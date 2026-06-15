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Völgyi Zsuzsi az anyaságról vallott: „Glória nagyon szeretne kistesót”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Völgyi Zsuzsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 10:30
énekesnőanyaságRomantic
Nincs szebb dolog a világon, mint megélni azt a feltétel nélküli szeretetet, amit egy gyermek adhat. Völgyi Zsuzsi és a kislánya között pontosan ilyen elszakíthatatlan kötelék van.
Bors
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Rendkívüli módon ragaszkodik az édesanyjához Glória: a hot! magazinnak elmesélte, hogy a kapcsolatuk túlmutat egy szimpla anya-lánya köteléken. Völgyi Zsuzsi szerint ­látszik rajta, hogy több dolgot is örökölt tőle, főleg a művészi érzékenységet.

Völgyi Zsuzsi gyereke, Glória szeretne kistestvért
Völgyi Zsuzsi gyereke, Glória, szeretne kistestvért 
Fotó: hot! magazin/archív

„Teljesen összenőttünk! Kilencéves, de még együtt alszunk. Nemrég meg­kérdeztem tőle, meddig szeretne velem aludni, mire ő rávágta: „Anya, húszéves koromig!” Nevetve kérdeztem, hogy mi lesz majd a férjével, mire teljes természetességgel azt felelte: „Ő majd alszik külön, de én veled fogok!”kezdte a hot!-nak nevetve Völgyi Zsuzsi, a Romantic énekesnője.

Állandóan táncol és énekel, az iskolában énekversenyekre küldik. Látom nála annak az útnak a lehetőségét, amin annak idején én is elindultam. Ennek ellenére nem szeretném ráerőltetni a zenélést: azzal foglalkozik majd, amivel igazán szeretne.

Hot feltöltés Völgyi Zsuzsi: "Glória nagyon szeretne kistesót"
Völgyi Zsuzsi óvja, félti a kislányát 
Fotó: hot! magazin/archív

Völgyi Zsuzsi számára az anyaság egyet jelent az állandó óvással

A családbővítés is szóba került köztük. Miközben a kislány szeretne kistestvért, Zsuzsi egészen máshogy vélekedik erről a kérdésről. 

Glória nagyon szeretne kistesót, abba is belement volna, hogy örökbe fogadjunk egy csöppséget. Én viszont már nem akarok újabb babát vállalni; miatta is eleget aggódom, ráadásul úgy érzem, kifutottam az időből... Számomra az anyaság egyet jelent az állandó óvással. Amikor Glória reggel elindul az iskolába, a gondolataim körülötte járnak, és csak azon imádkozom, nehogy bármi baja essen. A kislányom születése óta a szívem egy másik testben is dobog.

 

Hot feltöltés Völgyi Zsuzsi: "Glória nagyon szeretne kistesót"
Völgyi Zsuzsi gyermekével sok közös programra megy
Fotó: hot! magazin/archív

„A lányom a létezésem legszebb lenyomata”

Zsuzsi sikeres énekesnőként jelen van a köztudatban, ám ha az igazi, maradandó értékekről kérdezik, nem a művészetére gondol. 

A dalaimnál és a festményeimnél van egy sokkal jelentősebb örökségem: a kislányom. Elvégre ő a létezésem legszebb lenyomata! Rajta keresztül él tovább a szellemiségem, ő őrzi majd az emlékemet akkor, amikor én már elhagytam a földi létet.

Bár Zsuzsi és a kislány édesapja nem alkotnak egy párt, jó kapcsolatot ápolnak a férfival. 

„Akkor megy hozzá, amikor szeretne, nincsenek merev szabályok. Nem vagyok az a típus, aki ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag bizonyos napokon találkozzanak. Nekem egyedül az a fontos, hogy mind a két helyen teljes biztonságban érezze magát” – magyarázta.

Völgyi Zsuzsi párja hosszan udvarolt neki

Az énekesnő nemrég megmutatta új párját is.  A kapcsolat nagyon romantikusan kezdődött, eleinte egy titkos hódoló küldözgette neki a rózsákat.

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Fotó: hot! magazin

 

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