Völgyi Zsuzsi az anyaságról vallott: „Glória nagyon szeretne kistesót”

Rendkívüli módon ragaszkodik az édesanyjához Glória: a hot! magazinnak elmesélte, hogy a kapcsolatuk túlmutat egy szimpla anya-lánya köteléken. Völgyi Zsuzsi szerint ­látszik rajta, hogy több dolgot is örökölt tőle, főleg a művészi érzékenységet.

Völgyi Zsuzsi gyereke, Glória, szeretne kistestvért

Fotó: hot! magazin/archív

„Teljesen összenőttünk! Kilencéves, de még együtt alszunk. Nemrég meg­kérdeztem tőle, meddig szeretne velem aludni, mire ő rávágta: „Anya, húszéves koromig!” Nevetve kérdeztem, hogy mi lesz majd a férjével, mire teljes természetességgel azt felelte: „Ő majd alszik külön, de én veled fogok!” – kezdte a hot!-nak nevetve Völgyi Zsuzsi, a Romantic énekesnője.

Állandóan táncol és énekel, az iskolában énekversenyekre küldik. Látom nála annak az útnak a lehetőségét, amin annak idején én is elindultam. Ennek ellenére nem szeretném ráerőltetni a zenélést: azzal foglalkozik majd, amivel igazán szeretne.

Völgyi Zsuzsi óvja, félti a kislányát

Fotó: hot! magazin/archív

Völgyi Zsuzsi számára az anyaság egyet jelent az állandó óvással

A családbővítés is szóba került köztük. Miközben a kislány szeretne kistestvért, Zsuzsi egészen máshogy vélekedik erről a kérdésről.

Glória nagyon szeretne kistesót, abba is belement volna, hogy örökbe fogadjunk egy csöppséget. Én viszont már nem akarok újabb babát vállalni; miatta is eleget aggódom, ráadásul úgy érzem, kifutottam az időből... Számomra az anyaság egyet jelent az állandó óvással. Amikor Glória reggel elindul az iskolába, a gondolataim körülötte járnak, és csak azon imádkozom, nehogy bármi baja essen. A kislányom születése óta a szívem egy másik testben is dobog.

Völgyi Zsuzsi gyermekével sok közös programra megy

Fotó: hot! magazin/archív

„A lányom a létezésem legszebb lenyomata”

Zsuzsi sikeres énekesnőként jelen van a köztudatban, ám ha az igazi, maradandó értékekről kérdezik, nem a művészetére gondol.

A dalaimnál és a festményeimnél van egy sokkal jelentősebb örökségem: a kislányom. Elvégre ő a létezésem legszebb lenyomata! Rajta keresztül él tovább a szellemiségem, ő őrzi majd az emlékemet akkor, amikor én már elhagytam a földi létet.

Bár Zsuzsi és a kislány édesapja nem alkotnak egy párt, jó kapcsolatot ápolnak a férfival.

„Akkor megy hozzá, amikor szeretne, nincsenek merev szabályok. Nem vagyok az a típus, aki ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag bizonyos napokon találkozzanak. Nekem egyedül az a fontos, hogy mind a két helyen teljes biztonságban érezze magát” – magyarázta.