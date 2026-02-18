Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Túl gyorsan merül a mobilod, de az aksija rendben? A szakértő szerint ezek a jelek elárulják, ha megfigyelnek

2026. február 18.
Ne hagyd, hogy illetéktelenek kezébe kerüljenek a személyes adataid! Egy digitális szakember segít, hogy felismerd azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy kémprogram került a telefonodra. Ha ezek közül több is ismerős számodra, azonnal cselekedned kell!
Ma már a telefonunkban van mindenünk. Képek, beszélgetések, személyes információk, jelszavak, pénzügyek. Éppen ezért, ha gyanús működést tapasztalsz, azt komolyan kell venned. Egy digitális szakember szerint van néhány egyértelmű jele annak, ha valaki lehallgat egy kémprogram segítségével. Mutatjuk, mire kell odafigyelned!

Kémprogrammal fertőzött telefont mutató kapucnis alak.
Ez az 5 jel azonnal lebuktatja a telefonos kémprogramokat.
  • A kémprogramok észrevétlenül futnak a telefonon, akár használati időn kívül is.
  • Bizonyos jelek felismerésével észreveheted, ha feltörték a telefonodat.
  • Több lehetőséged is van a megfigyelő szoftverek eltávolítására.

Honnan tudhatod, hogy kémprogram van a telefonodon?

1. Gyorsan merül a telefonod

Persze előfordul, hogy egy telefon öregszik, és ez okozza az akkumulátor gyenge teljesítményét. Azonban, ha egyik napról a másikra azt veszed észre, hogy feltűnően hamar lemerül, az már gyanakvásra adhat okot.

A kémprogramok folyamatosan futnak a háttérben, hogy kapcsolatot tarthassanak és adatokat küldhessenek egy távoli szerverre, ezért lemerítik az akkumulátort.

–  figyelmeztet Marc Porcar digitális szakember a The Sun cikkében.

2. Felforrósodik a készüléked

Ha játszol vagy videót nézel, normális, hogy túlmelegszik a telefonod. Azonban a szakember szerint, ha a használat után sem hűl le a készülék, valószínű, hogy kémprogram fut rajta.

3. Megugrik az adatforgalmad

A digitális szakember azt tanácsolja, hogy ellenőrizd a telefonodon az adatfelhasználási statisztikákat. A begyűjtött információk továbbításához internetkapcsolatra és adatforgalomra van szükség.

A megfigyelő alkalmazások a háttérben növelik az adatfelhasználást. Néha szembetűnően nagy mennyiségben, mivel képeket, hangot rögzítenek és küldenek tovább

– magyarázza Marc.

4. Furcsa SMS-eket és értesítéseket kapsz

Egy telefonos kémprogram jele lehet az is, ha értelmetlen karakterekből álló üzenetek érkeznek a telefonodra, vagy olyan értesítéseket kapsz, amelyek, mire megnyitnád, köddé válnak. Az egyszerűbb megfigyelő alkalmazásokat SMS-parancsokkal működtetik, amik előfordul, hogy a telefon tulajdonosa számára is láthatóvá válnak.

5. A telefonod felvillan, vagy bármilyen aktivitást mutat, amikor nem használod

Ha azt tapasztalod, hogy a mobilod

  • látszólag indokolatlan okból felvillan
  • vagy zajt hallasz egy hívás alatt, telefonálás közben

azt szintén egy intő jelnek veheted. A fejlettebb kémprogramok képesek távolról bekapcsolni a mikrofont, kamerát vagy más funkciókat, ami már súlyos adatvédelmi kockázatot jelent a magánéletedre nézve.

Mit kell tenned, ha arra gyanakszol, hogy egy kémprogram fut a telefonodon?

Fülhallgató és kémprogram segítsévégel lehallgatást végző férfi.
A digitális szakember azt javasolja, hogy rendszeresen végezz biztonsági ellenőrzéseket a telefonodon.
Marc azt javasolja, hogy első lépésként nézd át te magad a telefonodat:

Távolíts el minden olyan alkalmazást, amelyet nem ismersz, és futtass biztonsági ellenőrzést egy megbízható szoftver segítségével! Valamint ellenőrizd a gyanús engedélyekkel rendelkező alkalmazásokat is!

– tanácsolja a digitális szakember.

Ezenkívül nagyon fontos, hogy megfelelő erősségű jelszavakat, képernyőzárat használj, és soha ne hagyd felügyelet nélkül a telefonodat olyan emberek környezetében, akikben nem bízol teljesen.

Ha továbbra is aggódsz, hogy feltörték a készülékedet, vagy a lehallgatás jeleit tapasztalod, a gyári alaphelyzetbe állítás funkciójával a legtöbb megfigyelő programtól megszabadulhatsz. Azonban ez a telefonod memóriájának és adatainak teljes törlésével jár, így érdemes előtte minden fontos információt, képet egy felhőalapú tárhelyre vagy egy másik készülékre menteni.

A következő videóban tippeket kaphatsz, hogyan adhatsz meg erős, megfelelő biztonságot nyújtó jelszavakat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
