Dühöngenek a Gmail-felhasználók: sorra tűnnek el a leveleink!

Alaposan főhet a fejük a Google vezetőinek: a Gmail körül ugyanis igen komoly probléma ütötte fel a fejét: jelesül, hogy sorra tűnnek el a levelek, anélkül, hogy azokat a címzettek egyáltalán el tudnák olvasni.

Levelet kaptál a Gmail-fiókodba? Lehet, hogy el sem tudod olvasni!

Eltűnnek a levelek a Gmailből, áll a bál!

Kétségtelen, hogy a Gmail a világ egyik legnagyobb levelezőrendszere, amit a hackerek is előszeretettel támadnak – épp a nagy számok törvénye alapján. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy nem a kiberbűnözők csaptak le, hanem a rendszerben akadt valamilyen váratlan hiba. Egyre többen számolnak be ugyanis a következő hibáról a különböző fórumokon: amikor megnyitnának egy levelet, annak tartalma egy darabig villódzik, majd pedig teljesen eltűnik.

Ezzel – érthető módon – teljesen használhatatlanná vélik a Gmail, ami jogosan akasztotta ki felhasználók tömegeit.

A hiba jellemzően tableteken, illetve a Samsung kihajtható képernyős okostelefon-modelljein jelentkezik, és egyesek szerint ha engedélyezzük a képernyőkép-forgatást, és egyszer-kétszer váltunk a vízszintes és függőleges nézet között, akkor visszajön a levél tartalma. Sajnos a módszer a beszámolók szerint nem 100 százalékos, ráadásul nem is nevezhető épp "végeleges megoldásnak". A samsungosok egyébként nem először tapasztalhatnak ilyen jellegű gubancot: legutóbb a tömegesen eltűnő SMS-ek miatt téphették a hajukat...