Kiderült Steve Jobs sikerének a titka: ezeket biztos nem tudtad az Apple vezér filmjéről

Michael Fassbender beelőzte Leót: 10 érdekesség Steve Jobs-ról
Az előkészületek alatt Aaron Sorkin forgatókönyve nem egy szokványos életrajzi filmet vizionalizált. Három fontos pillanatot emeltek ki a legendás informatikus életéből: 1984 – Macintosh, 1988 – NeXT, 1998 – iMac.
A három különböző korszakhoz, három különböző filmtechnikai eszközt használt a rendező Danny Boyle: az 1984-es szegmenst 16 mm-es filmre, az 1988-as részt 35 mm-es filmre, az utolsó, 1998-as etapot digitálisan rögzítették.
A felvételeket emiatt kronologikus sorrendben vették fel, így a színészek jobban érzhették az idő múlását a felvétel alatt.
Seth Rogen élete egyik első drámai szerepében látható Wozniak szerepében. A komikus elismerő kritikákat kapott.
A stáb több jelenetét valódi Apple helyszíneken vették fel.
Ennek ellenére az Apple nem volt partner a film elkészítésében: se pénzt, se eszközt nem adtak a produkciónak. Állítólag Tim Cook igazgató nem volt jó véleménnyel a filmről. Jobs lánya, Lisa viszont sokat segített a stábnak, legfőképp Aaron Sorkin forgatókönyvében.
