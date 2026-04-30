Több, mint 800 milliót fizet a Temu a magyar vásárlóknak: mutatjuk, ki mennyit kap a pénzből!

Több mint 1,3 milliárd forintot fizet a Temu a magyaroknak a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) köszönhetően - számolt be róla a hatóság. És ez nem minden: egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta a cég. Mutatjuk mi áll a dolog hátterében és azt is, ki mennyit kap ebből a pénzből!

Pénzt utal vissza a Temu azoknak a magyar vásárlóknak, akik korábban náluk vásároltak Fotó: Unsplash

Az ügy előzménye

2024 márciusában a GVH versenyfelügyeleti eljárás indított a Temuval szemben, mivel szerintük nem létező kedvezményeket, pszichés nyomásgyakorlást és félrevezető zöld üzeneteket alkalmaztak az online piacterükön. Például „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezményekkel hirdettek termékeket, és egy csomó árunál azt írták:

„már csak 4 maradt”,

„majdnem elfogyott”,

„megvásárolva 1 perccel ezelőtt”

„Siessen!”.

Most zárult le a vizsgálat

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője

áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását,

nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát,

illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek,

olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető,

olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék,

megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temu-t működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Ennyit fizet a Temu a magyaroknak

A fent megállapított szabálytalanságok miatt összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője. Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta.

Ki mennyi pénz kap ebből?

A Temu azt vállalta, hogy 2000 Ft pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban. Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló linket küldenek, ami keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy egy biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési mód használatához szükséges releváns információkat (pl. PayPal)-olvasható a hatóság közleményében. Ez azt jelenti, hogy nem kupont vagy százalékos kedvezményt kapnak a Temu magyar felhasználói, hanem pénzvisszatérítést.