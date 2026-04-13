Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Vége a kéretlen mozizásnak: már egyetlen mozdulattal letilthatod a Spotify videóit

Spotify
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 12:00
videótartalomzenelejátszó
Eleged van abból, hogy a kedvenc zenéid közben akaratlanul is videók ugrálnak az arcodba? Spórolnál az adatforgalmon, vagy csak egyszerűen a tiszta zenei élményre vágysz? A Spotify végre meghallgatta a felhasználók millióinak fohászát: érkezik a kapcsoló, amivel te döntheted el, kérsz-e a vizuális körítésből, vagy maradsz a jól megszokott audiónál.
GUY
A szerző cikkei

Hatalmasat robbant a hír a tech-világban és a zenerajongók körében: a világ egyik legnépszerűbb streaming platformja végre beadta a derekát. Az elmúlt években a Spotify gőzerővel próbált a TikTok sikerén felbuzdulva minél jobb és több videós élményt kínálni az előfizetőknek, akik közül azonban sokan kéretlen tartalomként tekintettek erre a törekvésre. Ezzel együtt ők is megkapták a függőleges videókat, a Canvas-animációkat és a podcastok vizuális verzióit - ha kérték, ha nem. Ám ami a fejlesztőknek innováció, az sok hallgatónak csak idegesítő zavaró tényező volt. Eddig!

Spotify
A felhasználók által rég várt problémát orvosolt a Spotify, így hamarosan mindenki beállíthatja majd, hogy kér-e videós tartalmakat, avagy sem. Fotó: Garley Gibson / Pexels

Te vagy a főnök: zene vagy mozi menjen a Spotify felületén

A most bejelentett új vezérlőkkel 

a Spotify végre visszaadja a hatalmat a felhasználók kezébe.

Az új beállítások lényege az egyszerűség: a profilod alatt választhatsz majd a „hangalapú” vagy a „videó-alapú” élmény között. Ha az előbbit választod, az alkalmazás könyörtelenül letilt minden mozgóképes tartalmat. Azaz nem lesz többé

  • váratlanul elinduló videóklip,
  • sem pedig táncoló háttér.
Spotify
Hamarosan ennyire egyszerűen kikapcsolhatod majd a kéretlen videós tartalmakat a Spotify felületén. 
Fotó: Spotify.com

A szolgáltató lépése nem csak a kényelemről szól. Gondolj csak bele: hányszor fordult elő, hogy a hónap végén elfogyott a mobilneted, mert a Spotify a háttérben nagyfelbontású videókat töltött be a lejátszási listádhoz?

Az új funkcióval drasztikusan csökkenthető az adatforgalom, ami valóságos megváltás lesz azoknak a felhasználóknak, akik nem rendelkeznek korlátlan adatcsomaggal.

A pénztárcád mellett még az akkumulátorod is hálás lesz: a kijelző és a processzor is sokkal kevesebbet izzad majd, ha nem kell folyamatosan pixeleket pörgetnie a zsebedben pihenő telefonon.

Miért pont most?

A szakértők és a tech guruk szerint a Spotify rádöbbent arra, hogy a kevesebb néha valóban több tud lenni. Bár a videós tartalmak népszerűsége most is emelkedőben van, a „csak zenehallgatók” tábora továbbra is hatalmas. Ők azok, akik a kocsiban, futás közben vagy munka alatt csak a ritmusra vágynak, és kifejezetten zavarja őket a vizuális kísérőzaj.

Nekik valóban hasznos lesz ez a régóta várt funkció az alkalmazásban, amit fokozatosan élesítenek majd, így ha egyelőre még nem látod a beállítások között, ne ess pánikba: hamarosan mindenkihez megérkezik a frissítés, ezért nem árt időközönként ellenőrizni, hogy megérkezett-e már ez a kis újítás.

Ha te is azok közé tartozol, akit kiver a víz a zene közben felugró klipektől, vagy csak védenéd a pénztárcádat az adatforgalmi túllépéstől, izzítsd az ujjad! Hamarosan egyetlen kattintással visszaállíthatod a Spotify felületét egy klasszikus, ám profi zenelejátszóvá.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu