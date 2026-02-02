Digitális szeánszok a halottakkal: amikor az AI már az elhunytak helyett is beszél

A gyászbot vagy „deadbot” lényegében egy olyan mesterséges intelligencia, amely a halottak digitális nyomai alapján próbál úgy viselkedni, mint az elhunyt. Ezek az algoritmusok a közösségi médiás posztokat, üzeneteket vagy hangfelvételeket elemzik, és ezekből hoznak létre beszélgetőbotokat, hangszintetizált „személyiségeket”. Elég para nem? Valóban segítenek a gyászfeldolgozásban?
Bár egyeseknek segít a fájdalom enyhítésében, a szakértők szerint a túlzott használat elodázhatja az elengedést és érzelmi függést alakíthat ki.
Nem egyértelmű, ki dönthet a „digitális visszatérésről”, és milyen hatással van mindez az élők mentális egészségére hosszú távon.
Elég hátborzongató ötlet: egy elhunyt kislány édesanyja újra beszélhet digitálisan a gyermekével, egy tinédzser fiú „visszahozhatja” a halott édesapját.
A chatbotokkal való beszélgetés eleinte megkönnyebbülést hoz. Olyan ez, mint újra felidézni egy pillanatot a múltból, hallani egy hangot, amit már azt hittünk soha többet nem fogunk.
Ezek a chatbotok statisztikai mintázatokat követnek, nem pedig valódi emlékeket vagy érzelmeket ébresztenek. Nem „hallják” a fájdalmunkat, egyszerűen csak olyan válaszokat adnak, amiket valószínűnek tartanak.
Ha valaki rendszeresen egy botban keresi a kapcsolatot halott szerettével, az gátolhatja az egészséges gyászfeldolgozást. A fájdalom „nem múlik el”, csak eltolódik.
Nem arról van szó, hogy minden AI-technológia gonosz lenne — de a gyászbotok etikai kérdések sorát vetik fel:
Dr. Katarzyna Nowaczyk-Basińska, a Cambridge Egyetem „grieftech”-ről szóló tanulmányának társszerzője a jelenlegi helyzetet egy hatalmas techno-kulturális kísérletként írja le, amelynek ismeretlen következményei vannak. A technológia megváltoztatja azt, ahogyan a halálról gondolkodunk, ahogyan a halottakról gondoskodunk, és ahogyan magát a veszteséget feldolgozzuk. Nem világos, mik a következmények hosszabb távon.
Talán sokaknak ismerős a Black Mirror: Be Right Back epizód, ahol egy nő egy AI-modell segítségével hozza vissza halott szerelmét — de a valóságban ma már ez nem disztópikus fikció. Számos szolgáltatás már létezik, és egyre több ember akar „kapcsolatban maradni” a múltból érkező digitális hanggal vagy üzenettel.
Az emberi veszteség feldolgozása nehéz, hosszadalmas feladat. Bármilyen csábító is, hogy újra halljunk egy hangot, a gyász nem egyenlő az emlékek digitalizálásával.
