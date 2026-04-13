Vége a kéretlen mozizásnak: már egyetlen mozdulattal letilthatod a Spotify videóit

Hatalmasat robbant a hír a tech-világban és a zenerajongók körében: a világ egyik legnépszerűbb streaming platformja végre beadta a derekát. Az elmúlt években a Spotify gőzerővel próbált a TikTok sikerén felbuzdulva minél jobb és több videós élményt kínálni az előfizetőknek, akik közül azonban sokan kéretlen tartalomként tekintettek erre a törekvésre. Ezzel együtt ők is megkapták a függőleges videókat, a Canvas-animációkat és a podcastok vizuális verzióit - ha kérték, ha nem. Ám ami a fejlesztőknek innováció, az sok hallgatónak csak idegesítő zavaró tényező volt. Eddig!

A felhasználók által rég várt problémát orvosolt a Spotify, így hamarosan mindenki beállíthatja majd, hogy kér-e videós tartalmakat, avagy sem.

Te vagy a főnök: zene vagy mozi menjen a Spotify felületén

A most bejelentett új vezérlőkkel

a Spotify végre visszaadja a hatalmat a felhasználók kezébe.

Az új beállítások lényege az egyszerűség: a profilod alatt választhatsz majd a „hangalapú” vagy a „videó-alapú” élmény között. Ha az előbbit választod, az alkalmazás könyörtelenül letilt minden mozgóképes tartalmat. Azaz nem lesz többé

váratlanul elinduló videóklip,

sem pedig táncoló háttér.

Hamarosan ennyire egyszerűen kikapcsolhatod majd a kéretlen videós tartalmakat a Spotify felületén.

A szolgáltató lépése nem csak a kényelemről szól. Gondolj csak bele: hányszor fordult elő, hogy a hónap végén elfogyott a mobilneted, mert a Spotify a háttérben nagyfelbontású videókat töltött be a lejátszási listádhoz?

Az új funkcióval drasztikusan csökkenthető az adatforgalom, ami valóságos megváltás lesz azoknak a felhasználóknak, akik nem rendelkeznek korlátlan adatcsomaggal.

A pénztárcád mellett még az akkumulátorod is hálás lesz: a kijelző és a processzor is sokkal kevesebbet izzad majd, ha nem kell folyamatosan pixeleket pörgetnie a zsebedben pihenő telefonon.

Miért pont most?

A szakértők és a tech guruk szerint a Spotify rádöbbent arra, hogy a kevesebb néha valóban több tud lenni. Bár a videós tartalmak népszerűsége most is emelkedőben van, a „csak zenehallgatók” tábora továbbra is hatalmas. Ők azok, akik a kocsiban, futás közben vagy munka alatt csak a ritmusra vágynak, és kifejezetten zavarja őket a vizuális kísérőzaj.

Nekik valóban hasznos lesz ez a régóta várt funkció az alkalmazásban, amit fokozatosan élesítenek majd, így ha egyelőre még nem látod a beállítások között, ne ess pánikba: hamarosan mindenkihez megérkezik a frissítés, ezért nem árt időközönként ellenőrizni, hogy megérkezett-e már ez a kis újítás.