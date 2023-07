Van egy rossz hírünk a Spotify-felhasználóknak: ennyivel drágul a szolgáltatás

Kétségtelen, hogy az egyik legnépszerűbb online zenehallatási formát a Spotify biztosítja: a cég népszerűségét jól mutatja, hogy (márciusi adatok szerint) több mint félmilliárd ember használja zenehallgatásra. Igaz, ennek egy része az ingyenes verziót, de világszerte így is 210 millió előfizetővel rendelkeznek. Csak összehasonlításképp: a konkurens Apple Musicnak nagyjából 100 millió, az Amazon Musicnak bő 80 millió felhasználója van.

Természetesen az előfizetők számát egyrészt az is magyarázza, hogy a Spotify volt a legolcsóbb a három szolgáltatás közül nemzetközi szinten – ennek azonban innentől vége. A BBC cikke szerint ugyanis a cég vezeti úgy döntöttek, hogy árat emelnek (az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Ausztráliában, valamint további 49 országban – arról sajnos nem szól a fáma, hogy Magyarországot érinti-e az áremelés, ám sajnos sejthető, hogy ha nem is előbb, de utóbb mindenképp begyűrűzik ide is). A döntés értelmében a Spotify árai innentől meg fognak egyezni az Amazon Music és az Apple Music hasonló csomagjainak áraival. Ez Amerikában 1 dolláros, a brit területeken pedig 1 fontos emelést jelent. Az USA árai így alakulnak: az alapcsomag 9.99-ről 10.99-re, a családi 15.99-ről 16.99-re, a diák 4.99-ről 5.99-re emelkedik.