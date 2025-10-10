Kiderült Steve Jobs sikerének a titka: ezeket biztos nem tudtad az Apple vezér filmjéről

Megváltoztatta a világot, pedig csupán 46 évet élt, ám az öröksége az egész emberiségre hatással van a mai napig. A Steve Jobs különleges életrajzi film lett, amit két Oscarra jelöltek és Kate Winslet Golden Globe-ot nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Érdekesség, hogy Michael Fassbender előtt hónapig készült egy másik szupersztár a néhai Apple alapító szerepére.

Michael Fassbander Steve Jobs szerepében alakít hatalmasat (Fotó: imdb.com)

Michael Fassbender beelőzte Leót: 10 érdekesség Steve Jobs-ról

Az előkészületek alatt Aaron Sorkin forgatókönyve nem egy szokványos életrajzi filmet vizionalizált. Három fontos pillanatot emeltek ki a legendás informatikus életéből: 1984 – Macintosh , 1988 – NeXT , 1998 – iMac .

A három különböző korszakhoz, három különböző filmtechnikai eszközt használt a rendező Danny Boyle : az 1984-es szegmenst 16 mm-es filmre, az 1988-as részt 35 mm-es filmre, az utolsó, 1998-as etapot digitálisan rögzítették.

A felvételeket emiatt kronologikus sorrendben vették fel, így a színészek jobban érzhették az idő múlását a felvétel alatt.

Michael Fassbender beelőzte Leonardo DiCapriót és Matt Damont, akik el akarták játszani Steve Jobs-ot.

Kate Winslet számos díjat nyert az alakításáért (Fotó: imdb.com)

Az ír színész azonban nem az első volt a producerek listáján: Christian Bale leszerződött a filmhez, ám a felkészülés alatt visszalépett a szereptől.

leszerződött a filmhez, ám a felkészülés alatt visszalépett a szereptől. Sokan kritizálták, hogy Fassbender nem hasonlít a néhai Jobs-ra. Boyle-t a színész energiája és intellektusa győzte meg.

Kate Winslet alakította Joanna Hoffmant, aki eredetileg lengyel-örmény származású. Az 50 éves angol színésznő hónapokig készült egy tanárral, hogy kidolgozzák a megfelelő beszédstílust.

Seth Rogen élete egyik első drámai szerepében látható Wozniak szerepében. A komikus elismerő kritikákat kapott.

Seth Rogen drámai szerepben is helyt állt (Fotó: imdb.com)