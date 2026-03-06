Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kellemetlen hüvelyszag együttlét közben? Így lehet ismét „rózsa" illatú a női intim terület

Kellemetlen hüvelyszag együttlét közben? Így lehet ismét „rózsa" illatú a női intim terület

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 20:45
Elképesztően kellemetlen lehet, amikor a férjed éppen kényeztetni készül, de hirtelen megpillantod az eltorzult arcát. Azonban aggodalomra semmi ok, te is könnyedén megszabadulhatsz a kellemetlen hüvelyszagtól, ha az alábbi egyszerű praktikákat beveted. Ints végre búcsút a kínos problémának!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Még mindig tabu beszélni a kellemetlen hüvelyszagról, pedig ez egy létező probléma, ami rengeteg nőt érint, és kínossá teheti az együttléteket is. Ezért, ha azon tűnődsz, hogyan tehetnéd illatosabbá (jobb ízűvé) a hüvelyedet, olvass tovább! 

Kellemetlen hüvelyszaggal küzdő nő.
Ints búcsút a hüvelyszagnak, és zsebeld be végre a férjed bókjait!
Fotó: Shutterstock
  • A rossz hüvelyszagnak több típusa létezik.
  • Fontos, hogy tisztában legyél a saját, természetes illatoddal.
  • Számos dolog állhat a probléma hátterében.
  • Ezekkel a tippekkel búcsút inthetsz a kellemetlenségnek.

Milyen a rossz hüvelyszag?

A legtöbb nő általában a szeméremszőrzete miatt aggódik az együttlétek alatt, de mi a helyzet a hüvelyszaggal? Bár ez egy nem látható, mégis könnyen észrevehető kellemetlenség, ami gyorsan lelombozhatja a partneredet. Persze nem azt mondjuk, hogy virágillatúnak kellene lenned odalent, azonban egyes szagokra érdemes odafigyelned. Nézzük is ezeket!

  • Testszag: mivel a hüvelyben verejtékmirigyek találhatóak, ezért megeshet, hogy például stressz miatt verejtéket termelnek, ami testszagú, enyhén kellemetlen.
  • Halszag: talán ez a legismertebb szag, ami a bomló hal szagára emlékeztet, és bakteriális vaginózisra utalhat.
  • Rothadó szag: ez az, amitől még a legszerelmesebb partner is kikészül, és amit többek között egy régóta bent maradt tampon okozhat.
  • Sörre emlékeztető szag: ha ilyet érzel, az gombás fertőzésre utalhat, főként, ha viszketés is társul hozzá.
  • Pézsmaszag: ez nem az a jól ismert, finom pézsmaszag, és azt jelezheti, hogy ruhacserére szorulsz.
  • Fémes szag: ez általában a menstruáció előtt vagy után tapasztalható a vérben található vas miatt.

Nagyon fontos, hogy tisztában legyél a saját, egészséges illatoddal, hogy tudd, mikor kell orvoshoz fordulnod. Azonban ha a hüvelyi szag mellett más tünetek is jelentkeznek, például viszketés, égő érzés vagy a váladék megváltozása, valószínűleg kezelést igénylő probléma állhat a háttérben.

Ideges férfi, mert a barátnője semmit sem tesz a hüvelyszag ellen.
Ezekkel a tippekkel búcsút inthetsz a kellemetlenségeknek
Fotó: Shutterstock

Mi okozza a kellemetlen hüvelyszagot?

A kellemetlen hüvelyi szag hátterében számos ok állhat, ezért összegyűjtöttük a leggyakoribbakat.

  • Izzadás: a nagyajkakon verejtékmirigyek találhatóak, ami a nemi szervek területén fokozott izzadást okozhat, sőt bakteriális vaginózishoz és gombás fertőzésekhez is vezethet.
  • Rossz higiénia: a hüvely egy öntisztuló szerv, amely az esetek többségében képes gondoskodni önmagáról, azonban szüksége van megfelelő ápolásra, ami magában foglalja a tisztán tartását, illetve a napi szintű fehérneműcserét. Azonban nincs szükséged hüvelyöblítésre, azaz irrigálásra!
  • Étrend: bizony, még az élelmiszerek is hatással lehetnek a hüvelyszagra, ugyanis a sok tejtermék és hús, valamint a túlzott alkoholfogyasztás savanyú, erős szagot idézhet elő.
  • Bakteriális vaginózis: a fertőzés első jele általában a halszag, amit a baktériumok túlzott elszaporodása vagy a hüvelyflóra felborulása okoz.

Így előzd meg, hogy a partnered nemet mondjon

  1. Ismerd meg a természetes illatodat.
  2. Derítsd ki, mi áll a rossz hüvelyszag hátterében.
  3. Maradj hidratált.
  4. Ügyelj a higiéniára.

+ Tippek:

Almaecet: keverj fél csésze almaecetet a fürdővízbe, és ülj bele 10-15 percre, mivel kiegyensúlyozza a hüvelyed pH-értékét, ezzel leküzdve a kellemetlen szagokat.

Joghurt: egyél joghurtot, ami segít szabályozni a hüvely pH-szintjét és a kellemetlen szagokat.

Citrusfélék: a citrom, a narancs vagy az ananász magas C-vitamin tartalommal van megáldva, ezért erősíti az immunrendszert, és segít legyűrni a hüvelyi szagokat.

Ebben a videóban 7 tényezőt ismerhetsz meg, ami megváltoztathatja a hüvelyed pH-egyensúlyát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

