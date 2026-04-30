Egyetlen rossz döntés okozta halálát: Részeg sofőr mellé ült be a végzős gimnazista, nem élte túl a bulit

Horrofilmbe illő tragédia történt a washingtoni Cowlitz megyében. Egy fiatalokkal teli terepjáró az útról lesodródva az oldalára borult, a roncsok közé pedig beszorult a 18 éves Elden Ragsdale. Mire a segélyhívás után a mentőegységek a helyszínre értek, már nem volt mit tenni: a fiút a helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség szerint a baleset fő oka az ittas vezetés volt: a volánnál a 19 éves Jacob Manecke ült, aki alkoholt fogyasztott az indulás előtt. Bár a sofőr sértetlenül szállt ki a kocsiból, három másik utast kórházba kellett szállítani. A hatóságok szerint Elden sorsát az is megpecsételte, hogy nem használta a biztonsági övét.

Súlyos árat fizettek az ittas vezetés miatt

Elden nem egy lázadó bajkeverő volt, hanem egy tervektől duzzadó fiatalember, aki villanyszerelőnek készült, imádta a crossmotorokat és rajongott a horgászatért. Családja most a legmélyebb gyászból üzent minden fiatalnak és szülőnek, remélve, hogy az ő tragédiájuk megmenthet másokat.

Egyetlen pillanat alatt a családunk örökre megváltozott. Mi, szülők pontosan értjük, milyen fiatalnak és gondtalannak lenni, hiszen mi is voltunk ennyi idősek. De kérünk titeket, tanuljatok a mi szívfájdalmunkból, és kötelezzétek el magatokat a biztonságos döntések mellett!

– fogalmazott a család a közleményében.

A szülők szavai mindenkihez szólnak, aki valaha is hezitált, hogy beüljön-e egy ittas sofőr mellé: „Ha csak gyanítjátok is, hogy valaki ivott, ne szálljatok be mellé az autóba!”

Egy másodperc alatt omlott össze a jövő

A Mark Morris Középiskolában, ahol Elden végzős volt, megállt az élet. Az igazgató és a diáktársak is sokkos állapotban vannak, pszichológusok segítik a gyászfeldolgozást. A fiú, aki mindig óvta a kishúgát és imádta a természetet, most egy statisztikai adattá vált az ittas vezetés elleni harcban, de a szerettei nem akarják, hogy ennyiben maradjon az emléke.

A család búcsúüzenete fájdalmasan őszinte figyelmeztetés mindenki számára:

Őrizzétek meg Elden emlékét, tegyetek jó dolgokat az ő nevében, és élvezzétek az élet minden nagyszerű élményét – de ne feledjétek: csak egyetlen rossz döntés, és mindennek vége lehet egy szempillantás alatt.

A rendőrség büntetőeljárást indított a sofőr ellen, de ez már nem hozza vissza a fiút, akinek a ballagási öltönye helyett a szemfedőjét kellett kiválasztania a családnak – írja a People.