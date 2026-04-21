Rendkívüli hír! Lemond az Apple vezérigazgatója

Változások lépnek életbe az Apple vezetői szerepkörével kapcsolatban. Tim Cook ezentúl a stafétabotot átadja John Trenus-nak, aki szeptember elsején kezdi meg a munkát az Apple élén.
Bejelentésében Tim Cook azt mondta, hogy élete legnagyobb kiváltsága volt a céget vezetni, rendkívül hálás, hogy megbízták egy ilyen nagyszerű vállalat vezetésével.
Minden porcikámmal szeretem az Apple-t, és rendkívül hálás vagyok, hogy egy ilyen zseniális, innovatív, kreatív és mélyen elkötelezett csapattal dolgozhattam együtt, akik rendíthetetlenül azon munkálkodtak, hogy gazdagítsák vásárlóink életét, és a világ legjobb termékeit és szolgáltatásait hozzák létre
- idézi Tim szavait a The Sun.
Cook a nyár folyamán még betölti a vezérigazgatói posztot, miközben szorosan együttműködik Ternusszal, aki eddig a vállalat hardverfejlesztésért felelős alelnöke volt. A döntést az igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyta. Ternus mélységesen hálás, hogy továbbviheti az Apple küldetését
Mivel szinte a teljes karrieremet az Apple-nél töltöttem, szerencsésnek mondhatom magam, hogy Steve Jobs alatt dolgozhattam, és Tim Cook volt a mentorom
- fejezte ki háláját Ternus.
Hozzátette, hogy tele van optimizmussal, hogy még mi mindent véghez tudnak majd vinni, és örül, hogy a földkerekség legtehetségesebb emberei ott vannak az Apple-nél.
Steve Jobs 2011 augusztusában mondott le a cég vezetéséről, ekkor Tim Cook vette át a gyeplőt tőle. A 65 éves férfi korábban a cég operatív igazgatója volt. Tim 1998 márciusában csatlakozott az Apple-höz, mint a világméretű műveletekért felelős alelnök, majd a világméretű értékesítésért és műveletekért felelős ügyvezető alelnök lett.
Fitneszrajongó, szeret túrázni, kerékpározni és edzőterembe járni. A Forbes magazin a nettó vagyonát jelenleg 2,9 milliárd dollárra becsüli.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.