Betelt a tárhely? Itt egy ingyenes megoldás, amivel örökre elfelejtheted a fizetős, felhő-alapú szolgáltatásokat!

Egyre több telefon készít hatalmas felbontású fotókat és videókat, így még egy 256 vagy 512 gigabájtos tárhely is meglepően gyorsan megtelhet. Ilyenkor jön a jól ismert üzenet: „szabadítson fel tárhelyet”. A legtöbben ilyenkor a felhőszolgáltatások felé fordulnak – ám ezek gyakran fizetősek, vagy ha mégsem, akkor idővel azzá válnak. De mi van, ha mondunk egy megoldást, ami ingyen van, és még a rendetlenséget is felszámolja a fotóid között?

Sokak számára hasznos applikáció lehet az Immich, aminek egyik előnye, hogy megoldást nyújt arra, ha betelt a tárhelyed / Fotó: TippaPatt / Shutterstock

Egy technológiai portál, a Cybernews egyik szerzője a saját tapasztalatairól írt, miután belefáradt abba, hogy a felhőszolgáltatások folyamatosan újabb és újabb előfizetésre próbálták rávenni.

Arra kényszerítettek minket, hogy havonta fizessünk azért, hogy értékes emlékeink másolatait szinkronizáljuk a felhővel, és folyamatosan emlékeztetnek minket, hogy a tárhely fogy

– fogalmazott. Sokak számára persze ismerős lehet ez a probléma: hiszen az évek során több százezer fotó és videó gyűlik össze a telefonjainkon. Kidobni őket természetesen senki sem szeretné, hiszen ezek a képek emlékek, amik gyakran családi eseményeket, utazásokat vagy egyéb fontos pillanatokat ábrázolnak. A felhőszolgáltatások ugyan megoldást jelenthetnek, de ez sem tökéletes.

Itt jön a képbe az Immich nevű ingyenes szoftver, ami után még a sokat látott szakértőnek is leesett az álla. Ez lényegében egy saját, otthon működő fotókezelő rendszer. A szoftver két részből áll:

egy szerverből , amely a fotókat és videókat tárolja

, és egy mobilalkalmazásból, amely automatikusan feltölti a szerverre a telefonon készült képeket.

A program iOS-en és Androidon is elérhető, és a háttérben – az alkalmazás megnyitása nélkül – is képes biztonsági mentést készíteni a galériáról. Meglepő funkciója még, hogy eltünteti a duplikált képeket. Ez azért fontos, mert a legtöbbünk telefonján rengeteg a felesleges másolat, ugyanaz a kép megvan akár ötször is, csak különböző mappákban. A Cybernews szakértője 500 GB-nyi fotóarchívumot töltött fel az Immich-re. Mire a program végzett a rendszerezéssel, a méret 200 GB-ra zsugorodott! A szoftver ugyanis automatikusan felismerte és kidobta a felesleges duplikációkat. Az alkalmazás a fájlokat is időrendbe rendezte, és dátum alapján (év/hónap/nap) strukturálta a mappákat, így a korábbi káosz a fotók között megszűnt. Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy mekkora a maximális tárhely, de az biztos, hogy a visszajelzések alapján több terrabájtnyi adatot tudnak elhelyezni a felhasználók.