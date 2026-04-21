Rendkívüli hír! Lemond az Apple vezérigazgatója

Változások lépnek életbe az Apple vezetői szerepkörével kapcsolatban. Tim Cook ezentúl a stafétabotot átadja John Trenus-nak, aki szeptember elsején kezdi meg a munkát az Apple élén.

Ezentúl más fogja vezetni az Apple-t

Bejelentésében Tim Cook azt mondta, hogy élete legnagyobb kiváltsága volt a céget vezetni, rendkívül hálás, hogy megbízták egy ilyen nagyszerű vállalat vezetésével.

Minden porcikámmal szeretem az Apple-t, és rendkívül hálás vagyok, hogy egy ilyen zseniális, innovatív, kreatív és mélyen elkötelezett csapattal dolgozhattam együtt, akik rendíthetetlenül azon munkálkodtak, hogy gazdagítsák vásárlóink életét, és a világ legjobb termékeit és szolgáltatásait hozzák létre

- idézi Tim szavait a The Sun.

Cook a nyár folyamán még betölti a vezérigazgatói posztot, miközben szorosan együttműködik Ternusszal, aki eddig a vállalat hardverfejlesztésért felelős alelnöke volt. A döntést az igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyta. Ternus mélységesen hálás, hogy továbbviheti az Apple küldetését

Mivel szinte a teljes karrieremet az Apple-nél töltöttem, szerencsésnek mondhatom magam, hogy Steve Jobs alatt dolgozhattam, és Tim Cook volt a mentorom

- fejezte ki háláját Ternus.

Hozzátette, hogy tele van optimizmussal, hogy még mi mindent véghez tudnak majd vinni, és örül, hogy a földkerekség legtehetségesebb emberei ott vannak az Apple-nél.

Steve Jobs 2011 augusztusában mondott le a cég vezetéséről, ekkor Tim Cook vette át a gyeplőt tőle. A 65 éves férfi korábban a cég operatív igazgatója volt. Tim 1998 márciusában csatlakozott az Apple-höz, mint a világméretű műveletekért felelős alelnök, majd a világméretű értékesítésért és műveletekért felelős ügyvezető alelnök lett.

Fitneszrajongó, szeret túrázni, kerékpározni és edzőterembe járni. A Forbes magazin a nettó vagyonát jelenleg 2,9 milliárd dollárra becsüli.