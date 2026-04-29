Ilyet még nem láttál! Hajhullást okozhat a legújabb TikTok-trend

A természetes hajápolás rohamosan terjed a közösségi média platformoknak köszönhetően, így egyre többen hagyják el a hagyományos hajápolási rutinokat. Mindenki tökéletes tincsekre törekszik és bármit feláldozna érte. Még a hajmosást is. Lehet, hogy a legújabb TikTok-trend a melegágya a hajhullásnak?

A hajhullást számtalan dolog okozhatja / Illusztráció: Freepik.com

Hajhullást okoz a legújabb TikTok-trend?

Egy elég merész TikTok-trend hódít a közösségi média felületen, amely azt állítja, hogy minél ritkábban mosol hajat, annál egészségesebb lesz. Sajnos nem minden arany, ami fénylik, így természetesen ennek is megvan a maga titka és ott lapul az ördög a részletekben.

Mostanában minden héten kijön egy újabb TikTok őrület, ami „hasznos” tanácsokkal, látja el az internet népét és van, aki kérdés nélkül el is hiszi, amit ott lát. Nemrég egy fogfehérítős TikTok mánia tombolta ki magát egészen addig, amíg egy orvos meg nem cáfolta azt a tényt, miszerint a lila hajsampontól majd reklámszerű fehér fogaid lesznek.

Most egy költséghatékonyabb, de annál veszélyesebb teória terjed. A tanács az, hogy ritkábban vagy egyáltalán ne moss hajat, ugyanis a fejbőr idővel újraszabályozza magát, ettől pedig a haj egészségesebb és fényesebb lesz. Ennek alátámasztásához rengeteg sikersztori társul, emiatt is ilyen népszerű, de a bőrgyógyászok kis óvatosságra intenek.

A fejbőr nem felejt, így ha túl sokáig mellőzöd a hajmosást és hagyod, hogy a fejbőröd elhalt hámsejtekben, faggyúban és szennyeződésekben pácolódjon, hamar sokkal rosszabb problémákkal is szembe találod magad, mint egy hajmosás. A hajad elkezd hullani, korpásodni fogsz és a gyulladás is előjöhet.

A hajhagymák működését is megzavarhatja hosszabb távon, ezért a DHT hormon a felelős. Ezt a hormont a szennyeződések és a faggyúk blokkolják, ami elősegíti a haj elvékonyodását és hullását.

A kezeletlen fejbőr problémák, amit a krónikus gyulladás vagy a mikrobiom egyensúlyának felborulása okoz, a korai őszülést is előidézhetik. Érdemes tehát fenntartásokkal kezelni a TikTok-on terjedő trendeket, ugyanis a szulfátok nem kapnak sok elismerést és károsnak hirdetik, de nincs tudományos bizonyíték rá, hogy hajhullást okoznak - írja a Life.hu.