Túl gyorsan merül a mobilod, de az aksija rendben? A szakértő szerint ezek a jelek elárulják, ha megfigyelnek

Ma már a telefonunkban van mindenünk. Képek, beszélgetések, személyes információk, jelszavak, pénzügyek. Éppen ezért, ha gyanús működést tapasztalsz, azt komolyan kell venned. Egy digitális szakember szerint van néhány egyértelmű jele annak, ha valaki lehallgat egy kémprogram segítségével. Mutatjuk, mire kell odafigyelned!

Ez az 5 jel azonnal lebuktatja a telefonos kémprogramokat.

Fotó: 123RF

A kémprogramok észrevétlenül futnak a telefonon, akár használati időn kívül is.

Bizonyos jelek felismerésével észreveheted, ha feltörték a telefonodat.

Több lehetőséged is van a megfigyelő szoftverek eltávolítására.

Honnan tudhatod, hogy kémprogram van a telefonodon?

1. Gyorsan merül a telefonod

Persze előfordul, hogy egy telefon öregszik, és ez okozza az akkumulátor gyenge teljesítményét. Azonban, ha egyik napról a másikra azt veszed észre, hogy feltűnően hamar lemerül, az már gyanakvásra adhat okot.

A kémprogramok folyamatosan futnak a háttérben, hogy kapcsolatot tarthassanak és adatokat küldhessenek egy távoli szerverre, ezért lemerítik az akkumulátort.

– figyelmeztet Marc Porcar digitális szakember a The Sun cikkében.

2. Felforrósodik a készüléked

Ha játszol vagy videót nézel, normális, hogy túlmelegszik a telefonod. Azonban a szakember szerint, ha a használat után sem hűl le a készülék, valószínű, hogy kémprogram fut rajta.

3. Megugrik az adatforgalmad

A digitális szakember azt tanácsolja, hogy ellenőrizd a telefonodon az adatfelhasználási statisztikákat. A begyűjtött információk továbbításához internetkapcsolatra és adatforgalomra van szükség.

A megfigyelő alkalmazások a háttérben növelik az adatfelhasználást. Néha szembetűnően nagy mennyiségben, mivel képeket, hangot rögzítenek és küldenek tovább

– magyarázza Marc.

4. Furcsa SMS-eket és értesítéseket kapsz

Egy telefonos kémprogram jele lehet az is, ha értelmetlen karakterekből álló üzenetek érkeznek a telefonodra, vagy olyan értesítéseket kapsz, amelyek, mire megnyitnád, köddé válnak. Az egyszerűbb megfigyelő alkalmazásokat SMS-parancsokkal működtetik, amik előfordul, hogy a telefon tulajdonosa számára is láthatóvá válnak.