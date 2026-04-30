Hatalmas baleset volt az M5-ösön, torlódik a forgalom Ócsa térségében

Balesettel indult a reggel az M5-ösön. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M5-ös autópálya Röszke felé tartó oldalán, Ócsa térségében, ezért torlódásra kell számítani - közölte az Útinform csütörtök kora reggel.
Azt írták, hogy a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a négy kilométert, aki teheti az 5-ös főúton kerüljön - írja az MTI.
