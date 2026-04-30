Több, mint 800 milliót fizet a Temu a magyar vásárlóknak: mutatjuk, ki mennyit kap a pénzből!

Több mint 1,3 milliárd forintot fizet a Temu a magyaroknak a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) köszönhetően - számolt be róla a hatóság. És ez nem minden: egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta a cég. Mutatjuk mi áll a dolog hátterében és azt is, ki mennyit kap ebből a pénzből!
2024 márciusában a GVH versenyfelügyeleti eljárás indított a Temuval szemben, mivel szerintük nem létező kedvezményeket, pszichés nyomásgyakorlást és félrevezető zöld üzeneteket alkalmaztak az online piacterükön. Például „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezményekkel hirdettek termékeket, és egy csomó árunál azt írták:
Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője
A Temu-t működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.
A fent megállapított szabálytalanságok miatt összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője. Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta.
A Temu azt vállalta, hogy 2000 Ft pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban. Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek, ami keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy egy biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési mód használatához szükséges releváns információkat (pl. PayPal)-olvasható a hatóság közleményében. Ez azt jelenti, hogy nem kupont vagy százalékos kedvezményt kapnak a Temu magyar felhasználói, hanem pénzvisszatérítést.
A Wish 2023 februárjában mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság.
