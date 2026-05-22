Dühöngenek a Gmail-felhasználók: sorra tűnnek el a leveleink!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 15:32
A Google már tud a problémáról. Ez persze nem segítség azoknak a Gmail-felhasználóknak, akik nem tudják elolvasni a leveleiket, mert azok egyszerűen eltűnnek.
Alaposan főhet a fejük a Google vezetőinek: a Gmail körül ugyanis igen komoly probléma ütötte fel a fejét: jelesül, hogy sorra tűnnek el a levelek, anélkül, hogy azokat a címzettek egyáltalán el tudnák olvasni.

Levelet kaptál a Gmail-fiókodba? Lehet, hogy el sem tudod olvasni!
Kétségtelen, hogy a Gmail a világ egyik legnagyobb levelezőrendszere, amit a hackerek is előszeretettel támadnak – épp a nagy számok törvénye alapján. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy nem a kiberbűnözők csaptak le, hanem a rendszerben akadt valamilyen váratlan hiba. Egyre többen számolnak be ugyanis a következő hibáról a különböző fórumokon: amikor megnyitnának egy levelet, annak tartalma egy darabig villódzik, majd pedig teljesen eltűnik. 

Ezzel – érthető módon – teljesen használhatatlanná vélik a Gmail, ami jogosan akasztotta ki felhasználók tömegeit. 

A hiba jellemzően tableteken, illetve a Samsung kihajtható képernyős okostelefon-modelljein jelentkezik, és egyesek szerint ha engedélyezzük a képernyőkép-forgatást, és egyszer-kétszer váltunk a vízszintes és függőleges nézet között, akkor visszajön a levél tartalma. Sajnos a módszer a beszámolók szerint nem 100 százalékos, ráadásul nem is nevezhető épp "végeleges megoldásnak". A samsungosok egyébként nem először tapasztalhatnak ilyen jellegű gubancot: legutóbb a tömegesen eltűnő SMS-ek miatt téphették a hajukat...

Jó hír, hogy az AndroidPolice szerint a Google is tud már a hibáról, és dolgoznak a kijavításán, ami valószínűleg valamilyen frissítés formájában érkezik a későbbiekben. Az persze más kérdés, hogy pontosan mikor – addig pedig maradnak a kiakadt, telefonjaikat és tabletjeiket őrült módon oda-vissza forgató, leveleiket kereső felhasználók, akik könnyen lehet, hogy épp valamilyen fontos üzenetről maradnak le a bosszantó hiba miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
