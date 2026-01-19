Kourtney Kardashian letette az alkoholt: három éve józan életet él

Kourtney Kardashian hatalmas bejelentést tett: a 46 éves valóságshow-sztár elárulta, hogy három éve nem fogyaszt alkoholt, valamint elhagyta a botox-kezeléseket és a sminkelést is. A bejelentést közösségi oldalán osztotta meg, ahol már korábban is smink nélküli fotókkal és rövid üzenetekkel hívta fel a rajongók figyelmét az új szemléletmódjára.

Kourtney Kardashian alkohol nélküli élete egy átfogóbb egészségtudatos szemlélet része (Fotó: Sonia Moskowitz / Northfoto)

Kourtney Kardashian 3 éve józan

Kourtney Kardashian Instagram-oldalán, egy sztoriban tette meg a nagy bejelentést, hogy immár három éve teljesen józan életet él. A bejelentés egy nyilvános eseményről készült videóhoz kapcsolódott, amelyhez azt írta:

Három éve nem ittam alkoholt.

A 46 éves sztár nővére, Khloe Kardashian, legújabb Khloud popcorn ízének bemutatóján ünnepelte ezt a nagy eredményt. Kourtney Kardashian alkohol nélküli élete egy átfogóbb egészségtudatos szemlélet része, amit az elmúlt években többször hangsúlyozott. A valóságshow sztár életében az utóbbi időben egyre fontosabb lett a testi és lelki egyensúly, valamint az, hogy életmódját a hosszú távú jóllét érdekében alakítsa ki.

Kourtney Kardashian férje, Travis Barker, is támogatja feleségét az alkoholmentes életmódban (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Kourtney Kardashian és Travis Barker kapcsolata

Ez a fajta szemlélet pedig különösen hangsúlyossá vált nála, miután megismerte férjét, Travis Barker-t, aki immáron 17 éve nem iszik alkoholt. A Blink-182 dobosa 2008-ban egy repülőgép-balesetet követően hagyta abba az ivást, a marihuána és más drogok használatát. Travis Barker a repülőgép-balesete következtében testének 55 százalékán harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, és 27 műtétre volt szüksége. A dobos azóta is tisztán él, és ebben segíti feleségét, Kourtney Kardashian-t is.

Kourtney Kardashian gyakran megy ki az utcára smink nélkül (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Kourtney Kardashian botox és smink nélkül

A 46 éves sztár 3 éves józansági évfordulója pedig néhány nappal azután történt, hogy január 12-én, hétfőn smink nélkül látták őt a rajongók, amint épp ételt vett elvitelre. És amíg nővérei, Kim, Khloe, Kendall és Kylie valószínűleg sosem engednék, hogy smink és szempillaspirál nélkül lássák őket, a legidősebb testvérnek, Kourtney-nek az utóbbi időben nincs problémája azzal, hogy a természetes arcát mutassa. De nem ez az egyetlen dolog, amit megváltoztatott az életében.