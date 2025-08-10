Ezért veszélyes a nyilvános töltés utazáskor – Reptéri adatlopás áldozata lehetsz

Nem elég a reptéri stressz, még a telefonod is kémkedhet utánad? Bizony, egy ártatlannak tűnő mozdulat is elég lehet ahhoz, hogy illetéktelenek kezébe kerüljön az összes személyes adatod. A reptéri adatlopásra figyelmeztetnek a szolgáltatók.

Reptéri adatlopás: olyan veszély, amire talán nem is gondolnál

Fotó: Dmitry Galaganov

Tudtad? A reptéri adatlopás valós kockázat!

Ahogy egyre több magyar utazó vág neki a nyárnak, egy újfajta digitális veszély leselkedik ránk a repülőtereken: ez pedig a „juice jacking”. Elsőre akár egy új energiaitalnak is hangozhat, valójában viszont komoly kibertámadási módszerről van szó. A trükk lényege, hogy a reptereken (és más nyilvános helyeken) található USB-töltőpontokat hackerek manipulálhatják: kártékony programokat juttathatnak a készülékedre, vagy egyetlen csatlakoztatással hozzáférhetnek jelszavaidhoz, banki adataidhoz, fotóidhoz.

Hogyan működik?

A közönséges USB-port – például amiket a beszállókapuknál, várókban vagy terminálokon találunk – nemcsak áramot ad, hanem adatokat is képes továbbítani. Ha egy bűnöző módosítja ezeket a töltőpontokat, vagy kémprogramot rejt egy korábban otthagyott kábelbe, akkor a te mobilod gyakorlatilag megnyitja számára a digitális világodat — te pedig mit sem sejtesz az egészről.

Sokaknak eszébe sem jut, hogy a reptéri adatlopás valós veszély

Fotó: withGod / Shutterstock

Különösen veszélyes ez akkor, amikor az utas siet, lemerült a telefonja, és csak „gyorsan rátölt egy kicsit” a következő járat előtt. Ez a pár perc viszont elég lehet arra, hogy ellopják a digitális identitásodat.

Mit tehetsz ellene?

A legfontosabb: soha ne használd a nyilvános USB-portokat a reptereken. Helyette:

Hozz magaddal saját töltőt és kábelt, amit hálózati konnektorhoz csatlakoztatsz.

Még jobb, ha powerbanket viszel – ezzel teljesen elkerülheted a nyilvános rendszerek használatát.

Kerüld az ismeretlen eredetű, otthagyott kábelek használatát – még akkor is, ha „csak egy kábelen múlik”.

Ahogy a Talkmobile brit szolgáltató szóvivője is fogalmazott: „Az adataink védelme éppolyan fontos, mint az útlevelünk becsomagolása.”

Inkább powerbank legyen nálad, és kerüld a kétes eredetű USB csatlakozókat

Fotó: Parilov / Shutterstock

Ez a figyelmeztetés ránk, magyar utazókra is vonatkozik, akik egyre többet és messzebbre repülünk. Az okostelefon ma már nem csak telefon – ott van rajta minden: repjegy, szállásfoglalás, fényképek, közösségi fiókok, netbank. Egy apró figyelmetlenség pedig végzetes lehet nemcsak a készülékedre, hanem az egész utazásodra nézve.