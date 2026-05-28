Hoppá, Tóth Alexet máris elvinnék Angliából

Még szinte csak ismerkedik az angol élvonallal a januárban a Ferencvárostól a Bournemouthhoz szerződő Tóth Alex, de máris új kérő jelentkezett a magyar középpályásért. Ráadásul egy Bajnokok Ligájában szereplő klubról van szó, ahol egy válogatottbeli csapattársa is futballozik.
Török sajtóértesülések szerint a futballista iránt már a téli átigazolási időszakban is érdeklődő Galatasaray a nyáron ismét próbát tehet a 20 éves tehetség megszerzésére.
A neves helyi újságíró, Burhan Can Terzi információi alapján az isztambuli együttes továbbra sem tett le a magyar játékos megszerzéséről, aki az esetleges klubváltás esetén Sallai Roland csapattársa lehetne.
A 11-szeres magyar válogatott megszerzését a hírek szerint azért is erőlteti a török címvédő, mert a bajnokságban a következő szezontól életbe lépő szabály értelmében legfeljebb 14 külföldi játékos szerepelhet egy keretben, akik közül legalább négynek 23 év alattinak kell lennie. Bár Tóth egy újabb légiósnak számítana, ami bonyolítja a szabály betartását, kora miatt a második feltételnek megfelelne. Ebben pedig jelenleg gondban van a Galatasaray, mivel a keretben nincs meg a szükséges számú fiatal játékos.
Tóth helyzetét figyelembe véve ugyanakkor meglepő lenne egy hirtelen klubváltás, hiszen a Bournemouthnál vélhetően hosszabb távon számolnak vele. Egy kölcsönadás azonban lehetséges forgatókönyv lehet. A Ferencváros korábbi sztárja jelenleg kevés játéklehetőséget kap a Premier League-ben, és Marco Rossi szövetségi kapitány is utalt arra, hogy rendszeres játék nélkül nehéz lesz stabil válogatott kerettagnak maradnia.
