Kellemetlen hüvelyszag együttlét közben? Így lehet ismét „rózsa" illatú a női intim terület

Még mindig tabu beszélni a kellemetlen hüvelyszagról, pedig ez egy létező probléma, ami rengeteg nőt érint, és kínossá teheti az együttléteket is. Ezért, ha azon tűnődsz, hogyan tehetnéd illatosabbá (jobb ízűvé) a hüvelyedet, olvass tovább!
A legtöbb nő általában a szeméremszőrzete miatt aggódik az együttlétek alatt, de mi a helyzet a hüvelyszaggal? Bár ez egy nem látható, mégis könnyen észrevehető kellemetlenség, ami gyorsan lelombozhatja a partneredet. Persze nem azt mondjuk, hogy virágillatúnak kellene lenned odalent, azonban egyes szagokra érdemes odafigyelned. Nézzük is ezeket!
Nagyon fontos, hogy tisztában legyél a saját, egészséges illatoddal, hogy tudd, mikor kell orvoshoz fordulnod. Azonban ha a hüvelyi szag mellett más tünetek is jelentkeznek, például viszketés, égő érzés vagy a váladék megváltozása, valószínűleg kezelést igénylő probléma állhat a háttérben.
A kellemetlen hüvelyi szag hátterében számos ok állhat, ezért összegyűjtöttük a leggyakoribbakat.
+ Tippek:
Almaecet: keverj fél csésze almaecetet a fürdővízbe, és ülj bele 10-15 percre, mivel kiegyensúlyozza a hüvelyed pH-értékét, ezzel leküzdve a kellemetlen szagokat.
Joghurt: egyél joghurtot, ami segít szabályozni a hüvely pH-szintjét és a kellemetlen szagokat.
Citrusfélék: a citrom, a narancs vagy az ananász magas C-vitamin tartalommal van megáldva, ezért erősíti az immunrendszert, és segít legyűrni a hüvelyi szagokat.
Ebben a videóban 7 tényezőt ismerhetsz meg, ami megváltoztathatja a hüvelyed pH-egyensúlyát:
