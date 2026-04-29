Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy lánya nevével visszaélő anyát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 14:50
Megszületett az ítélet a saját lánya banki adatait felhasználó nő ügyében. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélt a Miskolci Járásbíróság egy miskolci nőt, aki lánya banki adataival élt vissza - közölte a Miskolci Törvényszék szerdán az MTI-vel. 

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a miskolci anyát lánya banki adatainak felhasználásáért Fotó: Unsplash

Azt írták, a vádlott külföldön élő lánya online banki felületét jogosulatlanul használva, az ő nevében, valótlan munkáltatói igazolással több alkalommal személyi kölcsönt igényelt 2021-ben és 2022-ben. 36 millió forintot akart így megszerezni, ebből a bank ténylegesen körülbelül 6 millió forintot folyósított részére.

Hozzátették, a vádlott megszerezte lánya bankkártyáját is, amellyel mintegy hatszáz tranzakciót végzett. A nő két alkalommal, valótlan tartalmú meghatalmazás felhasználásával megpróbálta átvenni a lánya bankszámlájához tartozó betéti kártyát is, de nem járt sikerrel. Többször magát a lányának kiadva jogosulatlanul kért és kapott tájékoztatást a bank ügyfélszolgálatától.

Megtérítette az okozott károkat

A nőt a bíróság két év - végrehajtásában négy év próbaidőre - felfüggesztett szabadságvesztésre és négyszázezer forint pénzbüntetésre ítélte "jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, információs rendszer megsértése, személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása" miatt.

A törvényszék enyhítő körülményként értékelte, hogy a nő a kárt teljes egészében megtérítette, beismerte tettét és rendezetten él. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor a bűncselekmények többszörös halmazata és azok elszaporodottsága. Az ítéletet a vádlott és védője tudomásul vette, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére - áll az MTI-n közzétett közleményben

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
