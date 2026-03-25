BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megspórolná az időnket a YouTube: mesterséges intelligenciával rövidítenék le a videókat

funkció
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 12:30
Youtubetrailerteszt
Hamarosan pár másodperc is elég lehet ahhoz, hogy eldöntsd, mit nézz meg a YouTube-on. A platform egy új funkciója automatikusan „trailereket” készítene a videókhoz, így villámgyorsan kiderülhet, megéri-e rákattintani egyre. De vajon tényleg időt spórol majd nekünk a YouTube, vagy még inkább beszippant?

Egy olyan új funkcióval kísérletezik a YouTube, ahol majd a platform automatikusan videóelőzeteseket készítene a hosszabb videókból, hogy a felhasználók gyorsabban eldönthessék, érdemes-e rákattintani az adott videóra. A funkció célja, hogy a felhasználóknak kevesebb ideje menjen el a felesleges videók nézegetésére. Ezáltal a platform még pontosabban terelheti a nézőket az őket érdeklő tartalmak felé.

Youtube
Automatikus generálja a videók kedvcsinálóit a YouTube / Fotó: Pexels

A videómegosztó platformon jelenleg szűk körben tesztelik az újítást, és elsősorban androidos felhasználók körében. Elképzelni lényegében úgy kell, hogy a felhasználók a nekik ajánlott videók megnyitása előtt egy rövid, trailerekhez hasonló ízelítőt láthatnak a videóból. Ez a kis „kedvcsináló” 5–10 rövid jelenetből állna, és néhány másodperc alatt összefoglalná a videó legérdekesebb pillanatait.

Mesterséges intelligencia válogatja ki a legjobb részeket? – Igen!

Az előzeteseket nem maguk az alkotók készítenék el, hanem a platform generálná, automatikusan. Tehát 

a YouTube algoritmusa megpróbálná felismerni a videók legfontosabb vagy leglátványosabb részeit, majd ezekből állítana össze egy rövid, figyelemfelkeltő összeállítást.

A platform szerint ezzel a módszerrel könnyebb lehet eldönteni, hogy egy videó valóban érdekes-e a nézők számára. A rövid előnézet ráadásul némi kontextust adna a videó címéhez és borítóképéhez, így a felhasználók kevesebb eséllyel kattintanának olyan tartalmakra, amelyek végül csalódást okoznak a számukra. A fejlesztés hátterében az áll, hogy az utóbbi időben hatalmas mennyiségű, mesterséges intelligenciával generált tartalom jelent meg a platformon. 

Nem ez lehet az egyetlen M.I. alapú újítás

Az automatikus trailerek csak egy részét jelenthetik annak az átalakulásnak, amelyen a YouTube jelenleg keresztülmegy. A platform egyre több mesterséges intelligenciára épülő funkciót vezetne be, amelyek az alkotók és a nézők életét is megkönnyíthetik.

  • Ilyen például az automatikus videóösszefoglalók készítése, amelyek egy rövid leírásban foglalnák össze a tartalmi lényeget. 
  • A rendszer még képes lehet arra is, hogy intelligens fejezeteket hozzon létre, így a nézők közvetlenül a számukra legérdekesebb részhez ugorhatnak a videóban. 
  • Emellett fejlődhetnek még az automatikus fordítási és szinkronizálási lehetőségek is, amelyek segíthetik az alkotókat is abban, hogy nagyobb közönséget érjenek el. 

Megváltozhat a Youtube?

Ha az új funkciók széles körben elérhetővé válnak, az jelentősen átalakíthatja a videófogyasztási szokásokat. A jelenleg futó tesztelési fázis eredményei döntik majd el, hogy az ötlet végül zöld utat kaphat-e. Ha igen, könnyen elképzelhető, hogy a jövőben néhány másodperc is elég lehet ahhoz, hogy eldöntsük, mit nézünk meg legközelebb.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
