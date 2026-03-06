Betelt a tárhely? Itt egy ingyenes megoldás, amivel örökre elfelejtheted a fizetős, felhő-alapú szolgáltatásokat!

Egyre több telefon készít hatalmas felbontású fotókat és videókat, így még egy 256 vagy 512 gigabájtos tárhely is meglepően gyorsan megtelhet. Ilyenkor jön a jól ismert üzenet: „szabadítson fel tárhelyet”. A legtöbben ilyenkor a felhőszolgáltatások felé fordulnak – ám ezek gyakran fizetősek, vagy ha mégsem, akkor idővel azzá válnak. De mi van, ha mondunk egy megoldást, ami ingyen van, és még a rendetlenséget is felszámolja a fotóid között?
Egy technológiai portál, a Cybernews egyik szerzője a saját tapasztalatairól írt, miután belefáradt abba, hogy a felhőszolgáltatások folyamatosan újabb és újabb előfizetésre próbálták rávenni.
Arra kényszerítettek minket, hogy havonta fizessünk azért, hogy értékes emlékeink másolatait szinkronizáljuk a felhővel, és folyamatosan emlékeztetnek minket, hogy a tárhely fogy
– fogalmazott. Sokak számára persze ismerős lehet ez a probléma: hiszen az évek során több százezer fotó és videó gyűlik össze a telefonjainkon. Kidobni őket természetesen senki sem szeretné, hiszen ezek a képek emlékek, amik gyakran családi eseményeket, utazásokat vagy egyéb fontos pillanatokat ábrázolnak. A felhőszolgáltatások ugyan megoldást jelenthetnek, de ez sem tökéletes.
Itt jön a képbe az Immich nevű ingyenes szoftver, ami után még a sokat látott szakértőnek is leesett az álla. Ez lényegében egy saját, otthon működő fotókezelő rendszer. A szoftver két részből áll:
A program iOS-en és Androidon is elérhető, és a háttérben – az alkalmazás megnyitása nélkül – is képes biztonsági mentést készíteni a galériáról. Meglepő funkciója még, hogy eltünteti a duplikált képeket. Ez azért fontos, mert a legtöbbünk telefonján rengeteg a felesleges másolat, ugyanaz a kép megvan akár ötször is, csak különböző mappákban. A Cybernews szakértője 500 GB-nyi fotóarchívumot töltött fel az Immich-re. Mire a program végzett a rendszerezéssel, a méret 200 GB-ra zsugorodott! A szoftver ugyanis automatikusan felismerte és kidobta a felesleges duplikációkat. Az alkalmazás a fájlokat is időrendbe rendezte, és dátum alapján (év/hónap/nap) strukturálta a mappákat, így a korábbi káosz a fotók között megszűnt. Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy mekkora a maximális tárhely, de az biztos, hogy a visszajelzések alapján több terrabájtnyi adatot tudnak elhelyezni a felhasználók.
Az Immich lényege, hogy nem egy távoli tech-óriás szerverére mented az adataidat, hanem a saját otthoni eszközödre. Kell hozzá egy szerver (ami lehet akár egy régi, használaton kívüli PC-n is). Ez fogja futtatni a szervert, amelynek a telepítése igazán egyszerű, hiszen részletes útmutatók segítik a folyamatot. Viszont ennek hatására van egy másik korlátozás is: a rendszer alapértelmezésben csak az otthoni hálózatodon belül működik. Tehát amint hazaérsz és rácsatlakozol az otthoni Wi-Fi-re, a telefonod elkezdi feltölteni az új képeket a saját házi tárolódra. És mivel az adatok nem keringenek a nyílt interneten, sokkal kisebb az esélye, hogy illetéktelenek hozzáférjenek. Ez viszont azt jelenti, hogy a fotókat nem lehet egyszerűen csak úgy megosztani másokkal az interneten. Nem tudsz egy gombnyomással nyilvános linket küldeni a barátaidnak, mint a Google Photos-nál.
Akik gyakran küldenek nagy fotógyűjteményeket barátoknak vagy családtagoknak, azoknak továbbra is szükségük lehet egy felhőszolgáltatásra.
Ha eleged van abból, hogy havi ezreket fizetsz a fotóid/videóid tárolására, és szeretnéd, hogy ezek tényleg a te kezedben legyenek, az Immich a legjobb alternatíva. Lehet, hogy a beállítása igényel egy délutánt, de utána évekig nyugodtan alhatsz: az emlékeid biztonságban vannak, a pénztárcád pedig nem vékonyabb.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.