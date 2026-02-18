Túl gyorsan merül a mobilod, de az aksija rendben? A szakértő szerint ezek a jelek elárulják, ha megfigyelnek

Ma már a telefonunkban van mindenünk. Képek, beszélgetések, személyes információk, jelszavak, pénzügyek. Éppen ezért, ha gyanús működést tapasztalsz, azt komolyan kell venned. Egy digitális szakember szerint van néhány egyértelmű jele annak, ha valaki lehallgat egy kémprogram segítségével. Mutatjuk, mire kell odafigyelned!
Persze előfordul, hogy egy telefon öregszik, és ez okozza az akkumulátor gyenge teljesítményét. Azonban, ha egyik napról a másikra azt veszed észre, hogy feltűnően hamar lemerül, az már gyanakvásra adhat okot.
A kémprogramok folyamatosan futnak a háttérben, hogy kapcsolatot tarthassanak és adatokat küldhessenek egy távoli szerverre, ezért lemerítik az akkumulátort.
– figyelmeztet Marc Porcar digitális szakember a The Sun cikkében.
Ha játszol vagy videót nézel, normális, hogy túlmelegszik a telefonod. Azonban a szakember szerint, ha a használat után sem hűl le a készülék, valószínű, hogy kémprogram fut rajta.
A digitális szakember azt tanácsolja, hogy ellenőrizd a telefonodon az adatfelhasználási statisztikákat. A begyűjtött információk továbbításához internetkapcsolatra és adatforgalomra van szükség.
A megfigyelő alkalmazások a háttérben növelik az adatfelhasználást. Néha szembetűnően nagy mennyiségben, mivel képeket, hangot rögzítenek és küldenek tovább
– magyarázza Marc.
Egy telefonos kémprogram jele lehet az is, ha értelmetlen karakterekből álló üzenetek érkeznek a telefonodra, vagy olyan értesítéseket kapsz, amelyek, mire megnyitnád, köddé válnak. Az egyszerűbb megfigyelő alkalmazásokat SMS-parancsokkal működtetik, amik előfordul, hogy a telefon tulajdonosa számára is láthatóvá válnak.
Ha azt tapasztalod, hogy a mobilod
azt szintén egy intő jelnek veheted. A fejlettebb kémprogramok képesek távolról bekapcsolni a mikrofont, kamerát vagy más funkciókat, ami már súlyos adatvédelmi kockázatot jelent a magánéletedre nézve.
Marc azt javasolja, hogy első lépésként nézd át te magad a telefonodat:
Távolíts el minden olyan alkalmazást, amelyet nem ismersz, és futtass biztonsági ellenőrzést egy megbízható szoftver segítségével! Valamint ellenőrizd a gyanús engedélyekkel rendelkező alkalmazásokat is!
– tanácsolja a digitális szakember.
Ezenkívül nagyon fontos, hogy megfelelő erősségű jelszavakat, képernyőzárat használj, és soha ne hagyd felügyelet nélkül a telefonodat olyan emberek környezetében, akikben nem bízol teljesen.
Ha továbbra is aggódsz, hogy feltörték a készülékedet, vagy a lehallgatás jeleit tapasztalod, a gyári alaphelyzetbe állítás funkciójával a legtöbb megfigyelő programtól megszabadulhatsz. Azonban ez a telefonod memóriájának és adatainak teljes törlésével jár, így érdemes előtte minden fontos információt, képet egy felhőalapú tárhelyre vagy egy másik készülékre menteni.
A következő videóban tippeket kaphatsz, hogyan adhatsz meg erős, megfelelő biztonságot nyújtó jelszavakat:
