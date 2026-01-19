Kourtney Kardashian letette az alkoholt: három éve józan életet él

Kourtney Kardashian hatalmas bejelentést tett: a 46 éves valóságshow-sztár elárulta, hogy három éve nem fogyaszt alkoholt, valamint elhagyta a botox-kezeléseket és a sminkelést is. A bejelentést közösségi oldalán osztotta meg, ahol már korábban is smink nélküli fotókkal és rövid üzenetekkel hívta fel a rajongók figyelmét az új szemléletmódjára.
Kourtney Kardashian Instagram-oldalán, egy sztoriban tette meg a nagy bejelentést, hogy immár három éve teljesen józan életet él. A bejelentés egy nyilvános eseményről készült videóhoz kapcsolódott, amelyhez azt írta:
Három éve nem ittam alkoholt.
A 46 éves sztár nővére, Khloe Kardashian, legújabb Khloud popcorn ízének bemutatóján ünnepelte ezt a nagy eredményt. Kourtney Kardashian alkohol nélküli élete egy átfogóbb egészségtudatos szemlélet része, amit az elmúlt években többször hangsúlyozott. A valóságshow sztár életében az utóbbi időben egyre fontosabb lett a testi és lelki egyensúly, valamint az, hogy életmódját a hosszú távú jóllét érdekében alakítsa ki.
Ez a fajta szemlélet pedig különösen hangsúlyossá vált nála, miután megismerte férjét, Travis Barker-t, aki immáron 17 éve nem iszik alkoholt. A Blink-182 dobosa 2008-ban egy repülőgép-balesetet követően hagyta abba az ivást, a marihuána és más drogok használatát. Travis Barker a repülőgép-balesete következtében testének 55 százalékán harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, és 27 műtétre volt szüksége. A dobos azóta is tisztán él, és ebben segíti feleségét, Kourtney Kardashian-t is.
A 46 éves sztár 3 éves józansági évfordulója pedig néhány nappal azután történt, hogy január 12-én, hétfőn smink nélkül látták őt a rajongók, amint épp ételt vett elvitelre. És amíg nővérei, Kim, Khloe, Kendall és Kylie valószínűleg sosem engednék, hogy smink és szempillaspirál nélkül lássák őket, a legidősebb testvérnek, Kourtney-nek az utóbbi időben nincs problémája azzal, hogy a természetes arcát mutassa. De nem ez az egyetlen dolog, amit megváltoztatott az életében.
A The Kardashians december 18-i epizódjában Kourtney Kardashian azt állította, hogy négy éve nem kapott botox-injekciót, és azt tervezi, hogy 'soha többé' nem fogja használni a ránctalanító anyagot. A Kardashian nővér azonban nem azért mondott le erről a szépészeti beavatkozásról, mert természetesen akart öregedni, hanem azért, hogy a 'harmadik szeme nyitva maradjon' és az 'intuíciója' működőképes legyen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.