

mesterséges intellgiencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 14:45
AIbeszélgetéshalott
Mi lenne, ha egy üzenet vagy egy ismerős hang még egyszer visszaszólna a telefonunkból? A mesterséges intelligencia (AI) ma már ezt is lehetővé teszi – de a gyászbotok világa nemcsak megható, hanem komoly etikai kérdéseket is felvet. Hogyan engedjük el azokat, akiket elveszítettünk? Utánajártunk, milyen szürreális irányba tolhatja a mesterséges intelligencia az emberi gyászfeldolgozás folyamatát.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A gyászbot vagy „deadbot” lényegében egy olyan mesterséges intelligencia, amely a halottak digitális nyomai alapján próbál úgy viselkedni, mint az elhunyt. Ezek az algoritmusok a közösségi médiás posztokat, üzeneteket vagy hangfelvételeket elemzik, és ezekből hoznak létre beszélgetőbotokat, hangszintetizált „személyiségeket”. Elég para nem? Valóban segítenek a gyászfeldolgozásban?

Egy ember gyászbotot használ. a gyászfeldolgozáshoz.
Digitális szeánszok a halottakkal: amikor a gyászfeldolgozásban már az elhunytak helyett is beszél a mesterséges intelligencia.
Fotó: 3Dsss /  Shutterstock 
  • Az AI-gyászbotok a veszteségre adott új, digitális válaszok.
  • A mesterséges intelligencia képes elhunyt szeretteink online nyomai alapján „megszólalni”, ami egyszerre lehet megnyugtató és nyugtalanító élmény.
  • Ideiglenes vigaszt adhatnak, de megakaszthatják a gyász feldolgozás folyamatát.

Digitális gyászfeldolgozás: hogyan formálja át az AI a halott szeretteinkkel való kapcsolatot? A gyászbot használat etikai kérdései

Bár egyeseknek segít a fájdalom enyhítésében, a szakértők szerint a túlzott használat elodázhatja az elengedést és érzelmi függést alakíthat ki.

Komoly etikai és pszichológiai kérdések

Nem egyértelmű, ki dönthet a „digitális visszatérésről”, és milyen hatással van mindez az élők mentális egészségére hosszú távon.

Elég hátborzongató ötlet: egy elhunyt kislány édesanyja újra beszélhet digitálisan a gyermekével, egy tinédzser fiú „visszahozhatja” a halott édesapját.  

Miért olyan izgalmas — és ugyanakkor veszélyes — ez a technológia?

1. Rögtön ad egy pillanatnyi megnyugvást

A chatbotokkal való beszélgetés eleinte megkönnyebbülést hoz. Olyan ez, mint újra felidézni egy pillanatot a múltból, hallani egy hangot, amit már azt hittünk soha többet nem fogunk.

2. De ez nem valódi kapcsolat

Ezek a chatbotok statisztikai mintázatokat követnek, nem pedig valódi emlékeket vagy érzelmeket ébresztenek. Nem „hallják” a fájdalmunkat, egyszerűen csak olyan válaszokat adnak, amiket valószínűnek tartanak.

3. Elhúzhatja a gyászt, nem lezárja

Ha valaki rendszeresen egy botban keresi a kapcsolatot halott szerettével, az gátolhatja az egészséges gyászfeldolgozást. A fájdalom „nem múlik el”, csak eltolódik.

Egy férfi az ajtó felé néz, ahol árad be a napsugár, az egész csak illúzió, egy gyászbottal beszélget.
Az AI-gyászbotok a veszteségre adott új, digitális válaszok.
Fotó: Anton Vierietin /  Shutterstock 

Etikai kérdések, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül

Nem arról van szó, hogy minden AI-technológia gonosz lenne — de a gyászbotok etikai kérdések sorát vetik fel:

  • Kinek van joga „újraéleszteni” valakit digitálisan? A halott ember adatai felett gyakran senki sem rendelkezik tisztán.
  • Mesterséges hangban bízni, ami valójában nem tud szeretni?
  • Mi történik azokkal, akik gyerekük vagy partnerük után vágyakozva menekülnek ezekbe a „beszélgetésekbe”? A valós pszichológiai hatásokat még csak most kezdik vizsgálni.

Dr. Katarzyna Nowaczyk-Basińska, a Cambridge Egyetem „grieftech”-ről szóló tanulmányának társszerzője a jelenlegi helyzetet egy hatalmas techno-kulturális kísérletként írja le, amelynek ismeretlen következményei vannak. A technológia megváltoztatja azt, ahogyan a halálról gondolkodunk, ahogyan a halottakról gondoskodunk, és ahogyan magát a veszteséget feldolgozzuk. Nem világos, mik a következmények hosszabb távon.

A Black Mirror már megírta, amit most átélünk

Talán sokaknak ismerős a Black Mirror: Be Right Back epizód, ahol egy nő egy AI-modell segítségével hozza vissza halott szerelmét — de a valóságban ma már ez nem disztópikus fikció. Számos szolgáltatás már létezik, és egyre több ember akar „kapcsolatban maradni” a múltból érkező digitális hanggal vagy üzenettel.

Az emberi veszteség feldolgozása nehéz, hosszadalmas feladat. Bármilyen csábító is, hogy újra halljunk egy hangot, a gyász nem egyenlő az emlékek digitalizálásával. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témában:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu