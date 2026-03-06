Kellemetlen hüvelyszag együttlét közben? Így lehet ismét „rózsa" illatú a női intim terület

Még mindig tabu beszélni a kellemetlen hüvelyszagról, pedig ez egy létező probléma, ami rengeteg nőt érint, és kínossá teheti az együttléteket is. Ezért, ha azon tűnődsz, hogyan tehetnéd illatosabbá (jobb ízűvé) a hüvelyedet, olvass tovább!

Ints búcsút a hüvelyszagnak, és zsebeld be végre a férjed bókjait!

Fotó: Shutterstock

A rossz hüvelyszagnak több típusa létezik.

Fontos, hogy tisztában legyél a saját, természetes illatoddal.

Számos dolog állhat a probléma hátterében.

Ezekkel a tippekkel búcsút inthetsz a kellemetlenségnek.

Milyen a rossz hüvelyszag?

A legtöbb nő általában a szeméremszőrzete miatt aggódik az együttlétek alatt, de mi a helyzet a hüvelyszaggal? Bár ez egy nem látható, mégis könnyen észrevehető kellemetlenség, ami gyorsan lelombozhatja a partneredet. Persze nem azt mondjuk, hogy virágillatúnak kellene lenned odalent, azonban egyes szagokra érdemes odafigyelned. Nézzük is ezeket!

Testszag : mivel a hüvelyben verejtékmirigyek találhatóak, ezért megeshet, hogy például stressz miatt verejtéket termelnek, ami testszagú, enyhén kellemetlen.

: mivel a hüvelyben verejtékmirigyek találhatóak, ezért megeshet, hogy például stressz miatt verejtéket termelnek, ami testszagú, enyhén kellemetlen. Halszag : talán ez a legismertebb szag, ami a bomló hal szagára emlékeztet, és bakteriális vaginózisra utalhat.

: talán ez a legismertebb szag, ami a bomló hal szagára emlékeztet, és bakteriális vaginózisra utalhat. Rothadó szag : ez az, amitől még a legszerelmesebb partner is kikészül, és amit többek között egy régóta bent maradt tampon okozhat.

: ez az, amitől még a legszerelmesebb partner is kikészül, és amit többek között egy régóta bent maradt tampon okozhat. Sörre emlékeztető szag : ha ilyet érzel, az gombás fertőzésre utalhat, főként, ha viszketés is társul hozzá.

: ha ilyet érzel, az gombás fertőzésre utalhat, főként, ha viszketés is társul hozzá. Pézsmaszag : ez nem az a jól ismert, finom pézsmaszag, és azt jelezheti, hogy ruhacserére szorulsz.

: ez nem az a jól ismert, finom pézsmaszag, és azt jelezheti, hogy ruhacserére szorulsz. Fémes szag: ez általában a menstruáció előtt vagy után tapasztalható a vérben található vas miatt.

Nagyon fontos, hogy tisztában legyél a saját, egészséges illatoddal, hogy tudd, mikor kell orvoshoz fordulnod. Azonban ha a hüvelyi szag mellett más tünetek is jelentkeznek, például viszketés, égő érzés vagy a váladék megváltozása, valószínűleg kezelést igénylő probléma állhat a háttérben.

Ezekkel a tippekkel búcsút inthetsz a kellemetlenségeknek

Fotó: Shutterstock

Mi okozza a kellemetlen hüvelyszagot?

A kellemetlen hüvelyi szag hátterében számos ok állhat, ezért összegyűjtöttük a leggyakoribbakat.

Izzadás : a nagyajkakon verejtékmirigyek találhatóak, ami a nemi szervek területén fokozott izzadást okozhat, sőt bakteriális vaginózishoz és gombás fertőzésekhez is vezethet.

: a nagyajkakon verejtékmirigyek találhatóak, ami a nemi szervek területén fokozott izzadást okozhat, sőt bakteriális vaginózishoz és gombás fertőzésekhez is vezethet. Rossz higiénia : a hüvely egy öntisztuló szerv, amely az esetek többségében képes gondoskodni önmagáról, azonban szüksége van megfelelő ápolásra, ami magában foglalja a tisztán tartását, illetve a napi szintű fehérneműcserét. Azonban nincs szükséged hüvelyöblítésre, azaz irrigálásra!

: a hüvely egy öntisztuló szerv, amely az esetek többségében képes gondoskodni önmagáról, azonban szüksége van megfelelő ápolásra, ami magában foglalja a tisztán tartását, illetve a napi szintű fehérneműcserét. Azonban nincs szükséged hüvelyöblítésre, azaz irrigálásra! Étrend : bizony, még az élelmiszerek is hatással lehetnek a hüvelyszagra, ugyanis a sok tejtermék és hús, valamint a túlzott alkoholfogyasztás savanyú, erős szagot idézhet elő.

: bizony, még az élelmiszerek is hatással lehetnek a hüvelyszagra, ugyanis a sok tejtermék és hús, valamint a túlzott alkoholfogyasztás savanyú, erős szagot idézhet elő. Bakteriális vaginózis: a fertőzés első jele általában a halszag, amit a baktériumok túlzott elszaporodása vagy a hüvelyflóra felborulása okoz.

Így előzd meg, hogy a partnered nemet mondjon

Ismerd meg a természetes illatodat. Derítsd ki, mi áll a rossz hüvelyszag hátterében. Maradj hidratált. Ügyelj a higiéniára.

+ Tippek: