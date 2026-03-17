Mesterséges intelligenciával mentette meg imádott kutyáját a ráktól

Rosie-nál, a staffy-keverék kutyusnál tavaly diagnosztizáltak agresszív bőrrákot az ausztrál állatorvosok, akik mindössze néhány hetet jósoltak a kutyusnak, akin az életmentő műtőtétek sem segítettek. Gazdája, Paul Conyngham azonban annál inkább! Ő ugyanis nem volt hajlandó elhinni, hogy nincs tovább. Előbb a mesterséges intelligencia, majd az ausztrál UNSW egyetem kutatói voltak a segítségére, akik megalkották a ChatGPT által összeállított, egyedi mRNS-vakcinát. Ennek eredményeként Rosie ma már újra nyulakat kerget, a tudomány pedig egy elképesztő tanulsággal gazdagodott.

Ma már Rosie is ilyen vidáman játszik, miután gazdija a mesterséges intelligencia segítségével visszahozta őt a halál torkából Fotó: Valeria Boltneva / Pexels (illusztráció)

A mesterséges intelligencia felülírta a halálos ítéletet

Minden egy apró csomóval kezdődött Rosie bőrén. A diagnózis lesújtó volt: a hízósejtes daganat ugyanis az egyik legagresszívabb ráktípus. Paul Conyngham világa összeomlott, de a kétségbeesés helyett a kíváncsiság kerekedett felül benne. A mesterséges intelligencia szakértőjeként tudta, hogy a technológia képes olyan mintázatok felismerésére, amihez az emberi agynak hosszú évekre lenne szüksége. Paul ezért a legmodernebb technológiához, pontosabban a ChatGPT és az AlphaFold nevű bioinformatikai szoftverekhez fordult segítségért, és ezekkel kezdte el elemezni imádott kutyája daganatának genetikai kódját.

A gép megtalálta a tűt a szénakazalban

Miután az algoritmusok azonosították azokat a specifikus mutációkat, amelyek a rákot táplálták,

a gazdi a mesterséges intelligencia segítségével megterveztetett egy személyre szabott mRNS-alapú vakcinát – ugyanazt a technológiát használva, amit a COVID-oltásoknál is.

Paulnak sikerült az ügye mellé állítania az Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW) kutatóit, akik az egyetem csúcstechnológiás laboratóriumaiban gyártották le az apró nanorészecskékbe csomagolt oltóanyagot - Paul receptje alapján.

Az egyetem beszámolója szerint ez a fajta együttműködés egy civil és a tudomány között eddig példa nélküli volt.

A csoda: Rosie újra a régi!

A kezelés eredményei mindenkit megdöbbentettek: a daganatok látványosan zsugorodni kezdtek. Néhány hónappal később a kutya energiaszintje az egekbe szökött.

Nézni, ahogy újra fut és botokat rágcsál, miközben hónapokkal ezelőtt még a búcsúra készültünk... ez leírhatatlan

– nyilatkozta Paul az egyetem honlapjának.