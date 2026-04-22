Hivatalosnak tűnő hivatkozással küldenek SMS-t az MVM nevében, közölte a Police.hu.

Ismét rohamosan terjednek az adathalász SMS-ek az MVM nevében

Forrás: Police.hu

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait.

Fontos!

Ne kattintsanak az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra!

Ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.

Kezeljék fokozott gyanakvással az SMS-ben vagy e-mailben érkező linkeket, különösen azokat, amelyek sürgető vagy figyelemfelkeltő üzenetet tartalmaznak.

Az adathalász üzenetek gyakran félelemkeltésre építenek, és azonnali cselekvésre próbálják rávenni a címzetteket (például: „az áramszolgáltatás megszűnhet”).

Minden esetben ellenőrizzék a weboldal címét a böngésző címsorában! Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hivatalos weboldala: www.mvmnext.hu . Az ettől eltérő címek (például: mvmnexthu[.]info, mvmnextrendezes[.]com) gyanúra adnak okot.

Fontos tudni, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által küldött figyelmeztető üzenetek nem tartalmaznak hivatkozást.

Kérjük, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el, és gyanú esetén ne adják meg személyes vagy banki adataikat.