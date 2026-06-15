"Megtanultunk egymásra támaszkodni" – a kényszer szülte Krisztináék szörpbirodalmát

Bárhol is pakolnak ki a megyében, felismerik őket, visszajáró vevőik köre egyre jobban bővül és a rendezvényszervezők is szívesen hívják őket – no meg persze szörpjeiket és lekvárjaikat. A legfontosabb számukra a vevői megelégedés, amit még az elmúlt években elnyert díjaik sem írhatnak felül.

Szörpök és lekvárok sorakoznak az asztalon

Fotó: Fanny magazin

A szörpök és a lekvárok húzták ki a családot a hitelekből

Kovácsné Pelyva Krisztina és férje, Kovács Imre a második fiúk születése után döntött úgy, hogy vidékre költöznek.

– Az én szüleim itt éltek vidéken – kezdi a mesélést a Fanny magazinnak Krisztina. – Miután egybekeltek, felköltöztek Budapestre. Férjemmel harminchárom éve vagyunk házasok. Mind a ketten a fővárosban születtünk és laktunk, én a peremkerületben, ő a belvárosban. Bár ő tősgyökeres budapesti, nagyon szereti a vidéki életet. Mind a ketten munkáscsaládból származunk, sosem állt távol tőlünk a kétkezi munka. A közös vállalkozásunkat a kényszer szülte. Anyagi támogatást a szüleinktől nem kaptunk, mivel ők sem tehették meg. Mikor összeházasodtunk, anyagilag a nulláról kezdtük, majd mikor vidékre költöztünk, ami szintén kényszer szülte megoldás volt, akkor a Gyomaendrőd melletti édesapám tanyáján kezdtük a közös életünket, ahol gazdálkodással foglalkoztunk. Földet műveltünk és állatokat tartottunk. A férjem folyamatosan tanulta ezt az új életformát és elég hamar belejött. Miután lejárt a gyes-em és visszamentem dolgozni közalkalmazotti állásomba és lett a férjemnek állandó munkahelye a nyomdában, megvettük jelenlegi otthonunkat. Sajnos a közalkalmazotti- és a nyomdai két-három műszakos fizetés nem volt arra elég, hogy megéljünk és 2015-re sok adósságunk lett, lakáshitel, autóhitel. Csökkentették a fizetésem és ez a teljes kétségbeesésig sodort minket. Nagyjából két-háromszáz ezerrel lett kevesebb az éves jövedelmem, ami akkor rengeteg pénz volt.

A házaspár együtt viszi a vállalkozást is

Fotó: Fanny magazin

„A férjemmel megtanultunk támaszkodni egymásra”

Krisztinának az az ötlete támadt, hogy kiváltják az őstermelői engedélyt, a kertjükben megtermett felesleges gyümölcsből pedig lekvárt és szörpöt fog készíteni.