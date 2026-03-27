Ha ilyen tableted van, mindent elveszíthetsz! Már a gyárból vírusosan érkezik

Ez utóbbiról jelent meg a közelmúltban egy igen aggasztó jelentés: a SOPHOS az általa vizsgált Android-rendszerű tabletek során 50 olyan modellt talált, amiben eleve ott lapult a Keenadu nevű kártékony program. Ezek az olcsó, alsó kategóriás, ugyanakkor – mint látható – potenciálisan veszélyes modellek a világ 40 országában jelentek meg, azaz globális problémáról beszélhetünk. A biztonságtechnikai szakemberek jelentése szerint a jelenség az Allview, BLU, Dcode, DOOGEE, Gigaset, Gionee, Lava és Ulefone márkákat érintette. Korábban a Kaspersky is készített hasonló jelentést, náluk az Alldocube neve is felbukkant – ez a márka azonban az újabb teszteken már nem tűnt fel.

Mit csinál a rettegett Keenadu vírus?

A Keenadu képes arra, hogy teljes hozzáférést adjon a hackereknek mindenhez, amihez a tabletünkön keresztül hozzáfértünk, így nem csak a fotóink, videóink, üzenetváltásaink, de akár a különféle profiljaink és a banki adataink is veszélybe kerülhetnek. Szerencsére – már ha lehet ezt a szót egy vírus esetében használni – a hackerek javarészt hirdetésekkel bombázzák a felhasználókat a Keenadun keresztül.

Sajnos ez a friss jelentés is bizonyítja: olcsó húsnak híg a leve...