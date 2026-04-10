Nagy újítás jön X-en, ami felhasználóbarátabbá teheti a platformot

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 11:00
Több közösségi oldal is használ már MI-t, és most az X is beáll ebbe a sorba. A platform Grok mesterséges intelligencia modelljét fogja használni, amely segítségével két új funkciót vezet be.

Ma már a közösségi oldalak nagy része használ MI-t, ahogy a társkeresők, videómegosztók és csevegő applikációk is. Megírtuk már többek között, hogy a YouTube például a mesterséges intelligencia segítségével rövidítené a le a videókat, WhatsAppon pedig az MI képes lehet válaszolni helyettünk az üzenetekre. Most az X közösségi platform vezet be két új funkciót a mesterséges intelligencia segítségével.

Mesterséges intelligencia fordítja X-en a bejegyzéseket. (Képünk illusztráció) 
Két új funkció, mindkettőt a mesterséges intelligencia fogja vezényelni 

Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője jelentette be, hogy bevezetik a platformon az automatikus fordítást. Ez annyit jelent, hogy a külföldi bejegyzések leírását a mesterséges intelligencia alapból le fogja fordítani a mi anyanyelvünkre. Ha azonban nem akarjuk használni ezt a funkciót, akkor a bejegyzésnél lévő fogaskerékre kattintva kikapcsolhatjuk ezt a funkciót. Más közösségi oldalak már használták ezt a módszert, hogy a bejegyzések globálisan több emberhez eljussanak. 

Ezen felül az X elindít egy új képszerkesztőt is, amit szintén a Grok MI modellje fog működtetni. Ez az újdonság egyelőre csak iOS-re érkezik. Ezzel a felhasználók a saját nyelvükön szerkeszthetnek meg képeket MI segítségével az alkalmazáson beleül. Arra is lesz lehetőség, hogy egy képen arcokat, vagy személyes információkat homályosítsanak el. A platform ezeket a frissítéseket hamarosan elérhetővé teszi Androidos készülékeken is. 

A platform abban reménykedik, hogy az újításoknak hála jobbá válik a felhasználói élmény. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
