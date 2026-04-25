A láthatatlan szem a zsebedben: így védekezz a legújabb vírus ellen!

Újabb szintet léptek a kiberbűnözők: a Klopatra névre keresztelt és kimondottan Androidos eszközöket támadó trójai vírus nem csupán egy egyszerű kártékony kód, hanem egy digitális kém, ami szinte azonnal beköltözik a mindennapjaidba. A szakértők szerint a vírus elsősorban Spanyolországban és Olaszországban tarolt, de a határok nélküli digitális térben már Magyarországon is megkongatták a vészharangot, miután most Európa-szerte rákaptak a Klopatra-vírus használatára az adathalászok.
A Klopatra legnagyobb fegyvere a valós idejű megfigyelés. Míg a korábbi vírusok csak adatokat loptak, ez a trójai élőben közvetíti a képernyőd tartalmát a támadóknak. Látják, amikor beírod
A legfélelmetesebb funkciója azonban az úgynevezett „fekete képernyő” mód. Ilyenkor a telefonod úgy tűnik, mintha ki lenne kapcsolva vagy le lenne zárva, miközben a háttérben a bűnözők távoli eléréssel éppen tranzakciókat indítanak a nevedben.
Mire legközelebb ránézel a mobilodra, a megtakarításaidnak már hűlt helye lehet.
A vírus nem az égből pottyan: legtöbbször mi magunk engedjük be. Ingyenesnek látszó, de valójában fertőzött VPN-szolgáltatások, kalóz IPTV-alkalmazások vagy „felnőtt” tartalmak mögé bújva terjed. A telepítés után ravasz módon ráveszi a felhasználót, hogy engedélyezze a „Kisegítő lehetőségeket” (Accessibility Services).
Ezzel gyakorlatilag átadjuk a teljes hozzáférést az eszközünkhöz: a vírus innentől bármit elolvashat és bármilyen gombot megnyomhat helyettünk.
A pánik helyett a tudatosság a legjobb fegyver. Íme a legfontosabb lépések:
A rövid válasz az, hogy igen, sőt: Androidra kifejezetten ajánlott. Míg az iPhone-ok zártabb rendszere nehezebben támadható, az Android nyitottsága miatt sebezhetőbb. Szerencsére az ismertebb gyártók kínálatában létezik több olyan mobilos vírusirtó is, ami képes felismerni a Klopatrát és a hozzá hasonló fenyegetéseket, még mielőtt azok kárt okozhatnának. Ezek a programok nemcsak szűrik a kártékony kódokat, de még a veszélyes weboldalakra is figyelmeztetnek. Ne várd meg, amíg a te képernyőd is önálló életre kel! A kiberbiztonság mára már legalább olyan fontos, mint bezárni a bejárati ajtót, ha lelépsz otthonról.
