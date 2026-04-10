Nagy újítás jön X-en, ami felhasználóbarátabbá teheti a platformot

Ma már a közösségi oldalak nagy része használ MI-t, ahogy a társkeresők, videómegosztók és csevegő applikációk is. Megírtuk már többek között, hogy a YouTube például a mesterséges intelligencia segítségével rövidítené a le a videókat, WhatsAppon pedig az MI képes lehet válaszolni helyettünk az üzenetekre. Most az X közösségi platform vezet be két új funkciót a mesterséges intelligencia segítségével.

Mesterséges intelligencia fordítja X-en a bejegyzéseket. (Képünk illusztráció)

Két új funkció, mindkettőt a mesterséges intelligencia fogja vezényelni

Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője jelentette be, hogy bevezetik a platformon az automatikus fordítást. Ez annyit jelent, hogy a külföldi bejegyzések leírását a mesterséges intelligencia alapból le fogja fordítani a mi anyanyelvünkre. Ha azonban nem akarjuk használni ezt a funkciót, akkor a bejegyzésnél lévő fogaskerékre kattintva kikapcsolhatjuk ezt a funkciót. Más közösségi oldalak már használták ezt a módszert, hogy a bejegyzések globálisan több emberhez eljussanak.

Ezen felül az X elindít egy új képszerkesztőt is, amit szintén a Grok MI modellje fog működtetni. Ez az újdonság egyelőre csak iOS-re érkezik. Ezzel a felhasználók a saját nyelvükön szerkeszthetnek meg képeket MI segítségével az alkalmazáson beleül. Arra is lesz lehetőség, hogy egy képen arcokat, vagy személyes információkat homályosítsanak el. A platform ezeket a frissítéseket hamarosan elérhetővé teszi Androidos készülékeken is.

A platform abban reménykedik, hogy az újításoknak hála jobbá válik a felhasználói élmény.