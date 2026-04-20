Vírusos csapda a mobilodon: ezek az általad is letöltött appok fertőzik az androidosokat!

A legtöbb okostelefon-felhasználó teljes nyugalommal böngészi a hivatalos áruházat, hiszen azt gondolják, hogy a Google szigorú ellenőrzési rendszere pajzsként védi őket a kártevőktől. Sajnos azonban a kiberbűnözők egyre rafináltabb módszerekkel kerülik ki ezeket a biztonsági gátakat, így a gyanútlan letöltésből pillanatok alatt digitális rémálom válhat. Éppen ezért rázta meg a technológiai világot a McAfee legfrissebb jelentése, amely rávilágított: még a milliószor letöltött, népszerűnek tűnő alkalmazások mögött is megbújhat egy-egy androidos kártevő.
A történet legijesztőbb része, hogy a fertőzött alkalmazások pontosan azoknak álcázták magukat, amikre egy átlagos felhasználónak a legnagyobb szüksége van. Volt köztük „rendszergyorsító” tisztítóprogram, ártatlannak tűnő logikai játék és profi fotószerkesztő segédprogram is. A McAfee elemzése szerint a csalók mesterien játszottak a bizalommal: az appok a letöltés után hetekig teljesen normálisan működtek, hogy elkerüljék a gyanút, majd csak később aktiválták a kártékony funkciókat.
A „NoVoice” elnevezés nem véletlen:
a vírus csendben, a háttérben végzi a piszkos munkát.
Miután a felhasználó telepítette a készülékére például a „Battery Saver” vagy a „Photo Editor Pro” nevű appot, a kód távoli szerverekkel lépett kapcsolatba.
- Láthatatlan reklámok: Az érintett telefonokon a háttérben folyamatosan futottak olyan reklámok, amiket a tulajdonos nem is látott, de az adatforgalmat és az akkumulátort kegyetlenül leszívták.
- Adathalászat: A kifinomultabb verziók képesek voltak arra is, hogy érzékeny személyes adatokat, például bejelentkezési kódokat vagy banki információkat kaparintsanak meg.
- Állandó jelenlét: Sok alkalmazás azonnal elrejtette az ikonját a telepítés után, így a felhasználó azt hitte, a telepítés sikertelen volt, miközben a vírus már mélyen beágyazódott a rendszerbe.
Bár a Google már megkezdte a fertőzött alkalmazások eltávolítását a Play Áruházból, a 2,3 millió letöltés azt jelenti, hogy rengeteg eszközön még most is ott futhat a kártevő. Ha az utóbbi időben gyanúsan gyorsan merül a mobilod, indokolatlanul felmelegszik, vagy ismeretlen hirdetések ugranak fel a kijelződön, azonnal nézd át a telepített appok listáját! Ne csak a nevet figyeld: nézd meg a véleményeket és a fejlesztő hátterét is. A túl szép ígéretek gyakran digitális rémálommá válnak.
