Ha ilyen tableted van, mindent elveszíthetsz! Már a gyárból vírusosan érkezik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 17:30
Rendkívül aggasztó jelentés készült, amiből kiderült: könnyen lehet, hogy sokak Android-rendszert futtató tabletje vírusos, ráadásul ezen keresztül a hackerek gyakorlatilag bármelyik pillanatban mindent elvehetnek tőlünk.

Fotó: Unsplash

Ezek az Android-tabletek lehetnek veszélyesek

Noha a hackerek jellemzően vagy a különféle rendszerek sebezhetőségeit használják ki – épp ezért elengedhetetlen, hogy mindig frissítsük az alkalmazásainkat és az operációs rendszerünket is a legújabb, legbiztonságosabb verzióra –, vagy a felhasználókat igyekeznek valamilyen trükkel rávenni arra, hogy maguk telepítsék a kártékony programot, netán maguk adják meg azokat a szenzitív adatokat, amikkel aztán mindent elvehetnek tőlünk. Van azonban sajnos egy harmadik módszer is, ami jellemzően az alsó kategóriás, legolcsóbb eszközöket – telefonokat, tableteket, okostévéket – érinti: ez pedig az, hogy a vírus már akkor ott lapul a készüléken, amikor először kivesszük a csomagolásból.

Ez utóbbiról jelent meg a közelmúltban egy igen aggasztó jelentés: a SOPHOS az általa vizsgált Android-rendszerű tabletek során 50 olyan modellt talált, amiben eleve ott lapult a Keenadu nevű kártékony program. Ezek az olcsó, alsó kategóriás, ugyanakkor – mint látható – potenciálisan veszélyes modellek a világ 40 országában jelentek meg, azaz globális problémáról beszélhetünk. A biztonságtechnikai szakemberek jelentése szerint a jelenség az Allview, BLU, Dcode, DOOGEE, Gigaset, Gionee, Lava és Ulefone márkákat érintette. Korábban a Kaspersky is készített hasonló jelentést, náluk az Alldocube neve is felbukkant – ez a márka azonban az újabb teszteken már nem tűnt fel.

Mit csinál a rettegett Keenadu vírus?

A Keenadu képes arra, hogy teljes hozzáférést adjon a hackereknek mindenhez, amihez a tabletünkön keresztül hozzáfértünk, így nem csak a fotóink, videóink, üzenetváltásaink, de akár a különféle profiljaink és a banki adataink is veszélybe kerülhetnek. Szerencsére – már ha lehet ezt a szót egy vírus esetében használni – a hackerek javarészt hirdetésekkel bombázzák a felhasználókat a Keenadun keresztül.

Sajnos ez a friss jelentés is bizonyítja: olcsó húsnak híg a leve... 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
