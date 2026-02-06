Spotify felhasználók, figyelem! Változik a dalszövegek megjelenítése

A Spotify a dalszövegek megjelenítésével korábban nagy népharagot váltott ki, 2024-ben ugyanis fizetőssé tették azok megjelenítését. Most azonban új változtatást jelentettek be, amivel talán többen elő akarunk majd fizetni.

Fizetős és nemfizetős felhasználók számára tesz elérhetővé funkciókat a Spotify. / Képünk illusztráció. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Közvetlenül a borító alatt – így láthatjuk a dalszövegeket Spotify-on

A Spotify alkalmazás mindannyiunk számára egy fontos eszköz. Futás, munka és főzés közben is feltehetjük kedvenc zenéinket. Sokszor a dalszövegre is kíváncsiak vagyunk, hogy esetleg nem hallottunk-e félre valamit, vagy hogy jobban megértsük, mi is áll a szövegek mögött.

A Spotify szerdán jelentette be, hogy a dalszövegeket offline állapotban is elérhetik azok, akik előfizetnek. Ezzel remélik, hogy sikerül az előfizetésre buzdítani azokat, akik szívesen használják az alkalmazást.

Ugyanakkor mind az előfizetők és az ingyenes felhasználók számára is elérhető lesz a dalszöveg előnézet (lyrics preview) funkciója. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül az albumborító alatt, soronként jelenik meg a szöveg, a korábbi eltakarós megjelenés helyett.

Ehhez még társul egy fordító bővítmény is. Ezt a funkciót eredetileg 2022-ben mutatták be, most azonban világszinten elérhetővé tették mindenki számára. Egy egyszerű koppintással láthatjuk az eredeti szöveg alatt a fordítást is. A célnyelv az eszközön beállított alapnyelvvel egyezik meg.

A Spotify ezekkel a változtatásokkal igyekszik komfortosabbá tenni az alkalmazás használatát, egyúttal bátoríthat arra is, hogy a jobb funkciókért előfizessünk.