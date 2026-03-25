Megspórolná az időnket a YouTube: mesterséges intelligenciával rövidítenék le a videókat

Egy olyan új funkcióval kísérletezik a YouTube, ahol majd a platform automatikusan videóelőzeteseket készítene a hosszabb videókból, hogy a felhasználók gyorsabban eldönthessék, érdemes-e rákattintani az adott videóra. A funkció célja, hogy a felhasználóknak kevesebb ideje menjen el a felesleges videók nézegetésére. Ezáltal a platform még pontosabban terelheti a nézőket az őket érdeklő tartalmak felé.

A videómegosztó platformon jelenleg szűk körben tesztelik az újítást, és elsősorban androidos felhasználók körében. Elképzelni lényegében úgy kell, hogy a felhasználók a nekik ajánlott videók megnyitása előtt egy rövid, trailerekhez hasonló ízelítőt láthatnak a videóból. Ez a kis „kedvcsináló” 5–10 rövid jelenetből állna, és néhány másodperc alatt összefoglalná a videó legérdekesebb pillanatait.

Mesterséges intelligencia válogatja ki a legjobb részeket? – Igen!

Az előzeteseket nem maguk az alkotók készítenék el, hanem a platform generálná, automatikusan. Tehát

a YouTube algoritmusa megpróbálná felismerni a videók legfontosabb vagy leglátványosabb részeit, majd ezekből állítana össze egy rövid, figyelemfelkeltő összeállítást.

A platform szerint ezzel a módszerrel könnyebb lehet eldönteni, hogy egy videó valóban érdekes-e a nézők számára. A rövid előnézet ráadásul némi kontextust adna a videó címéhez és borítóképéhez, így a felhasználók kevesebb eséllyel kattintanának olyan tartalmakra, amelyek végül csalódást okoznak a számukra. A fejlesztés hátterében az áll, hogy az utóbbi időben hatalmas mennyiségű, mesterséges intelligenciával generált tartalom jelent meg a platformon.