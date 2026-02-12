Már a lejátszási listát sem neked kell összeállítanod YouTube-on

Te is töltöttél már órákat azzal, hogy a tökéletes bulizenét válogasd össze, de a végén mindig ugyanazok a számok jöttek szembe? A YouTube Music legújabb fejlesztése a mesterséges intelligencia segítségével vet véget ennek a gyakorlatnak, hogy te minden pillanatodhoz egyedi zenét pörgethess. Ez nem csak egy egyszerű algoritmus – ez a jövő, ahol a telefonod tudja, mire vágyik a füled, mielőtt te magad kimondanád.

A YouTube Music felületén a prémium felhasználóknak hamarosan a mesterséges intelligencia rakja majd össze a hangulatukhoz leginkább passzoló lejátszási listát. Fotó: Sanket Mishra / Pexels

Kérd a mesterséges intelligencia segítségét, ő majd zenél neked!

A funkció tulajdonképpen az egyszerűség és a kreativitás szerelemgyereke. A YouTube Premium felhasználók egy külön erre dedikált ablakban próbálhatják ki nemsokára. A Könyvtár > Új > AI Lejátszási lista gombokra kattintás után adhatunk utasításokat az intelligens asszisztensnek, aki ezután pár másodperc alatt összeállítja azt a lejátszási listát, amit kértünk tőle.

Az új funkcióval nem kell többé műfajok és évek között bogarászni. Elég, ha annyit írunk, hogy

Lo-fi ritmusok hűvős reggeli kávézáshoz, vagy

80-as évek diszkó ritmusai házibuli alapozáshoz, de akár azt is mondhatjuk, hogy

Olyan dalok, amiktől úgy érzem magam, mint egy akciófilm leggonoszabb karaktere.

Az MI másodpercek alatt átfésüli a YouTube Music több milliós adatbázisát, és egy olyan válogatást tesz eléd, ami pontosan passzol a megadott paraméterekhez.

Ha pedig nem tetszik az eredmény, akkor csak szólnod kell neki, hogy „tegyél bele kicsit több rockot”, a lista pedig azonnal frissül.

Ha mindez nem lenne még elég: a mesterséges intelligencia még egy egyedi borítóképet is generál a listához, így egy teljesen személyre szabott, profi csomagot kapsz a végén.

YouTube Premium and @YouTubeMusic Premium users can now instantly turn an idea, mood or genre into a personalized playlist using our new AI playlist feature 🎧



Here's how to use it:



1. On Android & iOS, tap the “New” button in the Library tab of YouTube Music

2. Select “AI… pic.twitter.com/YR1GVCqwvu — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 9, 2026

Kizárólag a VIP-tagoké a kiváltság

Ahogy azt várni lehetett, a Google nem adja ingyen a varázslatot. Az MI-alapú lejátszási lista generátor jelenleg a YouTube Premium előfizetők számára érhető el – nekik is egyelőre csak tesztüzem keretein belül, azaz néhány ezer kiválasztott próbálhatja ki az újítást, amely azonban hamarosan minden prémium felhasználó számára használható lesz.

A cég célja egyértelmű: a YouTube Music-ot akarják a világ legokosabb zenei platformjává tenni, beelőzve a Spotify-t, az Apple Music-ot és a Deezert is a kényelmi funkciók versenyében. Lehet, hogy jó úton is járnak, ugyanis a felhasználói visszajelzések alapján a rendszer meglepően pontos. Nemcsak a nagy slágereket ismeri, hanem az eldugottabb rétegzenéket is képes beemelni a listákba. Vagyis az új kedvenceid felfedezése is könnyebb lesz, mint valaha.