KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A láthatatlan szem a zsebedben: így védekezz a legújabb vírus ellen!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 08:30
Sötét képernyő mögül figyelik minden mozdulatodat, rögzítik a jelszavaidat, és mire észbe kapnál, már le is pucolták a bankszámládat. Európa-szerte terjed a Klopatra-vírus, ami egy kimondottan Android operációs rendszereket támadó trójai és minden eddiginél alattomosabb.
GUY
A szerző cikkei

Újabb szintet léptek a kiberbűnözők: a Klopatra névre keresztelt és kimondottan Androidos eszközöket támadó trójai vírus nem csupán egy egyszerű kártékony kód, hanem egy digitális kém, ami szinte azonnal beköltözik a mindennapjaidba. A szakértők szerint a vírus elsősorban Spanyolországban és Olaszországban tarolt, de a határok nélküli digitális térben már Magyarországon is megkongatták a vészharangot, miután most Európa-szerte rákaptak a Klopatra-vírus használatára az adathalászok.

Több ezer Androidot futtató eszközt fertőzött már meg a Klopatra-vírus, amely valós időben tudja figyelni a képernyő tartalmát. VPN- és IPTV-alkalmazásoknak álcázva kerül a gyanútlan felhasználó készülékére. Fotó: Lucas Andrade / Pexels (illusztráció)

Így dolgozik a Klopatra-vírus

A Klopatra legnagyobb fegyvere a valós idejű megfigyelés. Míg a korábbi vírusok csak adatokat loptak, ez a trójai élőben közvetíti a képernyőd tartalmát a támadóknak. Látják, amikor beírod 

  • a PIN-kódodat, 
  • a privát üzeneteidet és 
  • a banki belépési azonosítóidat is. 

A legfélelmetesebb funkciója azonban az úgynevezett „fekete képernyő” mód. Ilyenkor a telefonod úgy tűnik, mintha ki lenne kapcsolva vagy le lenne zárva, miközben a háttérben a bűnözők távoli eléréssel éppen tranzakciókat indítanak a nevedben.

Mire legközelebb ránézel a mobilodra, a megtakarításaidnak már hűlt helye lehet.

A vírus nem az égből pottyan: legtöbbször mi magunk engedjük be. Ingyenesnek látszó, de valójában fertőzött VPN-szolgáltatások, kalóz IPTV-alkalmazások vagy „felnőtt” tartalmak mögé bújva terjed. A telepítés után ravasz módon ráveszi a felhasználót, hogy engedélyezze a „Kisegítő lehetőségeket” (Accessibility Services). 

Ezzel gyakorlatilag átadjuk a teljes hozzáférést az eszközünkhöz: a vírus innentől bármit elolvashat és bármilyen gombot megnyomhat helyettünk.

Hogyan védekezhetsz az új trójai ellen?

A pánik helyett a tudatosság a legjobb fegyver. Íme a legfontosabb lépések:

  1. Csak a hivatalosat: Soha ne telepíts alkalmazást ismeretlen forrásból (APK fájlok)! Maradj a Google Play Áruháznál.
  2. Nézd meg, mit engedsz: Ha egy egyszerű számológép vagy videólejátszó szeretne telepítés után hozzáférni az eszközön a „Kisegítő lehetőségekhez”, akkor azonnal töröld!
  3. Frissíts azonnal: A rendszerfrissítések tartalmazzák a legújabb biztonsági javításokat.

Kell-e vírusirtó a mobilra?

A rövid válasz az, hogy igen, sőt: Androidra kifejezetten ajánlott. Míg az iPhone-ok zártabb rendszere nehezebben támadható, az Android nyitottsága miatt sebezhetőbb. Szerencsére az ismertebb gyártók kínálatában létezik több olyan mobilos vírusirtó is, ami képes felismerni a Klopatrát és a hozzá hasonló fenyegetéseket, még mielőtt azok kárt okozhatnának. Ezek a programok nemcsak szűrik a kártékony kódokat, de még a veszélyes weboldalakra is figyelmeztetnek. Ne várd meg, amíg a te képernyőd is önálló életre kel! A kiberbiztonság mára már legalább olyan fontos, mint bezárni a bejárati ajtót, ha lelépsz otthonról.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu